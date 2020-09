@VivianaRomano

Aunque la frecuencia de sus desfiles en la pasarela ya no es la misma que hace dos décadas, Hernán Drago sigue representando a muchas marcas. Es que el obligado paréntesis que tiene su profesión debido a la pandemia trajo nuevas oportunidades: su trabajo se incrementó en la televisión, ya que participa en "Bienvenido a bordo" y como panelista en "Pampita online".

Separado de Bárbara Cudich, con quien convivió 19 años y tuvo a sus hijos Luka (17) y Lola (15), aclaró en un momento de la entrevista con DiarioShow.com que "rehice mi vida como soltero", aunque vive en familia con su ex hasta que puedan vender la casa de ambos en Tigre.

"Respecto de lo laboral, soy un agradecido y un privilegiado. Antes de la pandemia viajaba mucho al interior para conducir eventos; ahora, en cambio, hago tele y realicé tres programas pilotos, pero... me faltan los abrazos. Se me está haciendo difícil. Soy un tipo que disfruta salir a la ruta, ir a lo de mis viejos a tomar mate y visitar a los amigos. Extraño conducir fiestas populares y nacionales, porque tengo una cartera de clientes que ya se han transformado en amigos", describe.

De los pilotos que realizó, uno ya está en marcha. "Grabé dos y un primer programa donde voy a conducir un ciclo de moda en un canal nuevo de zona norte junto a Cande Ruggeri y Matilda Blanco".

-¿Soñás con tu propio ciclo en la televisión de aire?

-Me estoy preparando desde hace muchos años para eso, tampoco tengo apuro, porque soy un gran disfrutador de lo que me toca hacer. No trabajo bajo presión ni ejerzo presión. Me considero una persona simple.

-¿Qué recordás de tu debut en la tele con Juan Gujis en "El show creativo"?

-Me quedó todo, una gran experiencia a nivel laboral, personal y, si bien el programa ya no está en el aire desde hace seis o siete años, la gente lo recuerda. Es más, en marzo hablé con Gujis para volver con el ciclo. Me puse muy contento, pero la pandemia frenó todo. Sin duda, fue mi primer amor televisivo.

-Ya que estamos hablando de viejos tiempos, ¿cómo fue tu infancia?

-Aclaro que no nací en Bahía Blanca como dice en Google, fue en Vicente López, y realmente fue hermosa, en un barrio que amo, y la recuerdo jugando con mis dos hermanos mayores. Cuando conocí a mi ex mujer me mudé a Belgrano y luego a Tigre, un lugar que tiene naturaleza y está relativamente cerca de mis lugares laborales. No sirvo para escuchar bocinas de autos ni vivir en un edificio torre, prefiero alejarme para tener verde, poder jugar con mis perros y escuchar el canto de los pájaros.

Sus participaciones en "Pampita Online" tienen buena repercusión.

HOMBRE DE FAMILIA

-La convivencia actual con Bárbara y tus hijos, ¿tiene fecha de vencimiento?

-Sí, pero fue algo consensuado entre los dos. Es lo que planificamos de común acuerdo. Cuando podamos vender la propiedad, cada uno hará su vida, aunque ahora también cada uno hace lo que le queda cómodo. Digamos que la fecha de vencimiento es lo natural.

.

-¿Para vos la separación es un fracaso?

-Lo veo como una victoria. Soy un tipo muy positivo. Cuando tenía 17 o 18 años, si alguien me decía que iba a vivir una historia de amor de casi veinte años, yo decía; "¿dónde hay que firmar?". Porque nuestra historia con Bárbara y nuestros hijos fue maravillosa. Obvio, luego hubo cosas que sucedieron, pero no lo tomo como un fracaso. Nos dolió separarnos, pero todo fluye y la vida continúa.

Sus dos orgullos: Luka, de 17 años y Lola, de 15.

-Hablame de tus hijos.

