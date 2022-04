El Teatro Colón puede aparecer como un punto al cual alcanzar en la carrera de muchas personas ligadas a la música. Gerónimo Rauch cuenta con el privilegio de haber pasado por dicho recinto en 2017 y tendrá una nueva aparición el 25 de abril en el marco del regreso del "Festival Únicos" a la Argentina. Cabe aclarar que tendrá compañía en su show sinfónico, ya que hará un dueto con Virginia Tola, una exponente en lo que a ópera se trata, además de la presentación de "Destino San Javier" en el primer turno.

Lo cierto es que tanto Rauch como Tola encuentran similitudes en su camino. Ambos decidieron abandonar Argentina para desarrollar su carrera en España, donde viven hace años. "Es una cantante de lo mejor que nos representa en el mundo", aclara el ex integrante de " Mambrú" sobre su compañera en su próxima presentación en Capital Federal. Además, recuerda: "Nos conocimos en el primer Festival Únicos que se hizo en España. Con el tiempo, nos unimos y empezamos a idear el espectáculo que lo hacemos solo para el festival".

A pesar de haberse asentado en Madrid, no olvida sus raíces. "Yo siento la distancia pero leo el diario todos los días, no sigo en Instagram a ningún medio español pero sí a los de Argentina. No sé si será nostalgia, arraigo, no sé. A la gente le cuesta entender que te podés ir físicamente pero no te vas del corazón y del alma, la sensación de pertenencia", apunta sobre su experiencia a muchos kilómetros de su familia. Justamente, la pandemia hizo que los reencuentros se demoren más de lo esperado. Tras presentarse por última vez en el Teatro Maipo en 2019, consiguió lo deseado: "Después de tres años pude ir este enero para ver a mi familia con mi hijo".

Mientras desarrolla su carrera como solista, en paralelo aparece faceta como actor de musicales, algo que tuvo mucha relevancia desde sus comienzos artísticos y lo llevó a mudarse a España. Sobre su dualidad arriba del escenario, sabe encontrarle los puntos positivos a cada cara: "Me divierte poder jugar a ser otra persona sin tener que ser un psicótico. Me pagan por ser otra persona entonces es muy divertido, por eso a los actores les gusta hacer tanto lo que hacen".

Gerónimo Rauch se presentará en el Teatro Colón.

Tras su paso por el Teatro Colón, el artista comenzará a trabajar en el musical "Los Puentes de Madison" que estrenará en noviembre en el viejo continente. "Todos los personajes que interpreté son épicos, tienen una razón de ser, una historia profunda. La historia que contemos tiene que modificar al espectador, no soy de cosas livianas", apunta con orgullo sobre su recorrido.

El nombre de Gerónimo Rauch se relaciona con el éxito que marcó " Mambrú". El grupo que se formó tras el reality "Popstars" se destacó entre 2002 y 2005, cuando decidieron tomar caminos separados, caminos que todavía no volvieron a unirse, al menos en lo artístico. Durante 2020, Germán Tripel, otro de los integrantes, mencionó que existió la posibilidad para telonear a "The Backstreet Boys" en su última visita al país pero que no se concretó. "Es un bocón", comienza entre risas para referirse a su ex compañero. Además, suma: "Fue más bien un sondeo. No creo que vuelva Mambrú. Tiene que ver más con identificación que con amistad porque eso está".

La última reunión de los integrantes de " Mambrú" en 2017.

Con sinceridad, el cantante muestra las razones de su incredulidad para un posible retorno de la recordada "boy band": "Nos separamos hace 17 años, defendimos durante ese tiempo otro camino, es muy difícil salir de ahí. Yo puedo jugar a ser " Mambrú" otra vez, divertirme y volver para España pero los chicos que están ahí no quieren avivar esa llama".