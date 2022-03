La noticia es el vehículo primordial de la actividad periodística. Los grandes sucesos, o un aspecto simple y anecdótico, se pueden convertir en la postal dura, amable o testimonial de todas las sociedades del mundo. Este mes, Guillermo Andino y María Belén Ludueña volvieron a ese terreno, el que más aman, conduciendo el noticiero "América Noticias- Primera Edición". Un gran desafío profesional que los propios protagonistas destacaron con lujo de detalles a DiarioShow.com.

En relación con la connotación que tiene este regreso, Andino nos dijo: "La vuelta al noticiero es retornar a mis orígenes. Es lo que siempre me ha movilizado en estos 35 años de profesión en la industria de los medios. Más allá de mi alejamiento temporario del noticiero, en cada magazine que se me proponía, la noticia siempre ocupó un rol valioso. La noticia me atañe por vocación, historia y porque forma parte de mi vida".

Por supuesto, el legado de su padre se hizo presente. "Si bien hoy hay muchas plataformas para informarse, el noticiero del mediodía tiene la particularidad de que comenzó con mi papá (el recordado periodista y conductor Ramón Andino) en esto de hacer mucho más coloquial y ameno el formato. Además, para nosotros será un aspecto sustancial convocar al público joven y al que tiene más de 50 años. La base estará centrada en todo aquello que nos demande la gente y en sus necesidades", analizó.

A María Belén Ludueña le consultamos si, desde su rol en el noticiero, los acontecimientos cotidianos tienen una firme mirada femenina. "Sí. Definitivamente creo que la mirada femenina es vital para los tiempos que corren. Me siento muy cercana a toda la problemática de la mujer y celebro que todos los días podamos luchar por nuestros derechos, por alzar nuestra voz. Me enorgullece todo lo que hemos alcanzado en materia de género, pero aún falta camino por recorrer", manifestó.

Guillermo Andino y María Belén Ludueña.

Acerca de en qué momento de su vida se instala esta nueva etapa profesional, la conductora afirmó: "Me siento madura, muy bien plantada y con ganas de seguir creciendo. Empecé en Mar del Plata, a los 19 años y estoy feliz del camino recorrido. Por otra parte, me entusiasma tener un compañero como Guillermo, de cuya experiencia me nutro todos los días". Acerca de periodismo y poder, Ludueña consideró: "La comunicación es poder. Lo fue y lo es ahora aún más con los recursos tecnológicos que están a mano de cualquiera. El verdadero poder que tienen hoy los medios para diferenciarse de las omnipresentes redes sociales es, en tiempos de incertidumbre como la pandemia o la guerra, ofrecer información más confiable".