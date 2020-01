@Rfilighera

Es uno de espectáculos del verano que mayor expectativa generaba desde antes de su estreno en el teatro Neptuno de Mar del Plata y ya está cumpliendo con creces. “ Desnudos” que, como se sabe, cuenta con una versión cinematográfica a cargo de la realizadora alemana Doris Dorrie, lidera todas las semanas la taquilla en La Feliz y genera una verdadera locura de público cada noche a la salida, cuando una multitud espera a sus protagonistas a la salida de la función.

La historia está centrada en tres parejas que bordean los 40 años y que, sumidas en cierto hastío y arrastrando un cúmulo de ansiedades, deciden durante una noche entre amigos llevar a la práctica un juego que pondrá al descubierto un enorme vacío existencial: con los ojos vendados tratarán de reconocer, a través del tacto, a sus respectivas parejas entre los cuerpos desnudos de todos.

Y, descubrirán en consecuencia que las feromonas, sustancias químicas que anidan en nuestro organismo, les posibilitarán ingresar a un universo impensado de potenciales deseos.

De esta manera, se darán cita insatisfacciones, identidades no asumidas y nuevos caminos en la búsqueda del placer y el goce. Luciano Castro y Brenda Gandini, pareja en la ficción del espectáculo dirigido por Alejandro Maci, conversaron con DiarioShow.com en el marco de una jornada estival marcada por un sol avasallante que puso su registro en la piel de los veraneantes.

-¿Cuál es la búsqueda de esta obra?

Gandini: -Convengamos que tiene un disparador muy interesante. Las tres parejas de la historia, probablemente, se encuentran atravesadas por algunos dilemas similares que conducen a varios denominadores en común. Todos los personajes bordean los 40 años, han decidido no tener hijos y experimentan una etapa en la que el agobio y el fracaso los invade.

No solamente quedarán desnudos físicamente, sino también desde lo emocional, y caerán en la cuenta que sus existencias no tuvieron los resultados que anhelaban.

El giro que da la historia, que va a sorprender a cada uno de ellos, los obligará a modificar cuestiones de su vida, no solamente en la sexualidad, sino también en otros aspectos. Una toma de conciencia para apostar con coraje hacia lo que nunca se había transitado.

-¿Cómo observás, Luciano, esta circunstancia?

Castro: -En las primeras escenas del espectáculo se muestran, desde lo psicológico, cómo son estas parejas puertas adentro. Después, se pone el escalpelo argumental en cómo somos realmente y las diferencias que tenemos con nuestras parejas y, también, con nuestros semejantes; socialmente somos distintos y, esto nos genera, en muchas oportunidades, desavenencias.

Luciano Castro y Brenda Gandini protagonizan " Desnudos" en Mar del Plata.

-De alguna manera se muestra cómo las parejas, hoy en día, se encuentran en permanente crisis ¿no?

C: -Tenés razón, las relaciones, en la actualidad, tienen una dosis de fragilidad importante; son mucho más endebles y esto incide en la continuidad o no de un vínculo sentimental. Es que las parejas, más allá de una cuestión generacional, son como cofres que una vez abierto nos pueden sorprender.

G: -En función de esto: ¿uno realmente llega a conocer, medianamente, a su pareja? Este es un tema que parece menor aunque llega a tener una enorme trascendencia en la resolución de una crisis.

-El juego al que apela esta historia ¿puede tener derivaciones dramáticas?

C: -Por supuesto. Se apela, por un lado, a una apertura en cuestiones sexuales y, a su vez, el final de una pareja puede traer aparejada una resolución lamentable. Se pueden abrir numerosas puertas y, en esta historia, el juego opera en estas tres duplas de una manera diferente.

-¿La rutina conduce de manera inevitable al agobio?

C: -Tiene incidencia en un vínculo, sin duda. Los descuidos, la falta de motivación, pueden tener en una pareja un resultado letal. Además, se trata de la persona que uno eligió y que está tanto en las buenas como en las malas. En consecuencia, hay que trabajar mucho en la contención, la amistad y la solidaridad entre esas dos personas; es algo que se debe proteger.

-¿Qué opinan de las parejas abiertas?

