Jacobo Winograd se vacunó contra el coronavirus. El mediático de 67 años se mostró alegre por recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V y relató su experiencia en el Monumental con DiarioShow.com.

Consultado por su estado tras ser inmunizado, la figura del espectáculo expresó con este medio: "Bien, bien, me siento bien, no tuve ninguna contracción, ni fiebre, ni nada. No soy paciente de riesgo, tuve covid en agosto y fui asintomático total".

Sin embargo, como fiel hincha del Xeneize, Winograd admitió que hubiese preferido no tener que visitar el estadio del equipo que lidera Marcelo Gallardo. "Soy fanático de Boca y me vacunaron en Madrid (en relación a la final de la Copa Libertadores 2018). Ahora en River y el día que me muera me van a velar ahí también. Pero estoy bien, impecable", disparó divertido.

Winograd se vacunó contra el Covid-19 en el Monumental.

Por último, le dejó un mensaje a los políticos que gobiernan el país para evitar más complicaciones en cuanto al arribo y las negociaciones por las vacunas. "Juntense todos y saquen a los argentinos de pie. Los que los votan es la gente y cada día se muere más. Hay que dejar de tener miedo y que haya vacuna para todos", concluyó convencido.

El Gobierno Porteño arrancó en esta semana con la tercera etapa del Plan de Vacunación contra el COVID-19 con el subgrupo de adultos mayores de 65 años, de los cuales el mediático forma parte.

Por A.R.