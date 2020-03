@Belucandiaok

Tras separarse de Tomasito en diciembre pasado, Guido Süller reveló que volvió a apostar al amor de la mano de Claudia Morelli, a quien presentó en "Bienvenidos a Bordo".

A su vez, el mediático dejó a todos boquiabiertos con su frase: "Me estoy transformando en pansexual".

En diálogo con DiarioShow.com, Guido se refirió a su nuevo noviazgo: "Estamos viviendo juntos hace más de un mes en Ingeniero Maschwitz. Nos conocemos hace mucho, somos dos personas adultas que están solas y decidimos acompañarnos. Por supuesto que hay amor. Todavía no tenemos bien en claro (qué somos), sólo sé que nos queremos, nos contenemos y nos reímos mucho".

Al ser consultado por su vida íntima con Morelli, Guido expresó: "Cosas íntimas no puedo contar porque a ella no le gusta y no me permite, si es por mí contaría todo como siempre pero hay que ser respetuoso con la otra persona".

A corazón abierto, continuó: "Siempre pretendí atravesar mi vejez acompañado y no solo, nunca hablé de género por eso revelé que soy pansexual".

Sobre su presente amoroso, el hermano de Silvia manifestó: "Estamos muy conformes y contentos, contruyento esta relación que cada vez se vuelve más maravillosa".

Por otro lado, Süller habló de las fuertes declaraciones que brindó su ex pareja en diálogo con DiarioShow.com, quien aseguró que vivió "situaciones de maltrato" durante su matrimonio.

"Soy una persona completamente pacífica, ¿a qué llama maltrato? ¿a una discusión? Él fue a la televisión a decir que yo lo maltraté porque puso a lavar la ropa sin pedirme permiso, una cosa hueca", comenzó furioso.

Y arremetió: "Discusiones de pareja las tenemos todo, pero eso no es maltrato. Dio a entender que tengo un costado violento y eso es ridículo. Nadie le va a creer y la gente me conoce hace muchos años".

Además, aseguró: "Para mí está inventando algo porque no sabe qué decir de mí, él debería contar que pasó unos años muy lindos conmigo porque vivió de todo, no sólo viajes por el mundo, fama, eventos, canjes sino también amor, contención, humor".

En cuanto a si le sorprendió los dichos del joven, contestó explosivo: "De Tomasito (hace silencio), ese nombre se lo puse yo. Él se llama Marcos Loyola y no me sorprende nada porque me atacó muchas veces".

"Lo que veo de su parte es ingratitud, yo le di todo y no hablo de cosas económicas. Hablo de entrega de sentimientos, lo amé mucho porque si no me hubiera casado pero no funcionó y él me dejó", agregó tajante.

Por último disparó: "La verdad que no creo que vaya a encontrar a otra persona como yo. Si le gusta hablar de mí, lo único que va a ganar es el repudio de la gente porque nadie está a favor de él. Digo esto con dolor porque aposté por él y me equivoqué".