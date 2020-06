@Antoravinale

En el transcurso de esta semana Gastón Salas, ganador de la primera temporada de "Bake off", volvió a tomar protagonismo en los medios tras recordar un mal momento con Juan Minujín. Después de participar como jurado el domingo pasado en el reality, el joven de 22 años hizo una polémica revelación.

Todo comenzó cuando el ex protagonista de "100 Días para Enamorarse" manifestó que se emocionó hasta las lágrimas durante un episodio del certamen que conduce Paula Chaves. Indignado, Gastón explotó en sus redes sociales y declaró: "Mirá que bien, ahora se emociona y llora con ' Bake Off'... Pensar que cuando lo cruzamos en los Martín Fierro se reía y, burlándose, como vio que teníamos delantales nos pedía un vino. Y claramente sabía que estábamos en 'Bake off'. ¿Te acordás @JuliaDebicki?".

Sus palabras generaron un gran revuelo y pusieron en el ojo de la tormenta al artista. Es por eso que DiarioShow.com se comunicó con el cocinero y le preguntó por sus dichos. No obstante, sorprendió con sus palabras.

Gastón es el primer ganador de "BakeOff Argentina".

"El momento que viví en los Martín Fierro es un hecho del pasado. Ayer intercambiamos mensajes (con Juan Minujín) y se aclaró la situación. Aprecio mucho que se pudo contactar", reconoció Salas.

"La verdad cuando envié el tuit estaba enojado pero después de charlar con él entendí su punto y él el mío", sostuvo el pastelero. Y agregó convencido: "Me pidió disculpas por aquel momento y yo las acepté por que somos personas y nos podemos equivocar por lo mismo. Aprecio un montón que se pudo aclarar todo y que podamos dar vuelta esta página".

Gastón indicó que Minujín le pidió su número a la producción de la emisora donde trabajaba para poder hacer las paces y aclarar lo ocurrido. "La verdad que está bueno poder aclarar y que no se siga malinterpretando el tema", concluyó.