Guido Süller puede considerarse un experimentado frente a las cámaras de televisión. Sin embargo, sus pasos solían ser esporádicos, o al menos así ocurrió en la última década. Dueño de un sinfín de momentos icónicos en la pantalla chica, lleva su diversión a “El Gran Premio de la Cocina”, el reality culinario de El Trece. “Es como ‘El Juego del Calamar’ para mí”, explica sobre el programa en el que ya preparó el recordado pollo al horno con papas, tal como lo hacía su madre.

Mientras sufre el desgaste de las jornadas de grabación del ciclo que conduce Carina Zampini, disfruta su tiempo libre junto a Federico, su nuevo novio. De todos, la diferencia de edad parece atentar contra el bienestar de la pareja. “Tengo 20 años más que la madre, podría ser su abuelo”, menciona con sinceridad.

.

-¿Te tuviste que preparar mucho para el reality?

-Yo me la rebusco y la cocina es un arma de seducción, para mí. Cada vez que he conocido a alguien he tratado de seducir a esta persona con comidas ricas y hasta afrodisiacas. Nunca imaginé el nivel de complejidad y el tiempo, porque te hacen preparar tres comidas y son muy complicadas. Me puse a buscar cursos en internet pero es tan amplio que no hay forma.

-¿Sentís que te sirve para mantenerte vigente?

-El hecho de no caer en el olvido hace que vos te tengas que inventar y reinventar constantemente y eso también es muy estresante. Mi vida es un reality porque el cauce del río de mi vida me llevó por este lado mediático; yo nunca imaginé en la vida que me iba a transformar en un personaje de estas características. Me dicen que soy ideal

para ser reporteado porque la gente queda atrapada cuando cuento las cosas de mi vida.

-¿El cariño del público sigue presente en tu vida?

-A mí me gusta que la gente me quiera. Trato de contestar todos los mensajes en mi Instagram, a la noche me voy a dormir leyendo eso y a veces me emociono por las cosas hermosas que me escriben. Yo me sorprendo cuando caminamos con el equipo de “El Gran Premio de la Cocina” porque todos me paran y a mí me da vergüenza. Me llena el corazón y el alma tanto cariño, no sé cómo devolvérselo la verdad.

Guido Süller junto a Federico, su actual pareja.

-¿Cómo llevás la relación con tu novio, Federico?

-La diferencia de edad es mucha. Él está empezando a vivir y tiene 21 años, quiere salir de joda hasta cualquier hora y no se cansa. Yo estoy en una etapa de mi vida que me gustan los atardeceres, el silencio o disfrutar de la casa hermosa que me diseñé. Soy consciente de que tiene fecha de vencimiento, creo que no hay mucho futuro pero, a veces, la soledad hace que te aferres a quien esté cerquita tuyo. Además, yo tengo una capacidad de amor muy grande y con la muerte de mis padres quedé vacío.

-¿Qué te parece la serie que está por salir de Ricardo Fort?

-Me genera una gran indignación. Soy el único que conoció al Ricardo adolescente de 19 años, al verdadero. En esa época fingíamos y entre cuatro paredes éramos nosotros mismos. Me llamaron para dar testimonio y después me pidieron que aparezca en el cuarto capítulo mirando sus cosas en un museo como si fuera un fanático, están desvirtuando todo. Vi algunos de los que participan y me dieron ganas de vomitar.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Una buena persona.

-¿UNA VIRTUD?

-La empatía.

-¿UN DEFECTO?

-Soy rencoroso.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Cuando veo bien a los demás.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La mentira.

-¿UN PASATIEMPO?

-El cine.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-El dibujo.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Delante de una cámara.

El mediático hizo el recordado pollo al horno con papas de su madre y no contuvo sus lágrimas.

-COMIDA FAVORITA.

-Pollo al horno con papas.

-¿UNA SERIE?

-”Bates Motel”.

-¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Profesor, fui docente siete años en la facultad.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Marilyn Monroe o Brad Pitt.

-UNA CANCIÓN.

-”Endless love” de Diana Ross y Lionel Richie.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-La confianza.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-Confiaba en mi mamá y ya no la tengo.

-¿UN MIEDO?

-La muerte.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-La laguna azul.

-UN PLACER CULPOSO.

-Una orgía de cinco personas.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Me gusta mucho la centolla.

-UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Siempre quise volar.