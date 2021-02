Por Marcelo Peralta Martínez

Luego de un 2020 movido, a pesar de la pandemia del coronavirus, "Indios" arrancó el año con varias fechas presenciales confirmadas, y la edición de un nuevo material. De esta manera el cantante Joaquín Vitola habló en exclusiva con DiarioShow.com y reveló detalles de las próximas presentaciones en vivo, cómo proyectan el 2021 con un trabajo por salir y cómo fue todo desde el inicio de la cuarentena.

Sobre la presentación del próximo 18 de febrero en el Hipódromo de Palermo Joaquín asegura que “para nosotros es muy importante volver a los escenarios, con público. Si bien hicimos cosas aisladas, como festivales por streaming y demás que también tuvo su parte interesante el hecho de volver a lo presencial y estar conectando con el público ahí, no sé es entusiasmarnos mucho y querer preparar un lindo show para lo que es no solo esta fecha del 18, sino todo la gira”.

“Después seguimos por Rosario, Córdoba y Carlos Paz, entonces es volver como a girar, sabemos que de un modo distinto pero justamente con mucha energía acumulada”, comentó luego y agregó: “El escenario tiene algo distinto a la grabación de los discos. Que es un poco lo que estuvimos haciendo el año pasado. Es la expresión corporal. Algo más actoral que de músico. Y esa parte a nosotros como intérpretes nos libera mucho. Nos hace jugar, es muy lúdico. Nos pone re vitales como banda”, manifestó.

Sobre la lista de temas contó: “Nos gusta siempre, por una cuestión artística para el show, pasar por todos los estados de la banda. Por todas las vivencias. Nuestro discos tienen una esencia que es el grupo, pero también tiene sus diferencias lógicas del paso del tiempo y búsquedas artísticas”. “En toda nuestra obra, hay temas así, y se vuelve muy rico porque es como que tenés la máquina del tiempo en un show. Puedo ir varios años atrás, de un disco del 2003 a uno que sacamos hace 6 meses, y todo eso confluye en un mismo show. Y creo que también es lo que lo vuelve tan mágico el anacronismo”, aseguró.

Respecto al último video de la banda recuerda que: “Teníamos proyectado, cuando volvimos de México del Vive Latino, grabar un disco el año pasado que obviamente no se pudo. Ese fue el último show en el medio de la cuarentena obligatoria y demás. Tocamos el 16 de marzo y se nos cayeron los vuelos. Al final nos levantaron un avión y nos trajo acá, y dijimos que pasa con todo esto. Por suerte habíamos grabado unas canciones en México, en nuestra estadía, y ahí es que sacamos “Todas las flores de enero”, y entonces ni bien se liberó todo un poco, con protocolos y demás en los estudios de grabación o cosas por streaming y demás dijimos 'bueno ¿qué hacemos, un show o grabamos? Y bueno grabemos'. Nos parecía lo mejor. Teníamos canciones y estábamos en el medio de un proceso también que habíamos empezado a trabajar”.



"Así grabamos “No te quedes solo” y “Fobia”, y teníamos ganas de hacer también esto de lanzamientos dobles, sacar dos canciones que una acompañe a la otra. Y queríamos poner video a una sola y “No te quedes solo” fue la que pudimos hacer y tuvimos ganas", añadió.



PROXIMO MATERIAL

"Estamos proyectando ir a Mendoza a grabar un disco, a fin de este mes, así que muy contentos con eso. Ya estamos ensayando temas nuevos entonces estamos como dividiendo nuestros ensayos entre temas nuevos y el show, entonces como que estamos llenos de música. En acción, preparando el nuevo disco que sale este año, adelantó a este portal.

ASÍ LOS AGARRÓ LA CUARENTENA

Quedaron varados en México: “Fue una locura. Fue un flash. Un nivel de incertidumbre que nunca viví en mi vida. Igual por suerte lo tome como si fuese una peli, digo 'bueno, esto es espectacular porque uno tiene que tener conciencia de los privilegios que maneja', porque me pasó que quedé varado en un hotel 5 estrellas. Con un piano de cola, con un mezcal que había sobrado de la gira y unos cigarrillos, una cama increíble, sábanas increíbles. Si este es el fin del mundo está espectacular... jaja".

"Esa experiencia me resultó lisérgica, ese que decía de la pelí parecía “El Resplandor” porque en el hotel solo quedaba la gente de mantenimiento. Todos se habían podido ir. Se fueron todos. Quedamos 'Indios' y 'Babasónicos' también, pero ellos se fueron antes. Y cada vez quedaban menos personas y yo me acuerdo de ser el último y bueno, todo bien si me quedo acá. Pero, bueno obviamente con toda la incertidumbre y una especie como de angustia general en el ambiente, toda la humanidad", cconcluyó tras recordar que pudieron seguir adelantes luego de vivir este episodio que tuvo un final feliz.

