Jessica Maciel supo dejar atrás la oscuridad y hoy disfruta en plenitud de su presente. La joven tuvo que escapar de su hogar cuando comenzó con su transición; ya que con sólo 13 años su vida corría peligro, lo que la llevó a vivir durante años en la calle. Sumergida en las adicciones y la prostitución, el cambio llegó cuando entró a un boliche y vio actuar a un grupo de transformistas. Las chances de soñar se volvieron a encender aquella noche y comenzó el camino hacia su mejor versión.

El 26 de diciembre se estrenó “Clandestinas”, un espectáculo en la trasnoche del Espacio Fénix de Villa Carlos Paz que la tiene como cabeza de compañía por primera vez. “Deja el mensaje de que las que fuimos clandestinas hoy nos presentamos a brillar en el escenario”, comenta sobre la obra que comparte con Sasha Brown y Thamysha Montrese.

La aparición pública llegó gracias a su trabajo en las redes sociales, en especial en Tik Tok. Allí reúne más de dos millones de seguidores, número que, entre otras cosas, le permitió llegar al piso de “ShowMatch: La Academia” y todo indica que en 2022 la llevará nuevamente al ciclo, aunque aún se desconoce el papel que desempeñará.

-¿Qué significa estar al frente de una cartelera?

-Es un montón. Después de todo lo que pasé en mi vida, cuando descubrí el escenario, me dediqué mucho al show en el under. Después de tantos años, que me llamen para ser cabeza de compañía en Carlos Paz es emocionante.

Jessica Maciel encabeza "Clandestinas" en Villa Carlos Paz.

-¿El pasado está presente en tus días o lo dejaste atrás?

-En el pasado les echaba mucho la culpa a mis viejos pero en esas épocas existían leyes horribles. Con el tiempo aprendí a perdonar porque me liberaba a mí, no a ellos. Cuando me encuentro con alguien que la está pasando mal, repaso todo lo que me pasó y abro la herida. Un poco me quiebro pero siempre decido mirar cómo estoy hoy. No tengo tiempo para pensar en lo malo que me pasó.

-¿Hubo un hecho que te haga encontrar alivio en el perdón?

-Tengo mi casa y estoy con alguien que amo, ahí empecé a tener paz en mi cabeza. Si me cargo de resentimiento, la que se hace mal soy yo. El día que se los pude decir a mis padres nos unió un hecho triste porque yo tuve una hermana trans que murió y nos juntó ella. Mi familia no me podía ver, hasta me echaban la culpa de que ella fuera trans. Cuando estaba grave, le dejé una carta a mi mamá pidiéndole perdón, me largué a llorar mientras le relataba todo por lo que pasé, pero los perdoné. Ahí sentí que me liberé.

-¿Te considerás una referente?

-Creo que sí. Me pasó mucho que a un sector de chicas trans no les gustó mi humor pero un número más grande me escribió para decirme que aprendieron a aceptarse. Si una se ama y se apropia de palabras como “trava” o “travesti”, son una herramienta para defenderse. Me agradecen por tener seguridad al salir a la calle.

-¿Cómo fue tu participación en “ShowMatch: La Academia”?

-Participé de un reality de creadores de contenidos que condujo Lizardo Ponce para las plataformas digitales de El Trece. El programa está buscando un segmento propio de influencers, aunque todavía no sabemos de qué será. Estaremos grabando en 2022 porque los medios se dieron cuenta que la gente está más pegada al teléfono que a la tevé.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una sobreviviente.

- ¿UNA VIRTUD?

- La paciencia.

- ¿UN DEFECTO?

- Hago preguntas que no corresponden.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Ya me levanto muy arriba.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Soy muy calentona, a veces mi marido me provoca eso.

Jessica Maciel está casada con Mariano Solalinde, con quien produce muchos de sus contenidos.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Me gusta mucho ir a lugares públicos para ir a tomar mate.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy buena “psicóloga”.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Me luzco con la comedia improvisada.

- COMIDA FAVORITA.

- Pollo al horno.

- ¿UNA SERIE?

- “Stranger Things”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- No sabría decirte, porque lo que hago me salvó.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Thalia.

- UNA CANCIÓN.

- “Aquí Estoy” de Tini.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Ivana, mi amiga que vive conmigo.

- ¿UN MIEDO?

- Las cucarachas.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Cuando conocí Corrientes.

- UN PLACER CULPOSO.

- La comida.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta mucho la comida peruana, en especial el carrusel de mariscos.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Apretar un botón y que nadie la pase mal en el mundo.