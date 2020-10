@Perez_daro

Desde los primeros días de " MasterChef Celebrity" hubo un jurado que se diferenció de sus compañeros por mostrar sin tapujos su costado más riguroso. Germán Martitegui, que en todas las ediciones del programa siempre fue el chef más duro y difícil de convencer, en las redes sociales es considerado como el villano del reality. Pero ¿es tan así?

Ya tuvo sus encontronazos con Fede Bal, El Mono de Kapanga, Leticia Siciliani, El Turco García, y fue apuntado como el "único culpable" de que Nacho Sureda fuera eliminado debido a que Germán lo vio emplatar fideos con las manos, error que él considero "insalvable". Pero su cruce más fuerte fue con Roberto Moldavsky. "Germán viene y te cag... a palos. Lo banco a muerte, pero el tipo es Twitter, es golpe, el tipo que viene a golpear. Con él tengo una relación que nunca va a ser aburrida", dijo el humorista en una entrevista con un poco de ironía, debido a las grandes diferencias que tienen.

.

"Lamento que él lo sienta así. Es al que más chistes le hago, pero bueno, hoy su plato no estaba bueno. Seguramente cuando salga de acá va a cocinar mejor de lo que cocinaba", le respondió Martitegui, un poco sorprendido de los dichos del participante en su peor jornada. Es que el cocinero no se ve a sí mismo como alguien autoritario, y mucho menos un villano. Queriéndose sacar la etiqueta de juez exigente que siempre lo marcó a Germán, en una entrevista reciente con DiarioShow.com ironizó: "Voy a ser un payaso y voy a entrar con una nariz y decirles a todos que está todo bien hecho y se acabó, así me saco ese mote".

Germán Martitegui es padre de Lautaro y Lorenzo.

Padre de dos nenes gracias a la subrogación de vientre, asegura que corre como loco para pasar tiempo con Lautaro y Lorenzo, que se llevan seis meses entre sí y llegaron a su vida en 2018 y 2019. Si bien siempre fue un perfeccionista en la cocina, en esta edición se enfrenta a dos problemas. En primer lugar, su seriedad y compromiso con la gastronomía a veces chocan con el carisma de los famosos que intentan caerle bien y mostrar gracia para el ciclo, algo que provoca gran tensión en el estudio, como ya se vio con Vicky Xipolitakis. Y también, el rebote que tiene el show en las redes hace crecer exponencialmente ese estereotipo de maldad.

"Vamos a ver a personas muy talentosas en lo suyo, haciendo cosas que no saben hacer del todo bien, expuesta a tres profesionales que los van a juzgar. Tengo algunas fantasías como, sin decir nombres, puede pasar que alguien que dependa mucho de su aspecto se vea en cámara llena de harina porque tuvo que amasar fideos, y llega toda despeinada a mostrar un plato que terminó corriendo. Ellos van a salir de su zona de confort, eso va a ser divertido de ver", expresó sobre sus expectativas. Para cerrar, manifestó un deseo para evitar caer en el rol que le asignan: "Me gustaría probar los platos con los ojos cerrados así no sé ni de quién es".

Por D.P.