No todo es risas y diversión en "Bienvenidos a Bordo", el ciclo de entretenimientos que conduce Guido Kaczka en El Trece, ya que Alex Caniggia no le causó ninguna gracia la imitación que hicieron sobre él en el programa y decidió denunciar al imitador.

Es que Iván Ramírez, un joven imitador que interpretó al mediático, realizó una ronda de chistes y sorprendió a todos con el gran parecido que logró con su personificación. El doble de Alex interactuó un buen rato con el conductor y los otros participantes, pero el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece que vio algo que no le gustó y por eso contactó a su abogado, Alejandro Cipolla, para que tome cartas en el asunto.

"Alexander se siente ridiculizado por este imitador que ya fue en dos oportunidades. Es feo lo que hace", manifestó el letrado tras hablar con Caniggia. Además, advirtió cómo continuarán en caso de que la imitación siga haciéndose al aire: "Si no cambia su actitud, le iniciaremos acciones legales para frenarlo. En unos días voy a enviar una carta documento a Kuarzo (productora de "Bienvenidos a Bordo") para notificar esta situación".

Luego del accionar del polémico mediático, DiarioShow.com se comunicó con Ramírez para saber qué opina al respecto. Sorpresivamente, él se enteró del malestar de Alex por este portal y aseguró: "No sabía nada. Obviamente si a él le molesta lo dejo de imitar, jamás mis intenciones son de ofender".

Y agregó convencido: "Mi imitación es con mucho respeto y acá en el canal (El Trece) me lo pidieron porque gusta mucho. Imitar es dedicar mucho tiempo en el personaje, es un homenaje que se hace. Pero cuando suceden cosas así, dejo de lado el personaje porque mis imitaciones no son para ofender".

A pesar de haberse tomado bien la imitación en otro momento, Alex Caniggia se enojó con Iván Ramírez por su interpretación.

Lo cierto es que Iván ya se había puesto en la piel de Caniggia en otras oportunidades e incluso reveló que se enteró del agrado de Alex por su imitación. "Una vez lo había hecho y me comentaron que le gustó mucho", reveló sorprendido por el enojo sobre su trabajo.

"Los famosos siempre me escriben muy amablemente diciéndome que les gusta mucho. Pero cundo sucede esto, que es la primera vez, automáticamente dejo de hacerlo porque no me gusta que se sientan ofendidos", manifestó con lo que reafirma que no volverá a hacerlo en sus imitaciones. Por último, destacó que a pesar de todo lo considera un "crack" por el humor que maneja en cada una de sus apariciones: "Alex es un crack, me hace reír muchísimo".

.

Iván Ramírez se volvió muy popular en las redes sociales por sus excelentes imitaciones y su humor. El joven de 22 años revoluciona Tik Tok e Intagram con su talento que se destaca ya que puede ponerse en la piel de famosos reconocidos en la farándula argentina intepretando a la perfección sus voces y gestos. El año pasado participó del ciclo "Tenemos Wifi", conducido por Nico Occhiato en Net TV, y en las últimas semanas se sumó a "Bienvenidos a Bordo".