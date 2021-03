@AntoBaldi_

En 2020, Jimena Monteverde pasó a ser la chef oficial de los programas de Mirtha Legrand, pero por la pandemia de coronavirus no pudo compartir mucho tiempo con la emblemática conductora. Sin embargo, los almuerzos y las cenas continuaron al aire bajo el comando de Juana Viale y ambas demostraron una gran química en pantalla.

Con su propio segmento de cocina todos los domingos y un ácido intercambio con la actriz, Jimena aportó su frescura, elocuencia y talento al ciclo que comenzó a partir del año pasado a virar hacia un nuevo estilo.

Desde que Juanita se hizo cargo de la conducción, "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La Noche de Mirtha" dejaron de tener el sello Legrand para convertirse en una propuesta más relajada y espontánea, fiel al estilo de su nieta. Para la temporada de este año, la producción se las trae con más cambios y un nuevo formato.

El regreso de la Chiqui a la televisión es muy esperado por la audiencia que está acostumbrada a verla en la pantalla chica desde hace 50 años, pero el Covid-19 modificó los planes. Con un protocolo especial, la madre de Marcela Tinayre tuvo la oportunidad de conducir uno de los últimos programas de la temporada pasada. Pero este año su vuelta se hará desear un poco más.

La emoción de Jimena Monteverde por cocinarle a Mirtha Legrand.

Según pudo adelantar Monteverde a DiarioShow.com, Mirtha no será parte de los programas que estrenan este sábado y domingo por El Trece aunque dejó la puerta abierta a la posibilidad de que tenga una pequeña aparición sorpresa. "En el programa no va a estar, pero no sé si va a tener alguna aparición durante el programa, no sé si aparece", deslizó enigmática.

Sin embargo, para el día que Mirtha se acerque al estudio, la chef ya tiene pensado cuál será el plato que preparará especialmente. "A Mirtha le gusta comer, pero es muy sencilla para comer. La vez que vino le hicimos un risotto de hongos y unos langostinos, y le encantó", recordó.

"También le gustan mucho las pastas, así que capaz que cuando venga le vamos a hacer unas pastas, porque también tiene que ser algo fácil para comer cuando está todo el mundo mirándote y tenés que hablar", consideró atenta.

Jimena Monteverde se luce en la televisión.

Por la situación sanitaria, la cocinera contó cuáles serán las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus: "El protocolo es súper estricto. En la cocina tenemos todo desinfectado, cocinamos con guantes, con la chaqueta y el delantal todo impecable. Permanentemente sanitizamos los platos, los cubiertos, todo. Está todo impecable para que llegue todo perfecto a la mesa y respetando el protocolo a full".

Hasta que la situación del coronavirus se encuentre más controlada, Juana continuará al frente de la conducción. "El año pasado anduvo muy bien, lo disfrutamos, estuvo divertido. Lo que me parece es que la gente también necesita un poco distraerse, pasarla bien y eso fue lo que funcionó", destacó sobre el éxito que cosechó Viale en su rol como conductora.

Con esa idea en mente, esta temporada el ciclo arrancará de una manera diferente ya que la actriz prepara junto a Martín Bossi un gran despliegue musical para el primer programa. Además, lo culinario tendrá un lugar destacado: "La cocina es enorme y está conectada con la mesa. Así que va a haber muchas novedades, como la participación de famosos invitados" para que sean partícipes de la elaboración de los platos, anticipó Monteverde.

Jimena Monteverde y Juana Viale en el programa.

Consultada sobre cuál es la opinión de la diva de los almuerzos ante todos los cambios y renovaciones en su programa, Jimena aseguró confiada: "No va a ser otro formato en su totalidad, pero es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Va a tener cosas lindas. A Mirtha le gustan los cambios que tenemos preparados para el programa. Ella también participará muy pronto y la estaremos esperando con todas las ganas".

Jimena Monteverde habló del éxito de "MasterChef Celebrity"

Acostumbrada a tener sus propios programas de cocina, Jimena se vio envuelta en un nuevo desafío cuando le tocó reemplazar a Felicitas Pizzarro como jurado en "El gran premio de la cocina". Luego de algunas apariciones, debió abandonar para continuar con sus otros compromisos laborales.

De todas formas, evaluó su rol como jueza y reveló: "Lo de ser jurado no sé si me divierte tanto hacerlo, no es lo que más me gusta hacer, no lo disfruto mucho, si bien cuando lo tengo que hacer lo hago, pero no es lo que más me guste".

Jimena Monteverde con los participantes de "El gran premio de la cocina"

De todas formas, reconoció que el formato de reality de cocina se convirtió en "un boom de la televisión y hay que aprovecharlo porque está de moda". Al respecto, opinó sobre el éxito de "MasterChef Celebrity": "A la gente le divierte, también se ve en los números. Es un programa que está muy bien hecho y que da ganas de cocinar. Por ahí viendo a un famoso que cocina te dan ganas de cocinar o de disfrutar de la cocina". Y remarcó: "A la gente se nota que le gusta y le divierte porque los ve, son programas que tienen muy buen rating".

