@marceloperaltam

La banda icónica del rock en español, Los Shakers publicó "El karma" una canción inédita que tenía algunas versiones archivadas desde los años 60 y vio la luz a fines de 2020. De esta manera, Hugo Fattoruso, uno de los integrantes del histórico cuarteto uruguayo dialogó con DiarioShow para brindar detalles sobre el flamante track. "Es algo que hicimos con mucho cariño y dentro de nuestras posibilidades, los otros tres integrantes no están más, es muy raro y es una cosa que no tiene marcha atrás, es la vida y la no vida. Pero bueno, este trabajo lo impulsó Javier Celoria, un hermano nuestro, viajamos juntos por toda Europa y el produce. Me ayuda a elegir un repertorio", arrancó la charla.

De esta manera ante nuestra consulta sobre esta edición contó que "se le ocurrió a él (Celoria) porque sabía que estaba la versión de este tema El karma. Había unas versiones que no habían salido y él me dijo ¿por qué no lo subimos a Spotify o algo de eso?, y le dije que sí".

.

Fattoruso detalló que: "Eso es una maqueta que hicimos antes de grabar el disco, que salió y desapareció inmediatamente porque no se vendió nada (en los ´60), así que luego en el año 2005 cuando nos reunimos para decidir si aceptábamos esta propuesta de volver a intentar hacer algo con ese cuarteto, hablamos entre todos y dijimos bueno, nos reunimos en Montevideo (Caio vivía en Isla Margarita, en Venezuela, y Pelin en Río de Janeiro), ensayamos un poco y grabamos cuatro temas".

Hugo Fattoruso: “Mis composiciones son simples, no hay nada complejo, nada trabajado. Hay genios que pasan meses para escribir una sinfonía”.

"Uno de esos temas es El karma de la versión que ahora estamos hablando", dijo y agregó al respecto sobre la onda de la canción: "Es el estilo, son canciones caramelo. Con un ritmo particular, canciones de dos minutos y medio, tres minutos".

Luego, Fattoruso aseguró: "Mis composiciones son simples, no hay nada complejo, nada trabajado. Hay genios que pasan meses para escribir una sinfonía. Yo no sé como es, en mi caso es muy simple. Mi música es simple, de formación de música popular, y es un formato con el cual yo me siento cómodo y me fluye fácilmente".

Más tarde recordó: "Con los Shakers eran canciones con un ritmo clásico. Prácticamente no tocamos rock, nosotros tocamos canciones". Mientras se confiesa lejano a la tecnología, las nuevas plataformas e internet, apunta que participó de algunos shows vía streaming y al respecto dice: "Es como cuando ensayamos, que estamos tocando aquí para nosotros. No hay audiencia y no se siente igual, no tiene nada que ver, es bien frío aunque nosotros la pasamos bien tocando y hasta nos vio un amigo nuestro en Japón, una locura".

Por último señala que: "Nosotros siempre meta música y estamos acá grabando". Para despedirse dice: "Está bueno que El karma este rodando por ahí para que algún día alguien se choque con eso, lo escuche y diga mirá lo que hacían estos locos".

Por D.P.