El humor le permitió la versatilidad. La posibilidad de indagar en personajes de la realidad mediática y la política nacional, como así también bucear en la problemática de una sociedad proclive -felizmente- a reírse de sí misma. Si bien sus comienzos estuvieron centrados en la radio y en la televisión como fuente de primera expresión, luego el cine y el teatro se convirtieron en otras áreas de tránsito profesional.

Como otros grandes de la historia de la escena nacional, la comicidad es su herramienta esencial para el abordaje de todo tipo desafío. Fredy Villarreal es consciente de su condición: primero es actor y luego se instala toda la galería de roles profesionales a desarrollar: humorista, imitador, comediante y guionista. Con más tiempo, por el momento, ya finalizada la temporada en la villa cordobesa con la efectiva obra "39 escalones", el intérprete dialogó con DiarioShow.com y con agenda abierta, se sacó la máscara del humor para analizar su actividad y la actualidad.

- ¿Qué balance podés hacer de la temporada que concluyó?

- A mi criterio, empezó con mucha expectativa pero luego el entusiasmo disminuyó, por la llegada de (la cepa de Covid-19) Omicron. Los sueños que se pensaron realizar desde un comienzo no se concretaron. No obstante, a partir de febrero se fue asentando la temporada con la tranquilidad que daba en cada persona la aplicación de las dos o tres vacunas, más los protocolos correspondientes. Se tomó más confianza y el teatro, en definitiva, es un termómetro más del cuadro de situación que vivimos, de la misma manera que la hotelería o la actividad gastronómica. Cada día que pasaba, por suerte, nos venía a ver más gente.

- ¿Sentís que la industria del espectáculo fue una de las más castigadas?

- Sí, pero cabe destacar que el teatro, con todos los protocolos y salas reacondicionadas para tales efectos, fue el ámbito más seguro durante esta pandemia. La gente no se contagiaba de covid en una sala teatral.

- ¿Que te dejó "39 escalones"?

- Una gran experiencia. Es una obra impecable para un actor que valores especialemente su vocación por el escenario. Es un texto complejo, rico y valioso para un actor, porque refiere a la esencia del drama y, también, por otra parte, a la sátira del género dramático. Y al haber sido esta producción de índole minimalista en cuanto a la escenografía, nos exigió recrear situaciones y ambientes como si tuviéramos todos los elementos. Si el actor logra con cuatro cajones generar en el espectador las postales de la historia que se está narrando, hemos dado un paso muy importante en la construcción del relato. A modo de ejemplo, te puedo decir que terminábamos agotados después de cada función.

Fredy Villarela divirtió este verano en "39 escalones".

- ¿Cuáles son las características que debe tener un personaje para que decidas hacerlo?

- Diversos factores. En el caso puntual de "39 escalones" es que se trata de un espectáculo de neto corte inglés en el género de la comedia. Me seduce la posibilidad de apostar a la creatividad y al ingenio.

-Abordás el humor, la imitación, el teatro de texto. ¿Alguna preferencia?

-Todos los caminos conducen a Roma y al oficio del actor. Por un lado, existe una mala prensa sobre el imitador en cuanto a sus posibilidades artísticas. Es que, en primer término, uno es actor y luego vienen otras las otras instancias de la actividad. Fijate que Robert de Niro para meterse en la piel de un determinado personaje se debe ambientar y recoger todas sus particularidades, desde lo mental hasta lo físico, en consecuencia, imperan también en este pasaje la imitación del dibujo de ese rol a plasmar. Cómo se mueve y cómo habla; requiere un fino y riguroso trabajo de imitación.

-¿Cómo se debe preparar, entonces, un actor?

- Un actor se debe preparar para los tiempos dramáticos, del humor, la tragedia y la comedia. Yo estudié, a su vez, para desarrollar la actividad del clown. Todo actor debe ser un payaso para tener dominio de la actuación. En Estados Unidos hay un famoso dicho que reza: "Cuando tengas que contratar un actor dramático, agota en primera instancia la lista de los cómicos".

- En nuestro país, tenemos muchos ejemplos al respecto.

- La lista es numerosa. En cuanto a los aportes podemos citar desde Luis Sandrini y Pepe Arias hasta Guillermo Francella, Dady Brieva y en Estados Unidos, emblemáticos como Robin Williams o Jerry Lewis han llevado adelante esta performance. Además el comediante, por esta cosa de “payaso triste” conoce como nadie los recovecos del drama. Nosotros que hacemos comicidad somos muy buenos actores dramáticos.

- ¿Es cierto que hacer reír es más complejo que hacer llorar?

- Sí, totalmente. Yo creo que me encontraría más cómodo haciendo un drama que una comedia. Una cebolla hace llorar, pero no existe otro elemento que te haga reír. Por otra parte, las sociedades más castigadas en el mundo necesitan reír, bailar y cantar. Necesitan de la risa, del humor. Nosotros, los cómicos, tenemos una misión en el mundo, somos como ángeles para que la gente pueda estar mejor.

-¿Qué opinás de la poca cabida que tiene el humor en tevé?

- Por un lado, sucede lo siguiente: la televisión se va despidiendo como medio masivo. Hay otros multimedios importantes como el streaming o internet, propuestas que yo veo cuando quiero y no cuando me lo imponen. La televisión, más allá de su importancia histórica, expresa hoy menos llegada y en esta circunstancia han incidido los nuevos soportes. Por otra parte, los ciclos cómicos que acostumbramos a ver son bastante onerosos y lo hablo desde la experiencia ya que tuve la oportunidad de producir. Primero, es complejo encontrar humoristas que hagan este tipo de trabajo y, después, es porque se trata de producciones que exigen inversiones altas. Hay que recurrir a grandes escenografías y escribir mucho, además. En consecuencia, en la televisión actual conviene más poner un conductor y cuatro panelistas y darle para adelante. Y llaman la atención de la misma manera que un programa de humor. Sin embargo, paradoja del tiempo, en un determinado momento, fuimos la mejor televisión del mundo.

El año pasado, Fredy Villareal hizo "Politichef" con Tinelli.

-¿Te sorprendió la pérdida de audiencia que tuvo el 'Bailando' en los últimos tiempos?

-No se puede criticar la carrera de Marcelo (Tinelli) a través de una sola temporada y con más de 30 años ininterrumpidos de éxitos. Él, como todos nosotros, atravesó esta etapa de pandemia con dificultades y diversos escollos a nivel económico. Además, Marcelo es muy inteligente para encontrar lo que la gente quiere ver. Y lo va a ir encontrando porque lo viene haciendo desde hace mucho tiempo.

El supuesto romance con Andrea Rincón

Durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz, se vinculó a Fredy con su compañera de labor, la actriz Andrea Rincón. Sobre la versión que ocupó mediáticamente la primera plana de todos los portales, el actor manifestó su rigurosa versión.

"Nunca pasó nada. Siempre fuimos buenos compañeros de trabajo y amigos. Sucede que la confusión se hizo presente debido a que íbamos a todos lados juntos y vivíamos en el mismo complejo habitacional. Por otra parte, Andrea generó una muy buena química con mi hija, entonces, para muchos, todo este tipo de relaciones provocó rumores. Ella tiene muy claro lo que quiere en la vida y yo también. Por el momento, yo quiero estar solo. Hay que esperar el momento justo y estar preparado para compartir otra vez en la vida".

Fredy Villareal y Andrea Rincón, solo amigos.

Por su lado, Rincón contaba a quien quisiera oírla sobre el tema: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”.