-Luka juega en las inferiores de Vélez. Desde que tiene uso de razón ama el fútbol. Tiene una edad donde debe ganar competitivamente su lugar en el transcurso de los próximos dos años. Estoy orgulloso de la manera en que se toma los entrenamientos, la filosofía de vida, las prioridades, el respeto, le tengo confianza y fe. Suceda lo que suceda, voy a estar orgulloso de él. Lola tiene sus horarios normales, arranca 8 y pico, en lugar de las 7, tiene clases virtuales hasta el mediodía, un descanso y retoma a la tarde.

-¿Tenés opinión política?

-Decir que no, no sería verdad ni algo serio, porque me debo al país, y al país lo manejan los políticos. Soy un ciudadano que cumple con su deber ciudadano y cuando miro hacia arriba veo que los políticos no cumplen con su rol. Entonces, si no cumplen, que no estén, porque hacen mal, y en ese sentido me decepcionaron muchísimo, después vienen el desencanto y el desamor. Obvio que no me gusta meter en el mismo paquete a todos, pero en vistas generales me sucede eso y no soy el único que piensa así. Me da mucha pena. Como dije antes, viajo mucho al interior, vi y veo todo, y el potencial de país que tenemos es increíble, pero me da tristeza y pena lo que han hecho. Yo puedo dormir tranquilo, no creo que los políticos puedan decir lo mismo, la mayoría no. Soy muy exigente con mi conciencia y mi conciencia, conmigo.

-¿Es una decisión tomada vivir en el sur argentino?

-Lo tengo muy clarificado. Hace veinte años que lo sé y estoy cada vez más cerca de ese destino, meta u objetivo. Como mucho, será dentro de una década, no antes, por la edad de mis hijos. Quiero irme sano, sin problemas de salud, quiero llegar al Sur a los cincuenta y pico y, si no se da, será porque no lo intenté.

Estuvo con Bárbara casi dos décadas, pero aún conviven hasta vender su casa.

RECIBIÓ EL ALTA TRAS PADECER CORONAVIRUS ASINTOMÁTICO

"LE ESTOY MUY AGRADECIDO A DIOS"

El 3 de septiembre le confirmaron que el hisopado de Covid-19 había dado positivo. Asintomático, Drago se aisló en su casa y el lunes pasado recibió el alta médico.

"Por suerte de salud estoy muy bien. Estoy retomando mi vida normal, obviamente, entre comillas, mis días de grabaciones y hasta comencé a hacer un poquito de entrenamiento, de actividad física, algo que llevo a cabo con intensidad en épocas normales. También entiendo que tras haber dado positivo el Covid-19 hay que volver de a poco y es lo que estoy haciendo", explicó.

"Me siento perfecto después de 14 días confinado, repito, de manera asintomática. Estoy muy agradecido a Dios que así me lo hizo transitar y tengo muchas ganas de retomar mi vida natural, como era antes. No minimizo el contagio ni la enfermedad porque se que es un gran problema y sé de gente que si bien no llegó a la situación de muerte la ha pasado muy mal y por suerte se han recuperado. Yo, fui parte de la estadística que la pasó bien", agregó.

En "Bievenidos a Bordo" muestra su lado más divertido.

MODELO SUPERCOTIZADO

SOBRE EL AMOR Y LOS NEGOCIOS

Drago contó que se asoció con una empresa para lanzar una fragancia que se llama "Simple", porque "yo quería que en ese frasco, literal, represente o marque mi esencia", de modo que este mes sale la distribución en casi todo el país.

Tampoco esquivó hablar del romance que le adjudican con Alejandra Maglietti. "Nunca fui a tomar un café con Alejandra y tampoco le voy a mandar un whatsapp porque nos relacionan en el medio; creo que ninguno de los dos funcionamos así, y si el día de mañana se da con ella, o con cualquier otra mujer, no voy a tener problema con contarlo. Sé que al estar separado me pueden adjudicar otros romances, pero no me molesta, me hago cargo de lo que corresponda en su momento", concluyó.

