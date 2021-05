@perez_daro

Guido Zaffora sale de hacerse su hisopado semanal y comienza a hablar con DiarioShow.com de su intensa vida en plena pandemia, donde, para salir adelante y seguir trabajando debió aprender a convivir con los miedos. Hoy se encuentra conduciendo “Hoy es mejor” en MR 89.5 radio, participando en “Es por ahí” en América y como editor en la Revista Divague.

-¿Cuántos hisopados llevás?

-¡Ya no sé!, me hice un montón. Pero me quedo tranquilo porque sé que no tengo nada. Tengo mucho laburo, en la radio, la tele.

-¿Te acostumbrás?

-Toda mi vida fui hipocondriaco, le tengo miedo a todo. Pero a partir de la fase uno “viví” en la calle, me impuse la idea de estar lo más fuerte posible. Sé que no estoy exento de nada, pero por suerte no tuve covid. En la tele soy bastante obsesivo con el barbijo todo el tiempo.

-¿Con el trabajo sos igual con los miedos?

-Con el laburo siempre vivís con inestabilidad, es parte del trabajo, siempre lo vivís así. Pero no me molesta porque soy muy ariano en ese sentido. Hago las cosas con mucha pasión hasta que me canso y busco el cambio. Es parte de la vida. Hay que sacar a bailar los miedos para que no estorben.

Cambió "Intrusos" por "Es por ahí", también en América TV.

-¿Cómo ves que en algunos programas usen barbijos al aire?

-Yo no lo uso al aire, sí en la radio porque es un estudio cerrado, sin ventilación. Hay momentos en los que te relajás más, pero usamos barbijo todo el tiempo, hasta que dan aire. Nos lo sacamos pero mantenemos la distancia y todos los cuidados. Estoy de acuerdo si es una bajada de línea, porque hay gente más grande, o porque haya gente que tiene miedo, lo respeto. Trato de hacer lo que me dicen, principalmente los médicos.

-También sos actor. ¿Cómo ves que ahora los artistas sean conductores?

-Tienen que segmentarse, reinventarse. Se ponen en nuestros zapatos. El trabajo del periodista, del panelista no es fácil. Uno tiene que ser muy respetuoso de lo que está haciendo, al menos yo lo tomo así. Celebro, ‘chapeau’, que haya laburo para todos, no me molesta que vengan de este lado, que experimenten. Creo que todos los que están frente a una cámara, hasta los periodistas, son artistas, tenés un poco de arte, porque tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos que conllevan la profesión. No pondría divisiones.

-Mencionaste el respeto, ¿es posible no irse al barro en el periodismo de espectáculos?

-Sí, yo lo hice siempre. No soy cauto, yo soy respetuoso. No soy conventillero ni me interesa serlo. Seguramente me he equivocado y siempre trato de pedir disculpas. Pero el periodismo del griterío no me gusta.

-¿Hubo conflictos en “Intrusos”?

-No, los programas siempre cambian, tienen movimientos. Disfruté mucho de estar en “Intrusos”. Soñaba con estar desde chico en el programa porque lo veía cuando llegaba de la escuela. Jorge fue muy generoso conmigo. Pero todos los programas tiene un ciclo, ahora es un programa diferente y está buenísimo que así sea. Bien por los chicos que continúan el legado.

-¿Tenés alguna meta?

-Miles. me gustaría conducir, creo que todos los que trabajamos de esto queremos llegar a la conducción. Me encantaría tener mi big show, ser como un Jimmy Fallon argentino.

PING PONG

-¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Ansioso, apasionado, compañero, leal.

-¿Tu mejor virtud?

-La alegría, soy muy optimista.

-¿Tu peor defecto?

-La ansiedad.

-Algo que te ponga de mal humor.

-La mentira.

-¿Y de buen humor?

-Un abrazo.

-Un pasatiempo.

-La astrología, estudio y me encanta.

Haciendo su unipersonal "Guido concert" recibió a Natalia Oreiro como invitada.

-¿Definís a la gente por el signo?

-No, para nada, solo a mis amigos cuando me consultan sus cartas natales. Antes me ha pasado, pero ya aprendí.

-Una comida favorita.

-Milanesas con papas fritas.

-Y una bebida.

-Sé que hace mal, pero me gusta mucho la gaseosa. Amo la que es sin azúcar.

-¿Un plato con el que te luzcas?

-El risotto de hongos.

-Una película favorita.

-"El diablo se viste a la moda", amo a Meryl Streep.

-Una serie favorita.

"Normal People", "The good doctor".

-¿Una canción favorita?

-Es imposible decir una. Me gustan mucho los musicales, así que si tengo que escuchar algo elijo eso. "Defying Gravity" de "The Wicked".

-Unas vacaciones perfectas.

-En la playa con mi familia.

-¿Lo primordial en una pareja?

-La confianza y el amor.

-Un consejo que darías.

-Confiar en uno mismo, que todo llega.

-¿Un famoso favorito?

-Natalia Oreiro. Fue mi invitada estelar en el espectáculo que hice, que sin conocerme vino al teatro a hacer mi show. Eso se valora mucho en una estrella como Natalia.

-Un libro.

-Estoy leyendo varios, "Soy solo", de Leo Piscioli, la biografía de Neil Patrick Harris, "Elige tu propia autobiografía" y la de Barack Obama.