Lucio Rojas, conocido en el ambiente folclórico como "Indio" por su look particular, durante la cuarentena entendió que no había que quedarse a esperar ni dormir la siesta hasta que todo pasase, sino que, para volver a tocar, debía adaptarse. Junto con su hermano Alfredo y Jorge, quien es su director musical, el cantante siempre mostró shows con una gran producción escénica, por lo que proyectar un show virtual fue una empresa muy compleja. De estos tiempos de reflexión y aprendizaje surgió "¡Qué lindo volver a verte!", su primer recital vía streaming, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 22.

"Es increíble lo que nos acompañó la gente para este concierto. Si bien esta forma virtual da la chance de que uno pueda comprar las entradas cinco minutos antes del show, desde que pusimos a la venta las entradas se vendieron muchas, es conmovedor el apoyo. Por eso preparamos y vamos a dar lo mejor de nosotros, para llevarle alegría a la gente en su casa", anticipa Lucio a DiarioShow.

Como ejemplo de todo lo que se trabajó, detalla: "Tengo incertidumbre y muchas ganas. El proceso de preparación del espectáculo lleva mucho tiempo y mucha energía, porque tenés muchos protocolos para ensayar y juntarse, para dar las garantías de lo que exigen. Otros compañeros no pueden llegar porque están en otras provincias, así que tenés que juntarte con músicos nuevos, o algunos que conocés pero no tocaste nunca". Luego, concluye que el esfuerzo vale la pena por un motivo: "Lo vivimos de una manera compleja, pero con muchísimas ganas por el solo hecho de pensar que vas a volver a sentirte vivo cuando estés arriba del escenario".

Rojas piensa que para el folclore esta nueva normalidad resulta más difícil de asimilar por varios motivos: "Para nosotros los folcloristas es raro lo que sucede, porque nuestra cultura es siempre el mano a mano, con la guitarra, con tus amigos, en las fiestas populares. Y ya sabés que eso no está y no va a estar hasta dentro de un tiempo. Y también la comunicación, es otro proceso con el que nos estamos amigando, con las redes sociales y las plataformas digitales, encontrándoles la vuelta. Cuando arrancamos con esto, los folcloristas no sabíamos ni qué era streaming".

Muchos artistas se inspiraron en cuarentena para hacer canciones. A Lució le picó el bichito del aprendizaje: "Estos meses, sabiendo que no íbamos a poder tocar, me dieron ganas, más que de componer o encontrarme con las interpretaciones, de estudiar el mundo nuevo que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas, cuando esto acabe y volvamos a tocar en vivo para la gente, tenemos que seguir de amigos con la forma virtual, que va a ser uno de los caminos principales para no parar".

Según afirma, los músicos deben adaptarse y, para ello, no ignorar qué sucede en todo el país: "Para poder planear un show tenemos que tener la base de lo que genera la comunicación virtual. Hoy Argentina está lejos de la conectividad mundial. Como ejemplo, de Chaco y Formosa hay zonas en las que no me van a poder ver porque no tienen ni señal para teléfono. Esa gente se puede enterar que yo voy a tocar, pero estos shows ni siquiera saben muchos que voy a hacerlo".

Su carrera solista comenzó hace pocos años y recibió una gran aceptación del público, por lo que ahora el artista siente mucha decepción por haber tenido que frenar: "Siento una frustración tremenda por la planificación que teníamos del año. Tuvimos una gran temporada de verano y de verdad sentimos que somos parte de la familia de mucha gente en el país, nos sienten cerca, por eso alejarse estuvo bravo".

Por D.P.