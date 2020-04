@Rfilighera

Es toda una personalidad emblemática de los medios de comunicación y su aporte, en este sentido, continúa siendo fundamental para las jóvenes generaciones. Portador de una escuela que ha dejado huella en la radio y en la televisión, Héctor Larrea, con sus pujantes 81 abriles, sigue en el camino laboral, aunque anuncia ¿a modo de sentencia final? que a fin de año se retirará de la profesión con más de 60 temporadas en su espaldas.

En charla con DiarioShow, el animador afirmó que “esta evolución que estamos viviendo, con la tecnología y los grandes soportes, nos facilita no sólo la mecánica de un sistema revolucionario de trabajo, sino que, a su vez, nos replantea la forma en que vivimos”.

En esta línea, Hetitor puntualizó que “el hecho de haber tenido una disciplina, en materia de orden personal, me permitió llegar a esta parte de mi camino profesional con dignidad y, por otra parte, un dato que para mí es más que decisivo: conservar la voz y tener una buena presencia, eso me hace sentir feliz”.

En función de esta temática, Larrea destacó: “Yo voy a elegir cuándo decir adiós en el terreno profesional. El don que nos han dado uno lo puede cultivar y cuidar, y mejorar hasta que uno confirma la decisión definitiva de nuestro retiro”.

Para enfatizar este concepto, dijo: “Siempre he tenido una vida casi monacal y me cuidé de no entrar en la joda. No tuve vida nocturna y fui muy metódico en todo. Son opciones que se te presentan y marcan el camino a seguir”.

¿Cómo transcurre su vida en los tiempos del coronavirus? “Hago los deberes como corresponde y realizo el programa desde mi casa. Por otra parte, dedico mi tiempo a dos de mis verdaderas pasiones: la música y el entretenimiento", contestó.

Y continuó: "Selecciono en mi ciclo los textos bajo dos miradas: los que me interesan y los que le pueden ser útiles al público. A mí me gustan Raúl González Tuñón y Abelardo Castillo, dos referentes de nuestra literatura que entretienen y dan profundidad en el análisis. Yo siempre he producido mi propio programa de radio y no hacerlo es sentirme incompleto”.

Actualmente conduce “El carromato de la farsa”, que se emite por Radio Nacional en dúplex con la FM 98.7 Nacional Folklórica de lunes a viernes, a partir de las 14. “Tiene que ver con aquellos personajes que en España se encontraban enrolados en la farsa y en el humor. Eran esos cómicos de legua, que se trasladaban en caravanas, recorriendo diversos pueblos; algo subestimados, pero dando alegría a toda la gente”, explica Larrea.

Un periodista muy querido por sus colegas y reconocido en el ambiente artístico.

El título, precisamente, del programa también rinde tributo a ese gran artista que fue José María Vilches, creador de un enorme espectáculo que tuvo emprendimiento en la corriente off y que se llamó “El Bulubú".

¿Cómo preparaba Larrea algunos de sus programas en ocasión de brindar tributo a diversas figuras en épocas pre-internet? “A mí siempre me interesó bucear en la vida y la impronta profesional de cada artista. Por lo tanto, la posibilidad de recurrir a los archivos siempre fue esencial", respondió.

"He dedicado programas a sociedades imponentes en el mundo del tango, como la que generaron Troilo-Fiorentino, para eso recurría a las bibliotecas del Congreso o del Archivo General de la Nación, donde podía sacar datos que me iban ilustrar. Esta modalidad, hoy en día quedó un poco obsoleta por internet y todas sus mecánicas; sin embargo, la posibilidad de contar con el libro y los documentos en papel sigue siendo para mí muy importante”, agregó.

Pensar en el adiós

Una y otra vez, Héctor hace referencia al momento de su retiro profesional: “Quiero dar el adiós de la mejor manera posible. Y cuando termino con algo, lo hago de manera terminante. Desde hace un tiempo les comento a mis colaboradores que me avisen si boludeo demasiado y ellos se ríen porque creen que bromeo, pero yo se lo estoy diciendo de verdad; no estoy jodiendo”.

Y hablando de retirarse en el momento indicado, algo que Héctor Larrea planea llevar a cabo a fines de este 2020, le consultamos su parecer sobre la actividad que desplegó Pinky la temporada pasada, en Canal 7 y cuyo estado de salud algo precario generó polémicas entre colegas y público. Al respecto, admitió: “Con total franqueza, te comento que no estoy muy informado con lo relativo a Pinky. Me han dicho que durante la emisión de un programa se durmió o aparentó que se dormía en un sillón; pero esto me parece, de acuerdo a mi parecer, una broma que quiso hacer”.

En relación con la salud de Cacho Fontana, que pronto regresa a la televisión con una modernísima versión de “Odol pregunta”, nos dijo: “Con Cacho somos amigos de toda la vida. Tengo una admiración enorme por él y me parece muy bueno que vuelva a trabajar. Lo veo bien y con la garra de siempre”.

Y, en función de esto, Larrea desplegó todo su caudal de admiración hacia ese colega que “generó a través de su ciclo ‘Fontana Show’ una nueva manera de articular y profundizar los mecanismos de la radio”.

Cacho Fontana y Héctor Larrea, amigos inseparables.

Sus elogios se extendieron también a otro prócer de la radiofonía: Antonio Carrizo. “Tony, de manera autodidacta, ha sido uno de los hombres con mayor bagaje cultural en los medios de comunicación. Fue uno de los colegas que mayor conocimiento tenía de filosofía, Borges y literatura en general, pero estos conocimientos no eran para la exaltación de su ego, sino en beneficio del oyente. Fue un gran maestro que no utilizaba libretos ni lugares comunes”, continuó su elogio.

Siempre en el aire

Para Héctor, la radio sigue siendo el medio de comunicación más directo, eficaz y barato. “Con apenas unas pilas tenés por medio de las ondas AM y FM, una variedad de programas para gente de todo tipo de edades. La relación que se entabla entre público y oyente es impecable. Se genera un clima de contención que difícilmente se pueda lograr en otros medios".

"No obstante, las comunicaciones son particularmente dinámicas y hoy contamos con varios dispositivos tecnológicos que nos han acercado a posibilidades insospechadas. Vamos agregando cosas nuevas a la profesión que nos dan más comodidad y eficacia en la labor periodística. Sin embargo, el factor humano es fundamental; sin él, esta actividad, como otras, no tendría razón de ser", concluyó.

“RAPIDÍSIMO”, EL PROGRAMA RÉCORD DE LA RADIO

Un clásico por excelencia de la historia de la radiofonía argentina. Nada más ni nada menos que 34 temporadas en el aire, un verdadero récord. De ellas, fueron 2 años en El Mundo, 2 en Continental y 30 en Rivadavia. “Rapidísimo” fue un ciclo con toda la impronta de Héctor Larrea.

Precisamente, por ese emblemático espacio pasaron grandes intérpretes en materia de humor, como el histórico Mario Sánchez, Carlos Russo y el actor Víctor Arriague, que compuso al histórico personaje Pueyrredón Arenales (cuyo nombre obedeció a la esquina más cercana al domicilio de la radio).

Se trataba de un personaje de la alta sociedad que se reía con sutileza y doble intención, poniendo énfasis en sus contradicciones y obsesiones. También participaba, con su particular sello, Luis Landriscina y su enorme e inolvidable creación, Don Verídico.