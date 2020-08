@Rfilighera

Si bien en el plano laboral supo adaptarse a lo que estos tiempos exigen a los actores -trabajar a través del streaming, por ejemplo-, el presente también encuentra a Fredy Villarreal en otras instancias de su vida personal. Son momentos de introspección y balances; una manera mucho más reflexiva de mirarse al espejo. Así dadas las cosas, el actor se despojó de la máscara del humor y analizó con DiarioShow.com la trastienda del mundo cotidiano por estas horas.

"Hay que adecuarse a esta situación insólita sin perder la necesidad básica y tan linda que es poder trabajar. Y de esto se trata la vida, aggiornarse, y ya lo decía Charles Darwin (biólogo británico): no resiste el más fuerte sino el que mejor se adapte a las nuevas circunstancias", puntualizó en el comienzo de la charla. Y agregó: "Estoy reactivándome entonces, porque, como otros colegas, no trabajo desde el verano, y hacerlo ahora online y lograr despertar una risa en el público me pone muy bien", expresó.

Un artista todo terreno se confiesa con DiarioShow.com

Según destacó Fredy, "las sociedades más castigadas son las que más han recurrido al llamado del arte; a los músicos, a los cantantes, a los actores, al humor. No tengo dudas de que el mundo se protege de las grandes debacles apelando a los resortes artísticos y a la mejor energía; debido a ello, ante la tristeza cobra una enorme vigencia el humor, ya que nos fortalece anímicamente. Por otra parte, yo también tengo momentos medio depre, pero no hay que bajar los brazos, nos tenemos que mantener bien parados y no desistir de todas aquellas cosas que más queremos. Esta cuarentena nos hizo detenernos en muchos temas y analizarnos con otra mirada".

Trabajó en "Bañeros" partes 3 y 4, nuevas entregas de un clásico humorístico del cine nacional.

-¿Cómo percibís lo que nos viene pasando a raíz del covid?

-Es muy loco, hasta marzo estábamos viviendo una supuesta normalidad y no pensábamos siquiera que estas transformaciones iban a llegar a parte del planeta; decíamos que no nos iban a tocar. No obstante, el virus cruzó el Atlántico y aquí estamos, finalmente y, si bien corrimos con cierta ventaja para observar lo que estaba sucediendo del otro lado del continente, no hay que olvidarnos de que estamos en la Argentina y que tenemos otro tipo de actitudes para situarnos ante la adversidad.

-¿Pensás que hemos tomado conciencia de los alcances de esta pandemia?

-Entiendo que sí. Por otra parte, el encierro genera un íntimo encuentro con uno mismo. Creo que después de esta emergencia vamos a aprender a valorar otro tipo de circunstancias, y a conformarnos con menos cosas materiales. A mí ya me está pasando. Hace mucho tiempo que no me compro ropa nueva, si ahora con dos o tres mudas de ropa a la semana me arreglo sin inconveniente. ¿Para qué más? ¿Para qué tener una camioneta o una moto si, prácticamente, no salgo ni a la esquina? Además, ¿para qué sirve, también, tener una casa inmensa como la que tengo si no puede venir nadie? ¿Para qué, entonces, hacer acopio de tantas cosas? Después de este virus puede venir otro, como vienen prediciendo, y esto nos obligará, nuevamente, a una modalidad parecida de encierro como la actual. Este tipo de pandemias nos hace tomar conciencia de que no podemos dividirnos más y ser, en definitiva, mucho más equitativos, no sólo en los papeles, sino en cada acto de la vida cotidiana.

-¿Te replanteás el valor de lo material ahora?

-Yo no reniego de todo lo que tengo, al contrario, estoy muy feliz de todo esto, pero, realmente, no me puedo evadir de este análisis: con mucho menos podemos conformarnos y ser felices; en consecuencia, vuelvo a hacerme esta pregunta: ¿para qué tengo una enorme pileta si él único que la va a poder disfrutar voy a ser yo? Son tiempos para apostar como nunca a la acción comunitaria; si al vecino le va bien, me va a ir bien también a mí. Más que ciudadanos del mundo, somos hermanos, este es uno de los paradigmas que debemos tener en cuenta en este nuevo tablero de la vida.

