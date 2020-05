@AntoRavinale

Se convirtió en una de las caras visibles de " Intrusos" en el último tiempo. Quizás hace una de las tareas más molestas del periodismo. Entre largas jornadas en las calles, él logra incomodar a los famosos con sus preguntas. Es que ser notero no es tarea sencilla y eso Gonzalo Vázquez lo sabe. No obstante, con una larga trayectoria en el medio, se hizo querer y ahora sorprendió al desaparecer completamente de la pantalla chica en plena pandemia de coronavirus. ¿Qué sucedió con el cronista?

"Tengo 27 años y tengo diabetes desde hace 20", reveló Vázquez en diálogo co. DiarioShow.com. Su enfermedad hace que se encuentre dentro de uno de los grupos de riesgo y por eso deba preservarse en su casa.

"Me detectaron la enfermedad con un análisis de rutina y me salió el azúcar alta. A partir de ahí se empezaron a hacer los estudios pertinentes que constataron que, evidentemente, tenía diabetes", recordó Gonzalo, quien padece de diabetes tipo 1.

El notero de " Intrusos" pertenece a uno de los grupos de riesgo.

"Me tomo mi enfermedad como una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad. Tengo que ser responsable con mi enfermedad para luego ser responsable con todo lo demás. La diabetes tiene que estar lo más controlada posible para llevar una vida normal", aseguró el periodista.

Y agregó convencido: "Con el coronavirus, los recaudos que tomo es no salir para nada a la calle. Pero una de las pocas veces que salí fue para vacunarme contra la gripe y la neumonía. Después tomo todos los cuidados que tomamos todos: lavados de manos, el uso del barbijo y mantener las manos alejadas de la cara".

.

"A diferencia de antes (de la pandemia), me mido más el azúcar. Antes me media cuatro veces y ahora entre seis y siete", detalló.

"Tengo que ser responsable con mi enfermedad para luego ser responsable con todo lo demás"

Su enfermedad hizo que se aleje del ciclo conducido por Jorge Rial y trabaje desde su hogar dentro de la producción del ciclo de espectáculos: "No sé cuando voy a volver a trabajar (frente a cámaras). Ojalá sea dentro de poco, siempre que no me juegue en contra de la salud. Trabajar de lo que me gusta me hace bien, pero esto es una situación que nos excedió a todos y estoy licenciado por ser del grupo de riesgo".

Acostumbrado a estar toda la temporada de verano en Mar del Plata frente a las cámaras, el notero sufrió un cambio rotundo y debe acoplarse al contexto social al igual que tantos otros argentinos. "Es chocante, obvio que tengo mis antibajos. Tengo la esperanza que tienen todos y la tranquilidad de estar en un grupo como América, que no me dejaron tirado", sostuvo.

Supo ganarse el cariño de la Chiqui.

Para cerrar, reflexionó sincero: "Pasé de viajar a 100 kilómetros por hora a estar en punto muerto. Intento no mirar mucha tele por día porque me encantaría estar laburando y es tremendo".