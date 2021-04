@perez_daro

Gabriel Corrado pivotea entre la actuación y la conducción, pero aunque ahora el 2021 lo encuentre al frente de "Mañanas públicas", en la TV Pública, siente que cualquiera sea su rol, tiene una misión importante que debe atravesar la pantalla. El artista habló en exclusiva con DiarioShow.com sobre este especial momento de su carrera.

-¿Cómo arrancaste el año?

-Arrancamos bárbaro, queremos que los espectadores del programa sientan que la pasamos bien así lo podemos transmitir, para que se sientan bien ellos. Es muy importante eso porque la energía atraviesa la pantalla. Y me gustó que me convocaran ahora porque después de un año duro, está bueno tirarle buena onda a la gente.

-¿Te sentís cómodo en esa posición?

-Desde chico siempre me sentí un líder positivo. Con mi familia, con mis amigos, siempre soy el que tira para adelante, el que ve el vaso medio lleno, empujar todo el tiempo.

-¿Se complica hoy transmitirlo?

-Es imprescindible seguir haciéndolo. Cuando es más difícil es cuando dan más ganas, porque se transforma en una misión. Los actores siempre tenemos la misión de entretener, y desde la conducción también, el ADN de este programa y de la TV Pública es el servicio.

-¿Tienen que convivir el actor y el conductor?

-Siempre soy actor, para eso me formé desde muy chico, y es lo que siempre soñé. Pero siendo completamente honesto, siempre me llamaron la atención los programas conducidos por un conductor o conductora. Todos nos criamos viendo ficción, pero también viendo entretenimiento. Me acuerdo de Pipo Mancera, y hasta más actuales, como Nicolás Repetto y Marcelo Tinelli.

-Tu primera propuesta en el rubro fue en España...

-Si, me contrataron en el 93 para conducir porque una novela que protagonizaba, la estaba rompiendo en el prime time. Mi bautismo de fuego, conduciendo "Vivan los novios", donde pude armar por primera vez ese personaje que es el conductor, porque un conductor también es un personaje, nadie en cámara es igual en un 100 por ciento a como es en su casa. Pero el conductor se parece más a Gabriel que cualquier personaje que pueda hacer.

-¿Cuáles son los pro y los contras de cada oficio?

-Cuando estás en un medio de comunicación, te exponés tanto actuando como conduciendo, por más que en la ficción estés detrás de un personaje. Lo que sí podría decir es que lo bueno de la conducción es no tener tiempos muertos, como los tenés cuando actuás, esperar te mata. Me cansa más el no hacer que el hacer.

Con Constanza, su compañera de toda la vida.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?

-Un luchador.

-¿UNA VIRTUD?

-Mi voluntad.

-UN DEFECTO.

-Muchos. Tal vez el más grande es estar todo el tiempo pensando en trabajar y trabajar.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Un juego de ajedrez que me regaló mi papá cuando era muy chico, con el que aprendí a jugar.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-”Father & son”, de Cat Stevens.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Lady Gaga y Robert De Niro.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Juego mucho al ajedrez, he ganado campeonatos, y sigo estudiando. Y toco la guitarra y canto.

Gabriel Corrado se luce como conductor de las mañanas en la TV Pública.

-COMIDA FAVORITA.

-Espaguetis al frutti di mare.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Me luzco lavando los platos, porque soy muy malo.

-UN EJEMPLO A SEGUIR.

-Mi padre, que siempre fue mi héroe. Siempre lo admiré y lo sigo admirando a pesar de que ya no está.

-UN MIEDO.

-A cosas desconocidas como la muerte.

-UNA FORTALEZA.

-El optimismo y la tenacidad.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Compartir una comida con mi familia y trabajar.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La hipocresía, la traición y la soberbia.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-En cualquier lugar del mundo con mi mujer y mis hijos.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-La confianza de uno en el otro, el crecer en forma pareja y escucharse.

-¿TE CUIDÁS?

-Si, pero no de una manera obsesiva. Me gusta correr, hago algo de gimnasia haciendo algo

de pesas y muchas abdominales y flexiones.

Por D.R.