Tras 15 años encarnando a "Rosita" en "Pasión de Sabádo", Gaby González le dirá adiós al emblemático personaje que supo ganarse el cariño de los seguidores del programa musical de América. Ahora, el comediante anunció que está listo para despedirse de los escenarios y abocarse por completo al coaching empresarial.

.

"Así como el futbolista cuelga los botines, en este caso yo voy a colgar la peluca", dijo González a DiarioShow.com. El artista luego explicó que hasta la primera semana de marzo encabezará "El juego de Carlos Paz", junto a Diego Reinhold y Mónica Farro, en Córdoba, donde brindará sus últimas presentaciones sobre las tablas como "Rosita". "Vuelvo, hago un programa de Pasión y ahí cerramos una etapa", anticipó.

En cuanto al siguiente capítulo en su carrera, señaló que hace más de un año comenzó sus estudios de coaching. "Me metí en el área de política y de recursos institucionales, me encanta", expresó. Además, a partir de su labor en causas solidarias con la ONG que creó hace 9 años, el actor manifestó: "Eso hizo que me vaya interiorizando en el tema social y ahora con el poder del lenguaje, hizo que tome esta determinación de apagar por un momento mi etapa artística."

Destacó que ahora le dará prioridad a su faceta de servicio, de compromiso con el otro y de estar atento a las necesidades de las personas. "Creo que de esa manera uno crece de forma espiritual y financiera, porque cuando generás más podés dar más, y eso hace muy bien".

Hacia el final, habló del papel al que le dio vida durante tanto tiempo: "El personaje es muy querido y le va muy bien, y creo que la gente ahora va a aprender a conocer a la persona que está debajo, que ya tiene que ver conmigo: con mis valores, mi forma de ser y mi forma de relacionarme". "Todo esto va a traer un resultado y ese resultado es lo que estoy buscando", concluyó.