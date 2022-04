Reza el dicho popular que "equipo que gana, no se toca". Pero, en marzo, la muerte de Gerardo Rozín, alma mater de ese suceso que es "La peña de Morfi", sacudió a todos los que conforman ese equipo. ¿Cómo seguir? Luego del duelo por la pérdida, en Telefé decidieron que el programa es una marca registrada y merecía continuar.

La contratación de Jey Mammon para hacer un late night show titulado "Show Mammon" -que debutará en algunas semanas- coincidió no sólo con esa necesidad, sino también con el hecho de que el conductor reúne todas las cualidades para animar los domingos al mediodía. Así fue como el músico y Jésica Cirio se encontraron en un estudio de la emisora y comenzaron a darle forma a la renovación del ciclo, que debutará este domingo a las 11.

En un evento para la prensa en las instalaciones de Paramount -dueña de Telefé- en Martínez, la dupla conductora, junto con el famoso chef Santiago Giorgini y su colega Rodrigo Cascón, compartieron cómo se sienten frente al debut.

Jey Mammon señaló a DiarioShow.com que "soy consciente de que me sumo a una marca registrada. Lo que siento es que vengo a acompañar a un equipo que ya está sólido, armado y que va para adelante. Me amalgamo a algo que ya funciona. Por supuesto que tengo una identidad, un ADN. Hay un piano en el medio del estudio y yo lo veo y me tiro de cabeza, porque tengo ganas de tocarlo".

Jey Mammon se suma a " La Peña de Morfi".

Sobre ese piano, el conductor deleitó a los invitados, tras un almuerzo orquestado por Giorgini y Gascón -superasado, verduras deliciosas y panqueques caseros de postre- entonando canciones clásicas de esas que "sabemos todos". Jey concluyó: "La peña va sola. Hay un alma que la conduce, que es Gerardo, y ahí está la emoción que embargó cuando arrancamos este encuentro. No estoy nervioso, porque este programa está angelado, está bendecido por Gerardo Rozín y este equipo. Estoy muy feliz y agradecido".

Jésica Cirio,la dama

Jésica Cirio sabe que desde ahora sus domingos dejarán de ser familieros y durarán largas horas, pero se muestra feliz por el retorno. "Mi domingo comenzará de nuevo muy temprano a la mañana. Vengo desde San Vicente (en el sur del conurbano bonaerense) y vuelvo por la tarde, contenta de seguir conociendo y difundiendo artistas maravillosos", manifestó.

¿Cuál es el desafío de encarar una nueva etapa? "Creo que es que esta peña siga creciendo e incorporando géneros musicales, lograr emocionar a la gente con las canciones. Acompañar y disfrutar", aseguró Cirio.

Jésica Cirio, una cara conocida de " La Peña de Morfi".

Para el gran regreso los invitados son de superlujo: Abel Pintos, Los Palmeras, Los Cuatro de Córdoba, Sandra Mihanovich y Lito Vitale. En esta nueva temporada se suman a la cocina Mirta Carabajal y Silvia Barredo, y vuelven el deporte con Ariel Rodríguez, el trío Dos Más Uno, y el humor de Luis Rubio y Pato Muzzio.