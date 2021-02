@perez_daro

Conocimos a Germán Barceló en la década del 90 como actor de telenovelas como "Montaña rusa" y continuó creciendo en tiras como "Los Roldán", pero luego dejó su carrera en la pantalla chica para dedicarse a la comedia musical, ya que ahí podía unir su pasión por el teatro con su amor por la música.

Con su guitarra y sus canciones comienza el 2021 con ganas de que el mundo conozca sus canciones, y charla con DiarioShow.com de sus deseos, la reconexión con su pasado durante la cuarentena y de su fe en Dios.

"Arranco el año con mucha fe y esperanza. Si uno se enfoca en cosas copadas, positivas, las cosas empiezan a caminar. No hay que quedarse en lo que no hay", comienza diciendo en un balance de los tiempos de pandemia con expectativas de un buen futuro.

Y para no dormirse en los laureles, Germán cuenta que "en 2020 empecé a pensar en lo que sí podía hacer, que era generar nuevas canciones nuevo contenido. La pandemia me puso a componer como nunca, porque tenia tiempo, estaba en casa como nunca y tenia la viola a mano. Salieron nuevas canciones y el primer sencillo".

"Me pregunté para qué hacía lo que hacía y seguramente en eso tuvo que ver la pandemia. Quise entender cuáles eran las motivaciones por las que escribía, cantaba, componía"

El single es "Bombitas de agua", un tema que rememora su infancia, y que de alguna manera intenta reivindicar a los mayores de 35. Sobre la temática, expresa: "Me inspiré yendo a la esencia. Me pregunté para qué hacía lo que hacía y seguramente en eso tuvo que ver la pandemia. Quise entender cuáles eran las motivaciones por las que escribía, cantaba y componía".

De esa introspección nació algo especial: "Fui tan adentro que me encontré con este Germancito de siete años comiendo higos arriba de un árbol en el gallinero de la casa del abuelo. Él me dictó la canción. Descubro frases que no son mías, que eran del nene que fui. En una parte digo 'iba a la esquina a lo de Lina' que ni siquiera está bien escrito gramaticalmente, pero así lo decía yo. No quise traicionar eso. Cuando la empecé a tener lista me encontré cantándola en casa y llorando como un chiquito".

Desde hace unos años se acercó a la religión y hoy se considera un hombre de gran fe. Hubo un momento especial que lo transformó, en un camarín de teatro. "Un actor que era un pibe de fe empezó a notar que a mí me estaba faltando algo, que era paz, una conexión con Dios. Yo hasta ese momento la conexión que tenía era como si fuera el genio de la lámpara, Papá Noel, para manguearlo. Creía en Dios pero estaba siempre a mi servicio".

"Vi que él tenía otra relación con Dios. El chico me dijo si podía hacer algo por mi. Oró por mi y mi familia poniendo su mano sobre mi hombro, y sentí algo re especial en ese momento. Me preguntó si quería darle mi corazón a Jesús, que nunca había pensado que era por ahí. Hice una oración cortita pidiendo que entre en mi corazón porque necesitaba paz", continuó su relato.

Y concluyó al respecto: "A partir de ahí sucedió lo inexplicable que tiene que ver con cosas espirituales que no se pueden poner en palabras. Ese vacío que sentía no está, me entregué a Dios y hoy siento paz".

.

Desde aquel momento, todo cambió para él: "Empecé a hacer canciones para agradecer, y terminé haciendo discos que hablaban de Dios. Nada fue premeditado, no es que quise incursionar en la música cristiana. Después me empezaron a invitar a diferentes lugares y países. Con Luis Palau terminé viajando para todos lados, contando mi testimonio".

Para finalizar rescata en qué momento de su carrera siente que está: "Estoy en un crossover entre el musical y la música espiritual o cristiana. Y con la esencia del Germán que vivía en Parque San Martín en Merlo y jugaba descalzo a la pelota, entrando a un nivel personal y artístico que hace mucho tiempo anhelaba".

Por D.P