G: -Yo creo que uno tiene que elegir a quién amar y hacer lo que tenga ganas, siempre y cuando respete al otro. No nos olvidemos que una pareja es un pacto entre dos personas; si uno elige una cosa y el otro algo distinto, no hay comunicación entre ambos. Los dos tenemos que abordar un compromiso similar, de lo contrario, vamos a estar faltando a una de estas partes. No tengo la menor duda que el diálogo debe ayudar a la permanencia de esos vínculos. Todo se debe hablar.

"Una pareja es un pacto entre dos personas; si uno elige una cosa y el otro algo distinto, no hay comunicación"

C: -Es que debe de ser de esa manera, no hay otro camino. El dolor por determinados episodios genera incomodidad pero una situación de agonía que se extiende en el tiempo se va a convertir, inexorablemente, en una caldera a punto de explotar. Las consecuencias se van a sentir, por lo tanto, somos unos caretas o decimos la verdad.

" Desnudos", el gran éxito de La Feliz.

-Este tipo de circunstancias ¿cuestionan la fidelidad?

G: -Es un tema debatible; la fidelidad, entiendo, que no existe hoy en día, en ninguna relación de pareja. Hasta la persona más inocente y noble en sus sentimientos quiere llegar a ser infiel en algún momento de su vida.

C: -Cuando algo se presenta como de una manera impuesta, entiendo que vamos por mal camino. Uno puede no ejecutar el acto pero mentalmente puede estar deseando esa situación. Entonces, no hay vuelta de hoja, se derrumba la construcción de una pareja en un momento o en otro.

La familia

Ambos son padres: Brenda de Eloy y Alfonsina junto a Gonzalo Heredia y Luciano de Mateo (de 17 años) y de Esperanza y Fausto; de su matrimonio con Sabrina Rojas.

-¿Cómo abordan la crianza de los chicos hoy respecto de la sexualidad?

G: -El paso de los años y la experiencia te van dando otro panorama. Felizmente, las nuevas generaciones son más abiertas, prueban y experimentan otras identidades sexuales. Agradezco estos mecanismos como una manera de ahorrarse disgustos, broncas y discriminaciones.

C: -En la actualidad ya no podemos hablar de heterosexual o gay. Partimos de la situación que uno es una persona y este tipo de consideraciones, en líneas generales, están aceptadas socialmente. Para los que somos grandes es importante aclararles a los que vienen detrás nuestro que este cuadro de siuación es así.

-¿Sus hijos podrán desenvolverse en un marco de mayor libertad?

G: -Yo a mi hijo le subrayo siempre la posibilidad de la libertad de elección sexual en estos términos: “A vos te puede gustar una nena como un nene” y, de esta manera, le voy a estar ahorrando muchos años de psicólogo. Él sabe muy bien que yo le voy a proveer las herramientas de educación en la vida, pero su elección sexual es un paso que él debe tomar con absoluta firmeza. Tiene que hacer lo que le venga en gana, siempre y cuando respete y no lastime.

C: -Nosotros tenemos un rol decisivo en todo esto porque no nos olvidemos que somos los que le vamos a dejarles el camino allanado a ellos.

-¿Cómo son entonces las bases de los principios educacionales?

G: -Siguen siendo muy antiguas. Hay deberes impuestos desde que somos chicos. Lamentablemente, muchos nenes no pueden elegir lo que realmente quieren ser. Está muy bueno lo que está pasando con los jóvenes; militan desde muy pequeños y esto me parece fantástico. Esto me emocionó y me hace creer, sobre todo, en la esperanza.

C: -Ser libre y no joder a nadie, creo que esta puede ser la gran máxima. Todos debemos ser conscientes que no hay que meterse con la libertad y la elección del otro; no hay que juzgar la elección del otro; fijate que en las escuelas ya no hay sectores o lugares rosas o celestes, son las pequeñas cosas que debemos ir cambiando. Yo, por mi edad y, por la generación a la que pertenezco me siento firmemente responsable de cambiar las cosas. Fui educado con otros valores y principios berretas, machistas y demodé. Y, reitero, me siento obligado a cambiar las cosas, de lo contrario, mis hijos van a sufrir mucho y la van a pasar mal. Aunque a mi me cueste comprender algunas situaciones, tengo que bregar por modificarlas.

