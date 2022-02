Gustavo Conti ocupa horas de pantalla en la televisión nacional casi a diario, a pesar de no estar en ningún programa como “fijo”. Su nombre siempre es una opción efectiva para los productores de distintos ciclos de entretenimiento, cualquiera sea el canal, algo que lo mantiene en actividad después de una pandemia complicada para su rubro. “Tiene que ver con la impronta que le pone uno, la buena onda con el conductor, además de que la gente me reconoce”, explica en su búsqueda de motivos para ser una figura constante en el medio prácticamente desde su aparición, en la segunda edición de “Gran Hermano”, en 2001.

Está claro que el ámbito personal tiene un lugar mucho más relevante desde el nacimiento de Félix, su hijo con Ximena Capristo, que cumplió cinco años en enero. Un ejemplo claro es lo ocurrido en la temporada de verano de teatro, ya que ambos decidieron no viajar a pesar de las ofertas que recibieron para actuar. “A la ‘negra’ la llamaron para hacer Mar Del Plata y a mí para Villa Carlos Paz pero no nos íbamos a separar. En otros momentos sí, pero con un hijo no quisimos”, aclara sobre el gran cambio que tuvo su vida. De todos modos, sabe trabajar sus perfiles en redes sociales con mucho contenido de humor, donde el niño tiene gran relevancia y demuestra su carisma.

- ¿Por qué creés que te convocan a tantos programas de entretenimiento?

- No estoy seguro pero creo que debe ser porque soy competitivo entonces el programa cumple su cometido, también aparezco como una cara conocida para los que participan. Desde la pandemia se trabajó bastante con eso, los programas empezaron a trabajar mucho con los famosos, por el Coronavirus. Ojo que no agarro todo, hay programas a los que no me voy porque no les puedo sumar nada. Me ofrecieron formar parte de paneles pero no me siento chimentero, entonces digo que no a pesar de que tendría un contrato fijo todo el año.

- No hiciste temporada, ¿fue una elección?

- No fue por nada en particular. Otra de las propuestas que tuve era en Las Grutas y con un niño es complicado porque queda muy lejos. Desde que está Félix queremos ir los dos juntos con la “negra”. También tuve una propuesta en Buenos Aires que al final no se hizo, pero yo apostaba a esa por la cercanía.

Gustavo Conti junto a Ximena Capristo y Félix, su hijo.

- Estás muy activo en Instagram y TikTok, ¿lo considerás una diversión o un trabajo?

- Hay momentos que no me divierte pero hay que hacer algo para darle de comer a la cuenta, ahí es cuando me ofusco. Lo cierto es que es una fuente de trabajo y muchas marcas invierten en las redes, eso en la pandemia dio sus frutos, entonces está bueno buscarle una vuelta. Si vos hacés algo bueno, te empiezan a llamar más marcas que suman.

- Tu hijo aparece mucho, ¿disfrutás hacer contenido con él?

- Félix es la prioridad absoluta en mi vida, así que me gusta todo lo que hace. Quiero que sea el pibe más feliz del mundo entonces cuando me pide hacer un Tik Tok, lo hacemos. A veces las marcas me piden hacer cosas con él pero tiene que divertirle a él, más de una vez dije que no más allá de que me servía. Mi hijo está antes que todo, así que no acepto cualquier cosa.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un pibe de barrio.

- ¿UNA VIRTUD?

- Buen padre.

- ¿UN DEFECTO?

- Poca paciencia.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mi hijo.

Gustavo Conti junto con Félix, su hijo.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Mi hijo. (risas)

- ¿UN PASATIEMPO?

- Las redes sociales.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Muevo las orejas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Entretener a mi hijo.

- COMIDA FAVORITA.

- Asado.

- ¿UNA SERIE?

- “Prison Break”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Jugador de fútbol.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Jim Carrey.

- UNA CANCIÓN.

- “Espadas y serpientes” de Attaque 77.

Gustavo Conti con Attaque 77, su banda favorita.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi mujer y mi hijo.

- ¿UN MIEDO?

- A la enfermedad.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- El Caribe.

- UN PLACER CULPOSO.Gustavo Conti- Cocinar y comer, soy un buen parrillero.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Exótico creo que no tengo nada.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser invisible.