Si bien cuenta con la tranquilidad de que sus proyectos continúan, y una mediana normalidad por la rutina que mantiene, en esta cuarentena Gastón Recondo debe lidiar con la tristeza por el fallecimiento reciente de su padre y la imposibilidad de despedirlo como hubiese querido. DiarioShow.com habló con él de su familia, sus sueños y su intimidad, en este momento tan particular.

-Estos momentos pueden ser difíciles. ¿La cuarentena es más dura?

-Emocionalmente estoy tranquilo, porque no me reprimo. Si tengo ganas de llorar, me emociono y si tengo ganas de reír porque algo me causa gracia, lo hago. No creo que alguien se pueda ofender si en algún momento me sale una risa ni nadie se tiene que incomodar si me pongo a llorar.

-¿No poder despedir a tu papá fue difícil?

-Él tenía una salud deteriorada y yo intuía que no iba a aguantar tanto tiempo la soledad, la tristeza. En estos 70 días se enteró del fallecimiento de su primo más querido, cumplió años su nieto menor y quizás pensó que podía ser el último, cumplí años yo, él, la pascua, todo eso en soledad. Se fue con la angustia de alguien que no puede abrazar a su hijo, a sus nietos y a su hermano.

-Por algunas opiniones sobre diversos temas te han atacado en el pasado. ¿Qué te produce eso?

-No me puedo hacer cargo de que alguien considere que tengo algo malo cuando yo estoy convencido de que no lo tengo. No puedo trasmitir maldad si no la tengo. Yo no descalifico a nadie por cómo piensa, me sentiría mal conmigo mismo si ofendo a alguien de esa manera. No me puedo enroscar.

-¿Tu familia padece tu exposición?

-Mis hijos más grandes que tienen redes sociales pescan cada tanto alguna cosa y se ponen mal. Yo aprovecho para enseñarles que uno es lo que hace, uno no es lo que dice y mucho menos lo que digan de uno. Si no es verdad lo que dicen, el problema es de esa persona que miente, desde el odio. Hace mal odiar. Nadie que odie vive sin un nudo en la boca del estómago. No me contagio de eso.

-¿Cómo cambió tu rutina la cuarentena?

-Bastante, porque en la radio salgo desde mi casa. Desayuno con mis hijos y paso mucho más tiempo con ellos. Y después tardo mucho menos en ir de un lugar a otro. Utilizo mejor el tiempo.

-En estos tiempos de quietud...

-(Interrumpe) El que tiene quietud no tiene hijos chicos. Nadie que tenga hijos pequeños vive un momento de tranquilidad. Los chicos están alterados y caminan por las paredes. A los chicos hay un momento en el que se nota que no tienen la formación lúdica de un docente. Los padres nos vamos preparando para ser padres a medida que lo vamos siendo.

-¿Es un trabajo duro?

-El más difícil, pero no lo cambiaría por nada, porque es el más lindo del mundo.

PING PONG

-¿UNA VIRTUD QUE TENGAS?

-La paciencia

-UN DEFECTO.

-Me gusta mucho comer.

-¿UNA COMIDA Y UNA BEBIDA FAVORITAS?

-Milanesas y la coca light.

-¿UN PLATO CON EL QUE TE LUZCAS?

-Me gusta mucho hacer asado y me luzco con las mollejas.

-¿UN PASATIEMPO QUE TENGAS?

-Mirar películas y también ir a recitales.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-La película que más me gustó es “Forrest Gump”.

-¿SERIE?

-Algo referido al deporte, “The Last Dance”, de Michael Jordan, me gustó mucho.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Unas soñadas que no cumplí es ir a ver fútbol a Europa con la familia. Pasar por Liverpool para escuchar “You’ll never walk alone”. También ir a Disney, lo pude cumplir a los 42 años con mis hijos.

-¿CUÁL ES TU ARTISTA FAVORITO?

-The Beatles y Paul McCartney, en particular. Pude verlo varias veces y en varios lugares.

Jorge Guinzburg es un ejemplo para él. Guarda entre sus tesoros una lapicera que le regaló.

-UN EJEMPLO A SEGUIR.

-Profesional, Jorge Guinzburg. Y personal, mi tío Jorge.

-¿ALGÚN OBJETO FAVORITO?

-Una lapicera de Jorge Guinzburg.

-UN SUEÑO CUMPLIDO.

-Estar en un mundial, en el ‘98. Y ver partidos de NBA, en 2008 fui a Portland y pude hacerlo, no tocaba el piso.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Bailar, escuchar música. Y si ganan los equipos de Messi y Bielsa.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La cara de culo en un ser querido.

-UN MIEDO.

-Que le pase algo a alguno de mis hijos.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU ESPOSA?

-Un corazón más sensible que el mío y una persona que pone la familia por delante de cualquier otra cosa en la vida.