@perez_daro

El mismo día que Jhay Cortez se presentó en el Lollapalooza Argentina 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música. Será una casualidad, pero lo cierto es que los clásicos del reggaeton le van dejando el lugar a la sangre nueva, sabiendo que ya la bandera del género está plantada con artistas que la mantendrán flameando. Jhay rompió todos los charts con su colaboración con Bad Bunny, "Dákiti", que se transformó en la canción más escuchada del mundo durante semanas, y en charla exclusiva con DiarioShow.com, cuenta cómo fue su tercer show en estas tierras, habló de su romance con la actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, y qué expectativas tiene con su carrera que cada vez vuela más alto.

"Ya conozco a la gente y siempre es lindo estar aquí, me la paso muy bien. Esta vez fue especial, porque además de volver a este país, cantar en el Lollapalooza también es súper importante para mí. Soy joven y fanático de las fiestas rave, y de la cultura de los festivales. Sé de lo mucho que la gente se divierte y planea venir a estos eventos", dice con una gran sonrisa Cortez.

Su punto de vista no tiene que ver tanto con el tipo de escenario en el que logra estar, como si se tratara de un objetivo alto, sino, más bien de conectar con la gente: "Acá vienen muchos grupos de amigos a pasarla bien, disfrutar, y por eso para mi es super importante dejarlo todo en la tarima para que el público la pase de película, y ser parte de un recuerdo que la gente pueda tener para siempre".

Jhay Cortez en el Lollapalooza Argentina 2022.

A pesar de sonar en todos lados, el puertorriqueño se siente feliz de participar en estos eventos más allá de poder hacer su concierto: "Toqué en la edición de Chile y pude ver a Cultura Profética, banda de la que soy fan, no había tenido la oportunidad de verlos, y también a Foo Fighters. No puedo andar sin camisa gritando como antes, pero me emociona mucho. Y me gusta también porque aprendo de todos ellos. Son bandas y artistas que conozco hace años".

La carrera del boricua comenzó en su adolescencia. Escribe canciones desde que era adolescente y varios hits de artistas renombrados fueron compuestos por Jhay. Pero un día pasó del otro lado y comenzó a ser él el renombrado.

Sobre qué significa este momento de su carrera con shows multitudinarios, asegura: "Obviamente yo estoy empezando a hacer estos shows bien grandes, pasé por las discotecas, lugares chicos, haciendo ese camino de hormiga como se suele decir, para intentar crecer. Hoy en día tengo mis bailarinas, mi Dj, y mi equipo, que está unificado para poder darle el mejor show a la gente. Pensar en ese camino me provoca inspiración y motivación para seguir creciendo".

Jhay Cortez llevó sus hits al Lollapalooza Argentina 2022.

"A veces ya cuando uno lleva varios éxitos como 'No me conoce', 'Dákiti', quizá la gente se recuesta y piensa que llegó. Yo lo que pienso es si hice todo eso no teniendo nada, ahora que lo tengo todo, me siento que estoy empezando, siento que mi carrera está empezando, en el mejor momento, como persona y como artista". reflexiona y asegura que no parará: "Voy a seguir aprendiendo y lo más importante es que no dejo que ese niño que escribía las canciones con muchos sueños muera dentro de mí".

Sabiendo que se abren muchas puertas por las que ya se abrieron, existencialmente puede surgir la pregunta de si se trabaja de la misma manera o comienza a proyectar más arriba: "Siempre vemos más allá en el futuro, en cosas que ahora quiero mejorar, no soy el mismo que hace seis meses o de hace un año, vivo en constante evolución y obviamente mi pensamientos cambian, pero siempre la meta es hacer cosas grandes, ser un artista grande y también inspirar a otros como me inspiraron a mí Wisin y Yandel, Don Omar, Drake, The Weeknd, que son artistas gigantes que mueren por su arte. Quiero ser una fuente de inspiración, eso es lo que tengo trazado y no va a haber de otra cosa".

.

En 2021 se supo que la actriz para cine de adultos, Mia Khalifa, estaba en pareja con Jhay y hoy se los ve muy enamorados. Incluso, la joven acompañó al reggaetonero en su gira por Sudamérica, primero en Chile y también en nuestro país.

Sobre lo importante que es el amor en su vida y, por qué no, en su carrera, como un apoyo leal y sincero, el cantante indica: "Hoy es imprescindible tener ese apoyo. Te mantiene más concentrado, más firme, no te vas por ahí hacer lo que eras. Ella me apoya demasiado y lo disfruta y me alegra ver eso, que disfrute tanto como yo. Es una persona super creativa también, sabe de ropa, de estilo, de música, me complementa y me hace crecer todo el tiempo".