El 2021 fue un antes y después en la vida de Francisco Benítez. Proveniente de Colonia Tirolesa, Córdoba, hasta ese año era un empleado de una compañía eléctrica que decidió probar suerte en el regreso de " La Voz Argentina", ciclo que hoy triunfa en su segunda temporada. Hoy, un artista que tiene mucho para dar, charló con DiarioShow.com de su carrera, su single "La Flor", que formará parte de su álbum debut, y de cómo vive este inicio de una carrera que promete mucho.

Al presentarse en el programa de Telefe y comenzar a cantar "Todo cambia" en las audiciones a ciegas, solo le bastaron dos versos para pasar a la próxima etapa al convencer con su talento a Ricardo Montaner. Segundos más tarde, cautivó y emociono al resto de los jurados. Eligió a Soledad Pastorutti como su coach y el resto es historia conocida. A menos de un año de transformarse en el ganador del certamen, ahora Benítez planea sus próximos pasos como artista y presentó "La Flor", su primer single, que será parte de su disco debut.

Recordando lo vivido en 2021, se emociona: "Fue algo nuevo, uno no se espera que pasen estas cosas. Estoy viviendo en una vida nueva, haciendo lo que me gusta, la verdad. No me esperaba todo lo que pasó en el programa y bueno, aprendiendo siempre. Cuando llegué para participar y en cada etapa me sorprendió todo, porque yo vengo de otra vida. Y también me sorprendió en este mundo como te recibe la gente, como es el cariño que te brindan, la calidez que te dan y como se emocionan con vos, es único".

"La Flor" es el primer tema de esta etapa en su carrera solista. El tema fue compuesto por el director musical de " La Voz Argentina", que le regaló el tema. "De él salió la idea de dármelo para que lo interprete y lo sume también en mi disco. Ahí como que comenzó todo porque bueno, tenía que empezar a mostrar un poco de mi música. Escucho esa canción y me pongo a recordar mucho a donde yo quería llegar. Y ver que todo ese esfuerzo está ahí puesto en canción, te emociona. El significado es lindo, sentís que valió la pena. Es un hermoso inicio", dice emocionado el vocalista.

Francisco Benítez prepara su primer disco tras hacerse famoso en " La Voz Argentina".

Desde que se presentó en el reality, todos saben que Francisco estuvo ligado al folclore. Pero ahora el desafío que se puso es ir por otros lados. "Me encantaría poder recorrer otros estilos. Vengo de un ambiente folclórico pero me interesa que la gente vea que puedo ser versátil", sostiene. Más allá de hacer versiones de otros artistas, también apuesta por hacer temas propios.

"Estoy entrando en un ambiente nuevo, que es el tema de la composición, que no es nada fácil. El disco quiero que tenga también canciones propias, es un sueño, y me gustaría que la gente me conozca más en profundidad de esa manera", prosiguió.

En este breve pero intenso camino recorrido hasta el momento, Francisco se encontró con muchos colegas reconocidos de extensa trayectoria. Aunque tuvo la posibilidad de recibir enseñanzas de muchos, el consejo más importante se lo dio su coach: "La Sole me pidió que me dediqué a esto, porque había nacido para esto y me dijo que lo aproveche mucho. Que siga y que no deje. Ese consejo lo tengo acá, porque me lo dijo alguien ya consagrado y es un buen impulso. Alguien que tiene hecha su carrera te de ese aliento es muy importante. Hay que seguir metiéndole porque es un mundo que no para, de eso me voy dando cuenta de a poco. No importa si estoy cansado, quiero seguir trabajando".

Sobre los lugares a los que quiere llegar en el futuro, concluyó: "Mi sueño es hacer música con muchos artistas. Estar en mi recital y que la gente cante mis canciones. Es un sueño que lo tengo desde chico y lo guardo acá y trabajo para que suceda".