APRENDIZAJES

En relación con la crisis y separación que tuvo con la psicóloga Paula Ullua, en mayo del año pasado, luego de cinco años de vínculo, Fredy Villarreal se refirió por aquel entonces: "Nunca hubo un plan de casamiento con Paula; podíamos casarnos mañana o cuando fuéramos viejitos. Nuestra unión no dependía de un casamiento, sino de nuestra propia felicidad, los dos juntos. Con Paula tenemos una hermosa relación y logramos ensamblar una hermosa familia con su hija Micaela y con mis hijos Agustín y Jazmín (fruto de su relación con Carolina Oltra). Ahora nos tomamos un tiempo para pensar y veremos qué pasa".

Sin embargo, durante la última temporada teatral, en enero de 2020, a Fredy se lo vinculó con la modelo y actriz Natalia Prandi, hermana de Julieta, quien compartía labor, precisamente, con el cómico, por aquellos días, en la obra "Atrapados en el museo". Sin embargo, él nunca lo confirmó y lo cierto es que hoy por hoy está soltero.

En 2016 estuvo un mes internado y fue operado de un tumor en el intestino, lo cual, según admite, le enseñó "a ser consciente de lo efímero de nuestro paso por esta vida".

-¿Cambiaste, entonces?

-No cambió demasiado el rumbo de mis acciones, porque siempre me desplacé de una manera apacible, sin broncas ni rencores. Me hizo, eso sí, reforzar aún más aquellos valores que atesoraba. En realidad, creía, en esos momentos, que me iba ir de este mundo; entonces, le dije al Supremo que tenía aún muchas cosas para brindar y le pedí que me dejara cumplir con ese cometido. Por suerte, me escuchó.

Figuretti, uno de sus personajes más recordados.

GAJES DEL OFICIO

EL LADO MÁS "SUFRIDO" DE FIGURETTI

Probablemente, Figuretti, nacido en "VideoMatch" y muy "viajado", fue uno de los roles que generó un antes y un después en su trayectoria. Surgido de la magia de aquellos personajes populares, ampliamente reconocibles y que uno puede encontrar, a la vuelta de la esquina, Figuretti marcó a su creador, quien le puso, en definitiva, su sello personal durante muchísimos años.

Sin embargo, no todo es un lecho de rosas en la vida de un actor con sus respectivas creaciones. Y así lo hizo saber hace poco tiempo el propio intérprete con el siguiente testimonio: "He estado preso. Muchas cosas que le pasaron a Figuretti no trascendieron, ya que siempre quise hacer reír", comentó y agregó: "En una oportunidad pasé por un incidente muy desagradable y estuve demorado por ocultar mi identidad. En mi pasaporte tenía mi rostro, pero después andaba con peluca y bigote. Y siempre tenía que explicar, sumado a que mi inglés nunca fue muy bueno".

Y a continuación, detalló el episodio en cuestión: "Me dieron para que tenga duro y parejo. En la Isla Margarita me fracturaron un dedo y la credencial me la sacaron a los tirones, dejándome una cicatriz de por vida", subrayó Fredy, recordando su cobertura de 1997 en una cumbre de presidentes realizada, precisamente, en Venezuela: "No lo voy a olvidar más".

"TERTAWA", ONLINE

ENTRE AMIGOS ES TODO MÁS FÁCIL

Junto con sus viejos compañeros de ruta José María Listorti y Sebastián Almada, Fredy hará "Tertawa", un espectáculo concebido en tiempos de distanciamiento social y que se podrá disfrutar vía streaming. Con la producción de Dabope, la empresa del Chato Prada y Fede Hoppe, también amigos de los tres humoristas, promete sketches desopilantes, nuevos personajes e imitaciones.

La cita será el sábado 29 de agosto a las 22, y las entradas se pueden adquirir mediante la web de TicketHoy.