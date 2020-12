@VivianaRomano

En junio del año pasado se convirtió en la protagonista femenina de "Sex, viví tu experiencia" donde además interpreta un tema que compuso con su banda Coronados de gloria. En aquellas épocas donde el público estaba en la sala, la canción "Sagrado" era muy aplaudida.

A fuego lento, Gloria Carrá va desgranando cómo fue el comienzo, cuando José María Muscari la convocó, y al mismo tiempo se siente feliz de retomar el espectáculo en el formato Autoteatro, ya que está los sábados en Mandarine Park en Punta Carrasco, en principio hasta el 12 de diciembre, con Diego Ramos, el Tucu López, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Miss Bolivia como invitada y un cuerpo de bailarines.

"Estoy desde el primer día en el elenco y si los primeros meses fue maravilloso, cambió muchísimo, cambió algo en nosotros, pero si hablo de mí te digo que Sex también me modificó. Presencial fue de una manera, estuvo buenísimo, fue aprender cada día, la gente nos podía seguir y esa proximidad fue hermosa. Después pasamos a la virtualidad, algo muy interesante que en ningún momento perdió el sello y ahora debutamos con un show erótico, un musical, una performance enorme y vamos a encontrar la manera de estar cerca de los autos, frente al río" arranca la charla con DiarioShow.com.

-¿Qué espectáculo erótico recordás, si es que viste alguno?

-Creo que no vi ninguno. Lo más cercano a lo erótico fue lo que hizo Griselda Siciliani con Carlitos Casella en el Maipo Kabaret. Ahí recuerdo que hice con Antonio Birabent un show de canciones con mucha sensualidad.

-¿Por qué la gente se engancha, genera fantasías?

-Sí, totalmente. A la gente le llama la atención que sea sexual porque en el elenco hay para todos los gustos, todos somos muy diferentes y debo decir que se sorprenden al verme, no es tan obvio verme así. La gente se encuentra con algo que los erotiza y en la cuarentena alegramos realmente a muchos. Hablamos de no tener prejuicios ni temerle a la diversidad.

La actriz se luce en el espectáculo erótico, "Sex", de José María Muscari.

-¿Lo das todo, o podes dar más en lo que te toca hacer?

-Antes nos encerrábamos en un cuarto y nos tocábamos, ahora es diferente. Nunca tuve inhibiciones, pero se produjo un cambio grande en mí, se me empezaron a caer velos y prejuicios, si bien nunca sentí vergüenza, ahora es puro disfrute. Me conecté con una parte mía y me exploré en todas las áreas.

Gloria Carrá: “A la gente le llama la atención ‘Sex’ porque en el elenco hay para todos los gustos, y debo decir que se sorprenden al verme, no es tan obvio verme así”.

La actriz en su primer rol en "Señorita Maestra" en 1982.

-Hace cuatro décadas que estás en el medio ¿Qué balance hacés?

-Empecé a los 8 en "Señorita Maestra" en el rol de Meche. En ese momento no era como ahora que los chicos piden, yo vivía cantando y bailando, hacía tipo shows y mi abuela le dijo a mi mamá que me llevara a un casting, hice muchísimas publicidades para acá, Uruguay y después continué como actriz.

-¿"La banda del Golden Rocket" fue tu gran paso a la popularidad?

-Debo reconocer que fue un programa de mucho éxito, un éxito -repite- juvenil, se paraba el país para mirar el programa, fue un momento muy fuerte, cuando hicimos teatro salíamos con guardaespaldas.

-¿En qué capitalizaste todo eso que viviste?

-A los 22 creo, me mudé sola, estaba pagando un departamento en cuotas. Un poco después me puse de novia con Marcelo (Torres, padre de su hija Angela y hermano de Diego). Me fue bien.

Gloria Carrá junto a sus compañeros de elenco de "La banda del Golden Rocket".

DE MADRE A HIJA

-¿Angela fue más rápido que vos en el ascenso profesional?

-No lo comparo porque son tiempos diferentes; las chicas ahora están paradas en un lugar tan distinto que, cuando veo a mi hija que tiene 22 siento que es un avión al lado mío. Además, con el feminismo tienen una postura, nuestra generación les abrió una puerta, nos ven cómo luchamos, hasta con Amelia de 11 tengo charlas en las que me deja con la boca abierta. Yo a los once papaba moscas.

-¿Llegaste a conocer a Lolita Torres, tu ex suegra?

-Sí, ella falleció cuando Angela tenía tres años. ¿Cómo la recuerdo? Muy dulce, Angela fue su primera nieta y cuando me separé de Marcelo, él la llevaba mucho a la casa de su mamá porque se mudó ahí. Muchos fines de semana se quedaba con ella y Angela, peinaba y cuidaba a su abuela, que ya estaba enferma.

-¿Heredó de vos y su familia paterna la pasión por cantar?

-Sí, absolutamente, y amo como canta. La admiro mucho, tiene una voz preciosa. Es más, a veces cuando toco viene con amigos y la invito a subir al escenario, es hermoso cantar con ella. También la admiro como actriz, además de "Simona" hizo otras cosas que me han demostrado que es muy buena, como en "Condicionados" donde hizo sus primeras escenas con Oscar Martínez, tenía 11 años y estaba divina.

El amor de madre e hija.

-¿Te gustaría volver a la ficción en televisión?

-Si es una serie o un proyecto interesante, sí. Una tira diaria creo que ya no me dan ganas. Es más, hace mucho tiempo que no miro tele, soy un desastre, no sé nada de nada; a veces miro Netflix, documentales, una película, leo, toco la guitarra y compongo.

-Decime una telenovela de las que grabaste que te haya gustado mucho.

-"Para vestir santos" y el personaje que compuse lo disfruté. Le decían Eugenia, "la conchuda".

-¿Volviste a formar pareja?

-Sí, estoy en pareja.. No voy a decir más, ja.

Con sus grandes amores, Ángela y Amelia.

.

EL ABUSO SUFRIDO HACE AÑOS

"ESA MECHA ESTÁ PRENDIDA, NO SE ARCHIVÓ"

Gloria Carrá contó que fue abusada cuando tenía 18 por un productor, y que aún podría radicar la denuncia. "No se archivó, puede explotar en cualquier momento", aseguró en diálogo con Catalina Dlugi sobre la mala experiencia que sufrió en su adolescencia y la realización de una posible denuncia de su parte. "Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento", continuó.

"Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote", sentenció.

Con la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, se consolidó la agrupación y cobró visibilidad masiva.

COLECTIVO DE ACTRICES

"ME FUI HACE UN MONTÓN"

-¿Seguís involucrada en el Colectivo de actrices?

-No, me fui hace un montón. Somos muchas, podemos disentir en las ideas, pero no pasó nada grave. Un día les dije : "Chicas, abandono el chat". Necesito limpiar muchas veces, no puedo estar todo el tiempo con el celular e informaciones, prefiero que me llegue lo necesario. Apoyé a Thelma Fardin y la sigo apoyando y las acciones de Actrices Argentinas me parecen buenísimas.

Gloria Carrá: “El feminismo hace que las chicas tengan una postura, nuestra generación les abrió una puerta. Mi hija de 11 años y yo tenemos charlas que me dejan con la boca abierta”.

-¿Cómo ves las medidas que tomó durante la pandemia la Asociación Argentina de Actores?

-Además de la pandemia, no sé porque tomaron medidas tan fuertes. No investigué demasiado. Hay mucha gente que vive una gran crisis con todo lo que está pasando. Está todo muy mal, pero también hay que entender que nos atraviesa una pandemia, no podemos perder de vista esto.

Por V.R.