@AntoRavinale

La cuarentena obligatoria le puso un freno al rubro artístico, pero hay quienes entienden que el contexto social no es una excusa para dejar de crear y componer sus piezas musicales. Joaquín Levinton es uno de ellos y hace poco lanzó "Voy dejando atrás", su último tema con " Turf".

No obstante, el artista confiesa que el avance del coronavirus lo tomó por sorpresa e hizo algunas modificaciones en su cotidianidad. "La novedad para mi es que vivo con mis dos hermanos, uno de 25 y otro de 28. Vivo la experiencia de convivir con ellos, hay días que se pone sofocante... Es una experiencia nueva", comentó en diálogo con DiarioShow.com el músico de 45 años.

Además se mostró despreocupado por sus padres ya que ambos gozan de una buena salud: "Mi vieja se recluyó antes de que empiece la cuarentena en Valeria del Mar, en donde no hay casos de coronavirus y la preocupación es cero. Mi viejo que es el padre de mis hermanos, se cuida y es un tipo sano. Creo que van a andar bien".

De todos modos, admite que le preocupa la pandemia por millones de causas. "Primero por la gente que sufre y no tiene un mango para nada, es terrible. Dentro de la organización pequeña que somos nosotros de ' Turf' tratamos de ver cómo nos protegemos y a la gente que trabaja con nosotros. Como músicos nos pasa como a todo el mundo, que no vamos a poder volver por un buen tiempo", sostuvo firme.

Y agregó convencido: "No tenemos ningún plan. Antes de que pase todo esto estábamos a punto de entrar a grabar un tema nuevo y de hecho sacamos una canción que es parte del adelante del disco que estamos preparando. Se puso en pausa, pero no quita que de acá a un mes se pueda ir a un estudio de grabación, tomando todas las precauciones".

El artista lanzó "Voy dejando atrás", su último tema que declara que ya forma parte de sus favoritos.

En paralelo, el artista reveló que está grabando otras canciones con su hermana para su banda de swing, "Los Swingvergüenzas", que prepara un disco llamado "La cincuentena".

"Voy dejando atrás" se convirtió en la nueva canción favorita de Levinton. "Creo que es una gran canción de Turf, apuesto todo a esta canción", admitió a este portal.

En cuanto al título del tema que compuso, expresó sincero: "Dejé atrás un amor, algunas circunstancias tóxicas y espero que dentro de poco el estilo de vida de cuarentena. Es un poco algo que pasó, viví una secuencia en la que dejé atrás una relación que es una cosa muy difícil. Cuando pasan estas cosas es duro".

El intérprete de "No se llama amor" sabe que la composición es un proceso "mágico" ya que "uno deja fluir y las cosas van saliendo solas". "En el territorio de la música suele pasar", acotó.

Por último, asegura que vive en el presente y no se deja llevar por los errores del pasado. "No pienso en eso, además yo soy el que canta 'No Te Arrepientas de Nada'. No miro hacia atrás. Los errores del pasado fueron parte del aprendizaje del futuro", concluyó.