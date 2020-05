@eristchardy

La cuarentena obligatoria, decretada por el gobierno nacional para disminuir los contagios del coronavirus, ya lleva más de 60 días y las emociones se intensifican para bien o para mal según el caso.

Gerardo Romano conversó con DiarioShow.com y reveló cómo lo afecta el aislamiento social en su cotidianeidad. "Estoy acompañado. Pero hay momentos en los que he estado solo y la verdad es que la soledad se acentúa mucho más. La compañía es lo único que te compensa, un poco de amor es lo único que te compensa de esa soledad e incertidumbre", declaró con total sinceridad.

Es sabido que Romano es un hombre de ideas claras y que no tiene problema en contar qué piensa sobre la realidad sociopolítica. Consultado sobre si ve correcta esta medida preventiva que se oficializó el pasado 19 de marzo, opinó: "No se me ocurre nada mejor, viendo que no hay vacuna y lo que ocurre en el mundo".

No obstante, con su característico humor, el actor ironizó: "Salvo que esto sea un invento kirchnerista para someternos, y ser Venezuela y Cuba juntas. Que esto sea una fake news (noticia falsa) y no exista el coronavirus, que el dictador Alberto Fernández nos quiera someter al comunismo. Salvo esa posibilidad, no creo que exista algo mejor que la cuarentena".

En la misma línea, se refirió al polémico viaje que realizó Susana Giménez a Uruguay en pleno confinamiento y disparó: "No me parece bueno romper la cuarentena, no es solidario. Me parece que va en línea con su pensamiento, si alguien hace eso es porque piensa que está bien, que no hay una responsabilidad social".

Y agregó lapidario: "(Su viaje) encierra una crítica por elevación a Alberto y su política, porque la cuarentena la dictó Alberto, con el consenso y el asesoramieto, pero la decidió él. Y decir que está muy larga o que está de más es decir que se equivoca, que es injusta la medida de Alberto".

El actor forma parte de "La fiesta silenciosa", un filme que se estrenará en las plataformas de streaming.

La actuación en pandemia: ¿esencial o no esencial?

El artista de 73 años se metió de lleno en la discusión que se generó en las últimas semanas sobre si se debe incluir o no a la actuación dentro de las actividades esenciales que el gobierno nacional elaboró en este contexto. Al respecto, manifestó: "Me parece que no es una actividad esencial, la esencialidad de las actividades está relacionada con aquellas que no pueden suspenderse sin generar inconvenientes irreversibles al funcionamiento de la sociedad en el plano económico y laboral".

Además, opinó sobre la alternativa que proponen algunos colegas, como Julieta Cardinali, de quitarle protagonismo a las latas extranjeras para que se vuelvan a repetir ficciones nacionales en los canales de televisión, con esto ellos podrían cobrar por su participación. "Ya padecemos regularmente sin la existencia de una pandemia, imaginate que ahora viene a decirnos que los actores no somos esenciales y que no merecemos ninguna atención particular", acotó y advirtió: "Pero no somos los más perjudicados en la escala social".

Gerardo Romano en "La fiesta silenciosa".

"La fiesta silenciosa": un estreno que llega en pandemia

A Gerardo Romano podremos verlo en los próximos días en "La fiesta silenciosa", una película que cuenta con la dirección de Diego Fried y que su elenco se completa con Jazmín Stuart, Esteban Bigliardi, Gastón Cocchiarale y Lautaro Bettoni. El filme se estrenará el 4 de junio en CINE.AR TV y el 5 de ese mismo mes estará disponible por siete días en CINE.AR PLAY.

"El trabajo fue muy armonioso y placentero. Me interesó trabajar con Jazmín por lo que es como actriz y como persona, por su pensamiento y por su actitud frente a la vida", sostuvo sobre su trabajo con Stuart, ya que ambos hacen de padre e hija en "un thriller con un poco de acción y ribetes criminales".

Por último, habló de cómo vive el hecho de que el estreno sea en plataformas de streaming. "Como si me dijeras que para cog... a alguien tengo que ponerme 14 forros, uno arriba del otro. La verdad es que estoy acostumbrado a que los lunes, martes o jueves es el estreno para público y que puedo verle la cara a la gente y que te de sus opiniones. Esta cosa virtual me resulta totalmente ajena, desconocida, inexperimentada", concluyó sincero.