@Antoravinale

En las últimas horas se dio a conocer que la defensa de Javier Naselli busca acusar a Vicky Xipolitakis por estafa luego de descubrir que presentaba facturas de canjes que recibía como gastos de su hijo Salvador Uriel.

Así lo manifestaron en "Intrusos" y explicaron que el accionar de la ex participante de "MasterChef Celebrity" puede llegar a entenderse como un engaño al juez de la causa con su ex y hasta podría tener una pena de seis años de prisión.

Al respecto, DiarioShow.com se comunicó con el abogado de la Griega para que brinde detalles del escándalo. "Me lo contaron lo sucedido y hay una medida cautelar por la cual no puedo hablar sobre la causa. Existe filtración parcial de la información que a la otra parte le conviene", introdujo Yamil Castrobianchi.

Consultado por las facturas presentadas de las cuales Xipolitakis recibió productos por parte de canje, sostuvo: "Si se pago con efectivo, cheque, tarjeta o canje me da lo mismo. No veo ningún tipo de ilícito, ahí está el error, no es gratis. Están magnificando una situación, hay un enojo porque ella le reclama un canje. No es champagne ni un auto, estamos discutiendo si facturó o no un paquete de agnolotis".



"Esto lo iban a sacar la semana pasada en Intrusos y no lo sacaron por otros temas de actualidad. Es claro de dónde viene la información. Están potenciando una situación que no la veo grave", indicó el profesional que representa a la mediática desde hace más de un año.

En cuando a la pena que tendría la figura del espectáculo bajo la figura de estafa procesal, remarcó: "Quieren entrar por el engaño al juez, ¿cómo es el engaño, si lo pagó o si lo usa el nene? Supongamos que no fue canje y se lo paga el abuelo, ¿sería delito?".

Por último, expresó: "En lo legal estamos tranquilos, sabíamos que iban a salir con algo. Todo esto que sale a la luz es para tapar la cantidad de información que sale en las causas".

Por A.R.