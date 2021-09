@VivianaRomano

Gino Bogani tiene un nombre que se relaciona directamente con la moda. Tine un estilo único y en el ambiente es reconocido como uno de los diseñadores más prestigiosos del mercado. La pandemia imposibilitó que Mirtha Legrand el año pasado regresase a sus habituales cenas y almuerzos, de modo que es su nieta Juana Viale quien la reemplaza hasta la actualidad, y la hija de Marcela Tinayre en cada emisión luce y sorprende con "un Bogani auténtico".

Con la sinceridad que lo caracteriza, siempre dice lo que piensa, Gino admite que "el trabajo está flojo, preguntan y después todo queda en la nada, también depende del aforo que se permita para eventos, en fin...".

Bogani aclara que no fue de adolescente cuando eligió la profesión. "Fue a los 23 o 24 años cuando arranqué con la moda y si no tuviera el mismo entusiasmo de mis comienzos, no podría estar ni medio minuto más en este trabajo. Tengo el mismo entusiasmo, las mismas ganas y la misma excitación que me produce diseñar. ¡Me encanta lo que hago!"

Alma Bogani, su madre, fue su mannequin de cabina, musa inspiradora de largas pruebas y transmisora conceptual de lo más importante: un vestido luce cuando una mujer está cómoda en él. Su hijo aprendió bien la lección: los diseños que propone son, ante todo, ponibles.

"Me quedo con la satisfacción de ver reflejada en el espejo la expresión luminosa de la mujer que lleva mi creación"

Porque sabe mirar a la mujer desde su lugar de creador para hacerla sentir más bella. La escucha, la aconseja. Y aún sigue trabajando rodeado de jazmines y magnolias, con la misma pasión y el entusiasmo de sus comienzos, lejos de los ruidos de lo mediático. "Me quedo con la satisfacción de ver reflejada en el espejo la expresión luminosa de la mujer que lleva mi creación", confiesa. Alguna vez pensó en ser arquitecto o actor.

La simpatía y esos ojos cobalto claro sobre la piel dorada hubieran trascendido fronteras. Pero eligió la moda y terminó en Buenos Aires, primero en una boutique frente a su primer departamento porteño. Luego, el icónico que brilló en la entrada del Hotel Alvear, ya con su nombre.

Gino Bogani junto a su modelo estelar, Juanita Viale.

-¿En qué momento llega la inspiración que te impulsa a diseñar?

-La inspiración no tiene hora, la inspiración -repite- llega trabajando en el momento que sea necesario para la combinación de colores y nace en la calle, mirando la naturaleza, todo puede ser inspirador.

-¿El público siempre se sorprende con los modelos de Juanita. ¿Qué encontraste en ella y te gustó?

-Juana me llamó el 24 de mayo del año pasado, un domingo a la mañana, al rato me llamó Marcela Tinayre y combinamos para tener el primer encuentro laboral, aunque yo la conocía desde chiquita. La conexión fue inmediata y mutua, todo fluyó naturalmente.

-¿En alguna oportunidad te pidió un conjunto especial?

-Nunca, le hice más de cien vestidos, es más a veces reciclo algunos que tengo, son del ochenta y pico, y me quedaron en casa. Cuando le pongo un vestido a Juana, sé que le va a quedar bien. Ella es un talle mínimo. Nos divertimos, tenemos buena onda y nos entendemos con la mirada.

-Es difícil o complejo trabajar para una conductora de televisión?

-Antes de que yo la vista, lo hicieron tres diseñadores. Ahora tiene un estudio más grande, hay otras exigencias, pero siempre lo que hacemos es con alegría.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-No soy yo el que se tiene que definir.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-La lealtad y la paciencia.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-Estoy lleno de defectos.

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

-La maldad y la estupidez.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Todas las buenas cosas que nos da la vida.

Gino Bogani, de smoking en la Navidad de 1986.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-El que más me divierte es el trabajo.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy muy habilidoso con las manos. Me hubiese gustado estudiar arquitectura.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Creo que con mi manera de ser.

-TU COMIDA FAVORITA

-Tengo varias. Me encantan las pastas y los huevos de todas formas.

-UNA SERIE.

-”Downton Abbey”.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

-Arquitecto.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Bette Davis.

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-En algún lugar mientras tenga tiempo.

-¿UN MIEDO?

-No me gustaría enfermarme y sufrir.

.

-ALGUIEN EN QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mí.

-UN PLACER CULPOSO.

-Ninguno, los placeres son placeres.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-La honestidad.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Algún viaje que no he podido realizar

Por V.R