Después de casi un año de aislamiento y alejado de su familia por la pandemia del coronavirus, Jorge Formento vuelve a las pantallas argentinas de la mano de su primer programa de juegos en Crónica HD, "Mañanas a lo grande", que debutará el sábado 21 de agosto a las 11 de la mañana.

En diálogo con DiarioShow.com, el conductor de 60 años habló de su nuevo ciclo en el canal que está "firme junto al pueblo", sus inicios en la locución, las dificultades que atravesó por la pandemia del coronavirus y los cambios que están atravesando los medios en la actualidad.

"Extrañé, los primeros meses, los abrazos de mis hijos, yo vivo solo, pero me fui acostumbrando. Con la convicción de que había que cuidarse mucho, y todavía aún, porque nos queremos mucho en la familia y tratamos de hacer todo bien para no tener dolores de cabeza. Todo dentro del drama que significa no poder abrazar a los que vos amás", comenzó el locutor argentino sobre la vida separado de su familia.

Jorge estuvo aislado solo en su hogar y separado de su familia.

Formento reveló que su primera nieta nació durante el aislamiento en 2020: "Yo conocí a mi nieta a los cinco meses. Nació en medio de la pandemia. No pude acompañar a mi hijo en ese momento tan sublime en que se convirtió papá. Pero con la tecnología, las videollamadas y todo nos ayudó a transitar todo mejor".

En ese sentido, el conductor colaboró para controlar la contagiosa enfermedad: "Fui voluntario para la vacuna Pfizer en el mes de julio 2020. La vacuna era un sueño a futuro. Me hubiese gustado ser médico y no locutor para ayudar. Pude ayudar poniendo el cuerpo para que puedan investigar la efectividad y la seguridad de las vacunas. Yo me sigo cuidando hasta que todos los que amo estén vacunados".

Además, el reconocido locutor no se mostró muy contento con la actualidad mediática: "Está complicado. Yo extraño los programas periodísticos que te dan solo la información. En todo caso, después vos sacás tu propia conclusión. Ya sé que con cualquier tema, ya sé lo que va a opinar cada uno. Estoy podrido de que los periodistas opinen y opinen. Solo quiero que me cuenten la realidad. Se pierde el objetivo de la cuestión. El deber es informar. Los noticieros se convierten en programas de opinión y me aburre y no ayuda a mi crecimiento".

El locutor apuntó contra los programas informáticos que opinan.

"Yo soy apenas un locutor curioso que le gusta saber cosas y preguntar. Las dos premisas fundamentales de un programa de televisión es acompañar y entretener, además de informar. Me pasó que un amigo que estuvo internado con coronavirus, me dijo ´No sabes lo bien que me hizo escucharte´. Si uno logra esa sensación, es uno de los mejores elogios que uno puede recibir", destacó sobre la importancia que tienen los medios.

Jorge explicó que siempre se esfuerza al máximo para sus oyentes o televidentes: "Trato siempre que cuando estoy delante de una cámara y un micrófono imaginarme quién está del otro lado y después la realidad te sorprende. Dibujar una sonrisa, entretener o un abrazo a la distancia es fantástico. Muchas veces no se sabe cómo devolver ese afecto. Uno no cree haber hecho mérito suficiente para merecer ese afecto".

"La magia de los medios de comunicación que ingresan en los hogares sin permiso y cada uno va cosechando el afecto de mucha gente que te toma como de la familia. La cajera de un supermercado que te saluda o un conductor de colectivo que no te quiere cobrar", aseguró con pasión a este medio.

Formento contó que antes de ser locutor quería ser "el nueve de Boca".

El comienzo de la carrera de locución de Jorge Formento :

"Yo ni siquiera tenía la vocación de la locución. Yo soñaba con ser el nueve de Boca pero era malísimo. Fui mal alumno y no tenía una profesión definida. Un compañero que era periodista me dijo que tenía voz de locutor. Yo ni sabía que existía la carrera", afirmó entre risas.

El comunicador reveló que fue un amigo y su tío los que lo animaron al principio: "Un tío me sugirió la locución y me llevó a Radio Rivadavia para conocer a Antonio Carrizo. Tony me dijo que tenía buena voz. Comencé a estudiar y ahí me empezó a gustar la comunicación, poner una canción, hablar con la gente. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a trabajar en "Feliz Domingo" o vivir tantos años de este laburo. Lo que más me sorprendió fue recibir el afecto de tanta gente. No estaba ni en mis sueños de fantasía".

Formento junto a Silvio Soldán, conductor de "Feliz Domingo".

¡ El debut de Formento en Crónica HD con "Mañanas a lo grande" !:

"Extrañaba la televisión en vivo. Entonces, volver a vivir la adrenalina del vivo me encanta. Crónica HD que es un canal absolutamente popular como a mi me gusta. La adrenalina de confundirse y meter la pata es lo mejor y es hermosa la sensación. Cuando trabajas con grabación no es lo mismo. Entonces, hay que hacerlo de una ya que aunque salga imperfecto es más humano", manifestó con alegría al recordar la gran trayectoria que tiene en los medios argentinos.

El locutor definió el ciclo que va a conducir en Crónica HD: "Es un programa en el que vamos a poder jugar con dos generaciones distintas, por un lado van a estar los mayores de 60 y por otro lado los adolescentes. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Es una competencia, no entre los dos participantes, sino que se van a complementar para juntar puntos y aquellos que tengan más cantidad van a ganar un viaje por el país a donde ellos deseen".

