@perez_daro

Con el susto reciente porque su pareja contrajo covid, India Martínez trata de aliviar su pena con la emoción por su nuevo single, que hizo en colaboración con Marc Anthony. La nacida en Córdoba -de España-, que cada vez se siente más cerca de Latinoamérica, charló con DiarioShow.com sobre este momento de su vida, su amistad con Abel Pintos y mucho más.

"Estuvimos aislados un tiempo, Ismael (Vázquez, su pareja) ha tenido suerte dentro de todo. No nos queremos imaginar, si ha provocado eso en él que es una persona sana, lo que puede provocar en gente de edad avanzada o de riesgo", comienza reflexionando Martínez, ya más aliviada por los duros momentos que atravesó.

Pero cambiando de ánimo, se muestra emocionada por haber trabajado con Marc Anthony en el single "Convénceme", a pesar de estar desilusionada por no haberlo conocido en persona: "Todavía no me lo creo, es un sueño que se hizo realidad, que suma muchísimo a mi carrera, a las metas que uno se va poniendo constantemente y, por más que sea difícil, al final se pueden conseguir".

"Estoy contenta, orgullosa del resultado, y cómo se ha dado de una forma tan bonita y natural. Teníamos el inconveniente de no poder viajar y estar en el mismo estudio de grabación, queríamos grabarlo juntos, pero ni siquiera se pudo hacer el videoclip en el mismo lugar. De momento con Marc me queda pendiente conocernos. Nos desquitaremos en el escenario", agregó.

Una artista completa.

Más allá de las dificultades, saca en limpio haber compartido tiempo con el boricua: "Intento ser una esponja de aprendizaje, porque tener al lado maestros como Marc y ver desde cerca cómo trabaja con la música, cómo se comporta, cómo se entrega en una canción después de todo el tiempo de carrera que lleva, es un ejemplo cercano y vivo para que uno siga por ese camino".

India Martínez: “Con Abel me siento en la misma sintonía. Y la culpa la tiene nuestra cultura, nuestras raíces hablan el mismo idioma”.

La mención de "desquitarse" en el escenario que realizó Martínez para ella tiene que ver con la libertad. A pesar de ser una persona que se preocupa por la técnica vocal, siendo una de las mejores cantantes de España en la actualidad, describe que en el vivo no hay que privarse de nada: "Cuando estás en un concierto puedes pensar, ¿me quedará algo para mañana?, pero no soy una persona que dosifica, yo lo doy todo. No pienso, porque la más mínima duda de no entregarte sobre el escenario te puede dejar fría. Más vale que te des de sobra, más que una tinta media al final te perjudique más y sobre todo, que no surja la magia en el concierto. Los vivos son conexiones muy especiales con la gente que a veces es más, menos, pero si lo das todo, es mucho más fácil".

Y en esas oportunidades de enfrentarse a su público, India destaca una canción en particular: "Corazón hambriento es una canción que no puede faltar en mi repertorio y se convirtió en más especial por este dueto con mi amigo Abel, al que quiero muchísimo y con quien desde hacía años tenía muchas ganas de hacer una canción. Cuando lo invité, no dudó en dejar su magia en la canción. Ha sido de los duetos más bonitos de mi carrera".

Sin dudas los dos artistas tienen una conexión especial, como demostraron en cada show que compartieron: "Me siento en la misma sintonía que él en la música. Y la culpa la tiene nuestra cultura. Él viene del folclore también, yo vengo del flamenco, que es mi raíz, y nuestras dos raíces hablan el mismo idioma. Después coincide que personalmente él tiene un aura muy bonita. Esta es una amistad de por vida que voy a tener con él. Por el nacimiento de su hijo hablé poquito, hay que dejarlo que disfrute, pero lo felicité. Y estoy súper contenta por él".

India Martínez: la exitosa y querida cantante española.

Por D.P.