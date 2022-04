Todos aquellos que hoy peinan canas recordarán cómo quedaron impactados a la salida del entonces cine Broadway, allá por 1976, luego de haber presenciado el durísimo alegato del filme de Sidney Lumet, "Network", subtitulado en nuestro medio como "Poder que mata". Años después, en formato teatral, esta historia se instaló en Broadway, y ahora, bajo la producción de Ariel Diwan, habrá una versión criolla que contará con las actuaciones de Coco Sily, Florencia Peña, Eduardo Blanco, Pablo Rago y César Bordón.

La actriz charló a solas con DiarioShow.com en el evento de presentación del proyecto. "No tengo dudas de que se tratará de un trabajo atípico en mi carrera, distinto a todo lo que hice en mi recorrido laboral. Y esto es lo que me atrapó de entrada, la posibilidad de hacer algo no habitual y que configure, en definitiva, un verdadero desafío".

.

Si bien, hasta el momento, los personajes por abordar se mantienen con cierta reserva, DiarioShow pudo averiguar que Florencia Peña plasmará el rol que llevó adelante Fay Dunaway, una productora televisiva devenida una obsesiva gerenta de contenidos de programación con amplia incidencia en el ámbito de las noticias.

Cabe recordar que el núcleo central de la historia gira sobre la manipulación escandalosa que realiza una corporación televisiva sobre sus televidentes. Una y otra vez, la conductora se refiere a lo diferente que encierra esta labor con respecto a sus últimas presentaciones teatrales. "Cuando aparecen cosas que me movilizan y que implican un riesgo desde lo interpretativo, me resulta complejo no aceptarlo. Y esto es lo que me sucedió con Network, una historia atrapante y que tendrá un dispositivo estructural visual y tecnológico nunca antes visto. Realmente, va a deslumbrar a la gente".

Florencia Peña en la presentación de "Network".

-Tras la pandemia, regresás con todo y en breve arrancás en América. ¿Es lo que necesitabas como profesional?

-Sí, absolutamente. Además, tal como decís, voy a comenzar, en horario nocturno, un programa por la pantalla de América y en la que continuaré con mi tarea de conductora, otro rol que realmente me gusta. Pero me encuentro con muchas expectativas ante el hecho de regresar a un escenario, ya que la pandemia nos había quitado la posibilidad de hacer algo que amo muchísimo desde siempre y que es la actuación. Así que vuelvo al ruedo con la mayor intensidad.

-Entonces, ¿cómo definirías esta actualidad laboral?

-Felizmente, ni más ni menos que óptima. Me gusta la diversidad. En este tipo de circunstancia me manejo como pez en el agua. Tener distintos colores en el abordaje de las tareas laborales es lo que me permite, además, apostar a un constante crecimiento.

-¿Cómo te preparás para la próxima temporada, comienzos de 2023, para la versión teatral de "Casados con hijos"?

-Estoy feliz, es un proyecto muy importante para los que hicimos el programa y que el público espera con ansiedad, porque la pandemia hizo que todo se paralice; pero lo importante es que nos pusimos y lo vamos a lograr.