"Por la generación a la que pertenezco me siento firmemente responsable de cambiar las cosas. Fui educado con otros valores y principios berretas, machistas y demodé"

G: -Hay que construir con las palabras y con los gestos. La mujer, a la hora de educar, sueler machista y ser consciente de esto es dar un paso adelante. Elegir las palabras y el modo de comunicación correcto es un camino a transitar que nos va a dejar resultados muy interesantes.

Para finalizar, se le preguntó al actor sobre cómo percibe el momento político en la Argentina. “Somos un gran país, sin embargo hemos pasado por muchos cimbronazos en estos últimos 50 años. Ahora se da otro cambio, otras esperanzas y a mí, realmente, más que quién gobierna, me interesa que nos pueda ir bien a todos. No podés pensar en una determinada bandera, únicamente; tenés que pensar en que a nuestro vecino también le vaya de la mejor manera posible. Nos merecemos que nos vaya bien, por el país que tenemos y por nuestra gente. Uno es muy consciente de todo lo que sucede a nuestro alrededor” sentenció.

CON SABRINA, UNA RELACIÓN CADA VEZ MÁS FUERTE

Castro encuentra en pareja con Sabrina Rojas, otra de las figuras de “ Desnudos”. El año una crisis que tuvo gran repercusión mediática y que fue central, sobre todo, en las redes sociales. Cabe recordar que se viralizaron unas fotos hot del actor que causaron muchos comentarios.

“Me importa muy poco lo que digan los demás, pero lo que sucedió con mis fotos, las críticas y los comentarios, me afectaron. Nunca fui un tipo mediático como en este último tiempo. Sí popular, pero mediático nunca. Y te encontrás en un lugar que es incómodo. Hay cosas que son mucho más graves. Hay garcas, asesinos y violadores, un sinfín de hijos de p... que sí tienen que explicar cosas, yo no le tengo que explicar nada a nadie”, detalló Luciano como para despejar todo tipo de duda sobre el polémico episodio.

Sabrina y Luciano, juntos en las buenas y en las malas (Nahuel Ventura/Diario Crónica).

En tanto, Sabrina Rojas, con mucho humor, se expresó de la siguiente manera: “Tenemos una capacidad de diálogo enorme, por más que no sea grato. Es un pacto que tenemos como pareja. Eso nos hace muy bien, es sanador “, y agregó sobre la tan mentada crisis: “Si hay amor, el diálogo siempre vale la pena, aunque la pases muy mal”.

En relación al papel que juega lo mediático en el medio de una crisis, ambos coincidieron en afirmar que es “terrible desde todo punto de vista. Nunca nos pasó de enterarnos en la televisión de algo que hizo el otro”, dijeron casi al unísono.

SU HOGAR JUNTO A GONZALO HEREDIA

Fue como en el cine, en aquellas historias románticas que poblaron la fantasías del corazón de los espectadores argentinos. El amor entre Gandini (34) y Gonzalo Heredia (37) tuvo su inicio en el set de un éxito de la televisión (“Malparida”) y, de esta manera, ya llevan 9 años y dos hijos: Eloy (7) y Alfonsina de 9 meses.

En el momento que Gonzalo conoció a Brenda, la mayoría de los medios y la farándula local hablaban de “la nueva conquista del galán”. Otro trofeo que daba cuenta, supuestamente, de su enorme poder de conquista. Sin embargo, no muchos arriesgaban que Brenda se iba a convertir en la madre de sus hijos y, también, en la mujer con la que formaría una de las parejas más sólidas del ambiente artístico.

“Nunca había tenido un romance con un compañero, pero me relajé y fluyó. Además, por suerte, no nos veíamos tanto durante las grabaciones”, confesó

Brenda, a lo que agregó: “A los cuatro meses de estar saliendo quedé embarazada. Fue algo que inconscientemente lo buscamos porque sabíamos que podía pasar”, destacó con la misma seguridad con que encaró su gran proyecto de vida.

En tanto, Gonzalo Heredia, consultado por el periodismo en aquellos inolvidables años, destacó: “Siempre el amor es lo que importa, el resto de las cosas es totalmente secundario,” estableció como una potente declaración de principios.