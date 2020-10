@perez_daro

El de Franco Masini es un caso extraño. Con una gran trayectoria como actor, que inició cuando era muy pequeño, en la actualidad tiene proyección internacional, con algunos trabajos ya confirmados y otras propuestas para trabajar con actores de Hollywood en producciones muy importantes. Lo más lógico en su situación sería dedicarse tiempo completo a cosechar todo ese trabajo que lo está llevando por caminos cada vez más grandes. Pero, con una personalidad inconformista, decide en este difícil 2020 enfocarse también en la música, otra de sus pasiones.

En charla con DiarioShow.com, el actor analizó estas "excéntricas" decisiones. "Es un momento de introspección, de conectar con uno mismo. Aproveché estos meses para escribir canciones, componer mi música y gestar proyectos que por ahí con la rutina que llevábamos antes se hacía imposible arrancar. El tiempo detenido me ayudó. Hay cosas que uno tiene presente, que quiere empezar, pero siempre lo va pateando. Así que es algo positivo", resumió su vida en cuarentena el cantante.

Como resultado de ese optimismo surgió "Náufrago", un EP de cinco temas con mucha actualidad y que presentó el martes en un show en vivo vía streaming desde el teatro Lola Membrives. "Los temas hablan de la dualidad que tenemos, una luz y una sombra y ese desconocimiento de uno mismo. Con esta introspección podemos reencontrarnos y descubrir lo bueno y lo malo que tenemos, lo que es un trabajo que implica mucha honestidad. A lo malo lo tenés que aceptar, para después transformarlo. El concepto de Naufragio es estar a la deriva, algo que a todo el mundo le va a resultar familiar en mayor o menor medida", reconoció.

En "Formas", el joven se dice a sí mismo: "Voy a ser el héroe que no supe ser". Si bien asegura que no hubo un episodio en particular que haya disparado esta necesidad de enmendar parte de su pasado, describió: "Todos tuvimos ese desconocimiento propio, y momentos en los que uno acepta eso, la sensación de yo no soy así".

Franco Masini se volcó hacia la música.

Esa forma de ver el mundo, repasando vivencias e intentando cambiar el futuro, para Franco tienen que ver con su personalidad: "Yo tengo una exigencia grande conmigo mismo, de todo el tiempo desafiarme, de explorar, con lo bueno y lo malo que todo eso puede significar. Por cómo me tomo las cosas, lo que busco muchas veces puede ser bravo, y ves cosas que no son muy amables, pero te sirven para crecer. Igualmente, lo importante, más allá de los resultados, es hacerlo desde el sentimiento. Cuando actúo y cuando canto lo hago desde lo más profundo del alma y el corazón".

Cuando el coronavirus se transformó en pandemia y todos los países se vieron obligados a tomar medidas preventivas, Masini se encontraba en México a punto de comenzar a rodar "Riviera", una serie inglesa junto a grandes figuras como Julia Stiles, Poppy Delevingne y Jack Fox, que lo hizo recorrer gran parte del mundo.

Con un presente inmejorable en la actuación, dedicarse a la música supuso un gran riesgo en este momento. Al respecto, analizó que son dos cosas relacionadas: "Esas ganas de explorar, que me hicieron crecer y llegar a lugares increíbles, también hicieron que me sintiera más cómodo en el ambiente actoral. Y podía haber decidido quedarme con eso, pero no sería yo, por eso, como la música me apasiona al igual que la actuación, sentí que una forma de desafiarme era ponerle todo a este otro costado también. No voy a dejar nunca de actuar y tampoco de cantar. Ambas cosas me hacen feliz y una cosa alimenta a la otra".

Por D.P.