@VivianaRomano

"Durante la pandemia tuve sensaciones encontradas, seguí ensayando un espectáculo que luego hice por streaming, pero fue como la nada misma. Por suerte, este año, retomé con presenciabilidad 'Muerte accidental de un anarquista', en el teatro Border", cuenta Gerardo Baamonde. En esta obra interpreta a un comisario jefe. "La primera versión la hizo Patricio Contreras, le gustó mucho lo que hicimos, al igual que muchos colegas, todos quedaron fascinados porque la actuación es muy vibrante, tiene ritmo y acción y, si bien paramos, retomamos en marzo".

Luego recuerda que si bien "quedarme en mi casa me encanta, también salir para hacer función, dar clases y cenar después de la función con mis compañeros". Con orgullo habla de su hijo Juan de 16 y de su mujer, Marcia, que es chef. "Nosotros tuvimos veinte años restaurante, se llamaba Acá Bar, uno de los más famosos de Palermo Hollywood que existieron, pero lo pusimos en venta y mi mujer está dando clases de chef online. Nos conocimos por intermedio de Alejandra Flechner. Hace 26 años que estamos juntos".

Con su esposa Marcia llevan 26 años juntos.

-¿En el restaurante atendías?

-No, estaba en la cocina porque yo cocino bárbaro, también. Hacía las compras, atendía a los proveedores, así a full estuve dos años, pero me sacaba mucha energía para mis funciones de teatro, que es lo que realmente me gusta; las noches en el bar terminaban muy tarde porque teníamos juegos de mesa y la gente se quedaba. Ahora está el edificio entero en venta, a una cuadra del canal América.

-¿Cómo es tu vínculo con la televisión?

-Ahora es difícil estar, hay que hacer un curso de panelista ya que hay muy poca ficción para la cantidad de actores que somos en el gremio. Entre otros programas, los trabajos de mayor popularidad míos fueron en "Mesa de noticias" y "Peor es nada". Para mí era una felicidad trabajar con el Negro Fontova o con Jorge Guinzburg, Ana Acosta, Aníbal Silveyra. Jorge iba a buscar a sus actores al teatro under. Hace unas semanas, grabé unos capítulos para "La1-5/18", pero el teatro es mi pasión, ahí toco más de un instrumento.

-¿La pasaste bien en Polka?

-Súper bien. Me trataron divino, pero repito, soy un bicho de teatro.

Daniel finaliza contando que está ansioso por debutar con otra obra, "El clásico binomio", con Daniel Miglioranza, el 15 de enero. Luego recordó que "soy egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático, de la Escuela Argentina de Mimo de la Escuela Panamericana de Danza y Clown y Técnica Lecoq". ¡Completito!

Ping-Pong



-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy un bicho de teatro.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy trabajador.

-¿UN DEFECTO?

- No lo sé, tengo varios.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Estar en mi casa en familia y subirme a escena

-¿Y DE MAL HUMOR?

- La pandemia porque no pude hacer teatro en vivo.

-¿UN PASATIEMPO?

-Leo, leo mucho teatro.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Cocinar.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-En el escenario.

Con "Muerte accidental de un anarquista" volverá en marzo, pero tiene otros proyectos.

-COMIDA FAVORITA.

-El asado.

-¿UNA SERIE?

-”Gambito de dama”. Me gusta todo lo inglés e irlandés.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Creo que tendría un restaurante un poco más chico del que tuvimos durante 20 años con mi mujer.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Urdapilleta.

-UNA CANCIÓN

-Cualquiera de Los Beatles.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-La confianza y el humor.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-Mi mujer.

-¿UN MIEDO?

-Que me falten mi mujer, o mi hijo, los seres que más amo en la vida.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Ir a Europa con mi esposa

-UN PLACER CULPOSO.

-Me gusta tomar buen vino y un whisky antes de salir a escena.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Cualquier comida exótica, me gusta.

V.R