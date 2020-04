@eristchardy

Todo comenzó cuando Guido Süller se mostró preocupado en las redes ya que, en medio de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional para frenar la propagación del coronavirus, se encontraba encerrado y solo en un camping en Zárate porque el propietario cerró el predio y se olvidó que él se encontraba ahí.

No obstante, el mediático regresó a su casa gracias a la ayuda de personas cercanas a la intendencia de esa localidad que le facilitaron el permiso para poder circular hasta su hogar y continuar con el aislamiento social junto a su novia Claudia Morelli.

Lo que no se esperaba el hermano de Silvia Süller es que saliera a la luz una supuesta verdad que aún no ha desmentido. Tomasito, su ex pareja, reveló que su "historia de náufrago" es una mentida y lanzó duras declaraciones contra él.

"Estaba ahí (en Zárate) con su noviecito Federico desde la primera semana de marzo. Con este chico se ve hace dos años, cuando todavía estaba casado conmigo y yo me la bancaba porque él me decía que eran amigos. Pero cuando le sacaba el celular, veía mensajes entre ellos y él me lo negaba", contó indignado con la situación.

Además, no tuvo lindas palabras sobre el joven en cuestión: "Este chico tiene 20 años y Guido 60, le dicen 'El niño Troly' porque es muy promiscuo. Se lo volteó medio mundo. Es un caza famosos. Se acuesta con ellos por plata. Guido siempre me habló mal de él".

"Es obvio que él sube esas historias para hacer una novela y que todos digan 'pobre Guido', pero estaba lo más bien acostándose con un nene", arremetió sin filtro.

Federico y Guido, amigos desde hace dos años.

En paralelo, DiarioShow.com logró contactarse con Federico Acosta, el joven al que relacionan con el ex piloto, para conocer su versión de los hechos y éste negó rotundamente las fuertes declaraciones del peluquero. "Salió a hablar mal de mi persona, sin conocerme y con mentiras que se inventó él. Tendría que fijarse en el primero y luego hablar de los demás", declaró.

En la misma línea, aseguró que nadie lo llama "El niño Troly" ya que se trata de "un invento" de Tomasito. En cuanto a la acusación de ser un "caza famosos", resaltó que solo conoce a Guido y no tiene relación con ningún otro famoso.

Federico (@kleinprins) comparte fotos junto al mediático desde 2018.

"Con Guido nos conocemos hace dos años y unos meses, somos amigos y también nos veíamos. Tomás siempre supo que Guido se veía conmigo y a él no le molestaba. Cuando se casaron me apartó de su vida para estar con él y lo acepté. Aunque me sintiera mal, lo hice para que ellos estén juntos", reveló al ser consultado sobre su vínculo con Süller.

Y continuó: "Luego ellos se separaron y volvimos a retomar la relación de amistad. Pero nunca rompimos la regla de que no se viera conmigo mientras estaba casado. Él lo respetaba mucho y me lo decía. A pesar de que Tomasito se portara mal como compañero de vida".

Por último, lanzó una fuerte advertencia contra el estilista. "Habla de mi como si me conociera o algo parecido. Solo es el reflejo de la persona que critica, él sube fotos hot a sus redes buscando a alguien que le de bola. Que no venga hablar de mi, que él esconde más de lo dice", concluyó filoso.