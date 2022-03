Por @eugeaiello

El miércoles 30 de marzo llega a Netflix "Granizo", la película protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Marcos Carnevale. "Granizo" cuenta la historia de Miguel Flores, un meteorólogo amado por todos los argentinos ya que jamás le ha errado a un pronóstico, hasta que uno de sus cálculos falla y pasa de ser adorado a recibir el repudio de toda la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se enfrenta con una gran cancelación y debe recurrir al exilio a Córdoba, donde vive su hija. Tras su salida de la televisión, a Flores lo reemplaza en su cargo la influencer con millones de seguidores Mery Oliva, interpretada por Laurita Fernández.

Guillermo Francella junto a Laurita Fernández en "Granizo". ( Netflix)

En charla con DiarioShow.com, Francella indicó por qué, en su vida real, decide mantenerse afuera de las redes sociales, en total contraste con muchos artistas de la farándula nacional, quienes tienen cuentas e interactúan con sus seguidores.

"Me parece maravilloso el advenimiento de las redes sociales y son muy útiles para difundir un trabajo, para exponer lo que uno acaba de realizar, para ser entrevistado, pero en la cotidianeidad siento una invasión muy grande a la privacidad, nunca pude compartir mi vida cómodamente. Llevo 40 años en la profesión y logré una muy linda comunión entre mi vida pública y privada. Nunca me expuse mucho y siempre lo decidí de ese modo", comenzó.

"Entiendo las tareas de las redes sociales, pero hay un universo que no me gusta explorar. Existe cierta crueldad y hay veces que me llama poderosamente la atención cuando alguien se saca una foto, del otro lado critican y la persona contesta a esa crítica. Eso me paraliza, no me entra en la cabeza. Me parece difícil leer que desde el anonimato a ciertas personas les gusta tener ese ratito de protagonismo y cuando alguien les contesta, aún más protagonistas se sienten. No podría nunca invitarlos a ingresar en mi vida de ese modo", agregó.

Con respecto a la cantidad de cuentas fake que se le adjudican, el actor ha tratado por todos los medios posibles para que desaparezcan. "He denunciado públicamente varias veces a todas las cuentas falsas con mi nombre, porque hay gente amiga que escribe a esas personas. Y me dijeron que para poder eliminarlas completamente tengo que hacerme algo oficial yo. Pero ¡ay! qué pesadilla, tengo que ingresar en ese mundo para que se vayan ellos".

Guillermo Francella en "Granizo" ( Netflix)

Luego, relacionando su vida con la de su personaje, expresó: "Como le pasó a Miguel Flores, que por un diagnóstico o por una frase desafortunada, o por un infortunio, de ser alguien amado es denostado, escrachado y debe esconderse. (En las redes) Se disfruta de la derrota de alguien. De alguien que era amado, hay un cierto morbo de filmarlo en su soledad. ¡Ay! No es para mí. No podría".

"Hace 40 años que vengo viviendo el éxito. Una gran parte de mi vida es anónima y la otra gran parte de mi vida siendo muy popular. De modo que pude comulgar bien ambos momentos. No necesité exponerme. Y cuando veo todo esta crueldad en las redes me da tristeza. Las redes sociales son un tema muy picante para mí", agregó.

Guillermo Francella en "Granizo" ( Netflix)

En "Granizo", el personaje de Guillermo Francella tiene una charla crucial sobre su carrera con su hija, en la que esta le dice: ‘¿No ves que la gente no te quiere? Te quieren por lo que generás pero cuando te equivocás, te mataron’. A lo que el actor se refiere al éxito profesional de esta forma: "A veces, uno cree que es amado por los personajes que realiza. Pero a mí también me conocen por mi conducta en mi vida y por mi familia y por muchas otras cosas más".

El guion de la película fue escrito por Nicolás Giacobone, quien recientemente se mostró junto a su ex, Mariana Genesio Peña, y Fernando Balmayor y toca temas muy actuales como son la cultura de la cancelación, la popularidad en redes sociales (encarnado en el personaje de Laurita Fernández), la familia disfuncional y además es la primera película de cine catástrofe hecha en Argentina.

Laurita Fernández es Mery Oliva en "Granizo" ( Netflix)

Los efectos especiales: la clave de "Granizo"

No es la primera vez que la dupla Carnevale-Francella hace un filme que involucre efectos especiales de alto nivel. En el año 2013 se estrenó "Corazón de León", en la cual el actor debía encarnar a León Godoy, un arquitecto quien tenía enanismo. "Fue importantísimo para mí, difícil, porque había que ver cómo podíamos lograr el efecto de yo enano. Pude trabajar por primera vez con mi hijo, también. Fue algo muy movilizante para mí", expresó Francella.

Al leer el guion de Giacobone, no dudaron en volver a trabajar juntos. "‘Granizo’ tenía que tener verosimilitud, como el personaje enano, tenía que estar a la altura de las películas que vemos del exterior, cuando vemos que se rompen todos los monumentos tan identificables de los demás países. La gente de efectos especiales ha llevado a cabo su tarea maravillosamente".

Guillermo Francella, en medio de la tormenta que marcará su destino para siempre en "Granizo" ( Netflix)

El elenco de "Granizo"

"Granizo" cuenta con la participación de Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert, Eugenia Guerty y además tiene divertidos cameos de Luis Novaresio, Marcelo Polino, Florencia Peña, Verónica Lozano, Andy Kusnetzoff, María O'Donnell y Antonio Laje.

¡Mirá el trailer de "Granizo"!