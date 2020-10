@eristchardy

¿Es posible encontrar a conductores, periodistas, cantantes, políticos y mediáticos de la farándula argentina en una misma persona? Iván Ramírez es el claro ejemplo de que eso es factible. Con un millón de seguidores en Tik Tok y 160 mil usuarios que lo siguen en Instagram, el joven de 22 años conquista a los usuarios con sus increíbles imitaciones que van más allá de la simple apariencia.

En diálogo con DiarioShow.com, el actor reveló que el gusto por "copiar" surgió en la escuela, primero imitando a los docentes y luego, por pedido de sus amigos, eligiendo a famosos de la talla de Shakira para hacerlos en actos escolares. "Era muy tímido y no me animaba a actuar, hasta que en la Fiesta de la Primavera mis amigos me echaron en cara y me dijeron '¡Él imita a Shakira!' y frente a todo el colegio tuve que imitarla, al otro día todo ya me decían 'Shakiro'. Después de eso dije 'ahora tengo que empezar a sacar más personajes', así que a partir de ahí empezó todo esto de vincularme con la imitación", recordó.

Iván Ramírez tiene 22 años y ya conquistó las redes sociales con sus imitaciones.

"Me gusta trabajar los personajes bien a fondo porque para mi no es solamente la caracterización, sino que tiene que ver con un proceso más actoral: buscarle la manera en la que piensa el personaje. Porque la imitación te puede durar dos segundos como te puede dar un montón de tiempo si sabes mantenerlo. A mi me gusta estudiarlo, porque si vos le haces una pregunta a Lionel Messi está bueno tener bien en claro que es lo que diría Messi en ese momento", destacó sobre cómo prepara sus personajes para ser gracioso y a la vez ser fiel a la figura imitada.

.

Y agregó: "Los ensayo muchísimo, hago un trasfondo. Hago más un trabajo de psicólogo porque estudio todo el personaje, las actitudes que tiene, cómo es la postura corporal. Entonces en un proceso de actuación para ir buscando los personajes, porque si alguien le pregunta a Messi o a Diego Maradona, no te van a contestar lo mismo. Entonces hay que tener bien en claro qué diría el personaje, cómo se comportaría en ciertas situaciones".

Consultado sobre cómo elige a los famosos a los que le da cuerpo y voz, explicó: "Los personajes tienen que ver con el tiempo. Cuando asumió Mauricio Macri y yo lo saque para imitar dije 'este personaje me gusta porque me estoy sintiendo muy cómodo', pero después cuando asumió Alberto Fernández me pasó lo mismo. Y así me pasa siempre, porque yo trabajo mucho con la actualidad. Constanmente estoy viendo qué personaje puede funcionar y si hoy Messi es furor entonces algo hay que inventar con Messi. Hoy, por ejemplo, disfruto muchísimo hacer a Ángel de Brito, porque es uno de mis últimos personajes, que rinde muchísimo, que me encanta y lo estoy haciendo en “Tenemos Wifi”. La verdad que me encanta, me divierte porque nunca lo había podido imitar".

Además, aclaró que cada personaje elegido le tiene que producir interés para poder hacerlo. "No hay un personaje que no me guste hacer porque si no me gusta no lo hago, primero me tienen que llamar la atención para que yo lo imite", aseguró.

"LA IMITACIÓN ES UN HOMENAJE"

El arte de imitar es una tarea que despierta amores y odios entres aquellos que son imitados. Al ser indagado sobre cómo reaccionaron los famosos al ver sus imitaciones, manifestó: "Desde el año pasado estoy trabajando en Bendita y me dio mucha pantalla para que ellos vean la imitación. Gracias a Dios, ninguno se ha enojado porque no trabajo la imitación con falta de respeto, no me gusta trabajar los personajes así. Porque es feo dañar al otro, hay personas que no les gusta ser imitadas y está todo perfecto. Pero mis imitaciones siempre están por el lado del respeto, es más que nada un homenaje. Todas las imitaciones son homenajes, uno le está dedicando tiempo de su vida a esos personajes".

Y continuó: "Tuve reconocimiento de Chano Charpentier, de Aníbal Pachano, que trabajamos juntos en Bendita y le encantó cómo lo imitaba. En Radio Vale trabajé con Laurita Fernández, yo imitaba a Lizy Tagliani y le llegó a Lizy y le encantó, me cargaba porque me decía 'no puede ser que me hagas tan igual'. Me encanta cuando son evaluadas (las imitaciones) por ellos, que te dan el okey y vos decís 'listo, me quedo tranquilo que le gusto'”.

.

¿Tenés a otros imitadores como referencia para tu trabajo? "Admiro muchísimo a Martín Bossi, Freddy Villarreal, Fátima Florez. Hoy en día, que yo me estoy caracterizando mucho, lo aprendí mucho de Martín "Campi" Campilongo porque yo lo miraba a él, el laburo que hace con los personajes, y decía 'mirá cómo se dibuja la cara, mirá cómo se puede transformar con una peluca'. Crecí viéndolos a ellos y ellos mismos me generaban ese interés por decir 'mirá qué copado, pueden ser otra persona, qué loco. Pensar, vestirse y comportarse como otra persona'. Siempre los fui a ver a las obras de teatro y ahí dije 'esto me encanta, esto quiere ser yo'. Ellos fueron mi inspiración", comentó sobre aquellos humoristas que lo inspiraron a "mimetizarse" con las personalidades del espectáculo.

Ramírez trabajó con Beto Casella, Laurita Fernández y en este momento se encuentra en el ciclo "Tenemos Wifi", que conduce Nico Occhiato en Net TV. Sin embargo, se mostró agradecido con Guido Kaczka por ser el primero en darle la oportunidad de aparecer en la pantalla chica: "Fue el primero que confió en mí para estar en la televisión. La verdad que siempre me sentí muy cómodo con todos ellos. Me encanta estar en la televisión".

Sin embargo, sostuvo que el teatro es su lugar preferido y por eso se encuentra ajustando los últimos retoques realizar su primer show vía streaming. "Me gusta mucho más el teatro y justamente este año me había propuesto hacerlo, pero lastimosamente no pude por la pandemia. Ahora nos estamos arreglando con esto del streaming, que es lo nuevo y es tristísimo porque vos estás actuando frente a nadie. Y uno necesita del aplauso, del apoyo y de las risas. Hacer los personajes y que nadie se ría es fuerte. Pero hay que adaptarnos y estamos preparando ya este show que va a salir dentro de poquito. Esperamos que la gente lo disfrute porque lo hicimos con mucho laburo, con mucho amor sobre todo", concluyó.

Por C.D.