Brinda la entrevista mientras prepara el uniforme de su hija y la lleva al colegio. Flor Otero, prepara el musical “Madres” junto con Sabrina Garciarena, Paula Kohan y Viviana Puerta, en una producción actuada, dirigida y realizada íntegramente por mujeres. Otero conoce de cerca la maternidad y con DiarioShow.com habla especialmente de cómo es ser actriz, madre y ejemplo para su hija.

-Se atrasó el estreno del musical, ¿siguen ensayando?

-Empezamos virtualmente, hacemos todo por videollamada, con la directora y la directora vocal, y todas las actrices, que, como todas somos madres, compartimos experiencias. Es una forma particular y tratamos de encontrarle la magia a esta aventura, que es un poco de lo que habla la obra.

"Madres, el musical" , protagonizada por Sabrina Garciarena, Paula Kohan, Florencia Otero y Viviana Puerta.

-¿Como qué?

-La maternidad es un poco una locura, una montaña rusa de emociones. Muchas veces nos dicen solamente las cosas lindas y cuando las transitás te das cuenta de que hay muchos problemas o cosas no tan lindas de las que no te hablaron. Y da mucha culpa hablarlas, es un tema tabú. No se puede decir que a veces la pasás mal siendo mamá. El lado B de la maternidad es algo que debería contarse.

-Cuando es perfectamente normal...

-Sí, no todo es tan bonito como cuentan los libros. Vos vas creando el vínculo con esta personita que llega y obviamente que es hermoso, pero también puede ser difícil. Son dos o tres personas conociéndose.

-¿Es más fácil prepararte cuando el rol te es tan cercano?

-Cuando el personaje que toca tiene mucho que ver con vos, puede ser contraproducente. En lo personal, cuando choca con el hecho artístico, no es tan aventurero, porque estoy haciendo un poco de mí. En este caso, más allá de que somos cuatro mamás, las actrices y los personajes, no lo vivimos de la misma forma. Por supuesto, sabemos de lo que estamos hablando. Pero todo en el teatro es una evocación de la vida y es lo que hace que el hecho artístico sea genuino.

-¿Hay más de liberación de ese tabú?

-Cada vez hablamos más de estos temas. Es loco cuando uno siente que es una obviedad hablar de estos temas, y hay mucho recorrido todavía por trazar. Pasa con la homosexualidad, las cuestiones de identidad de género, que a veces pensás ‘¿por qué se tienen que aclarar ciertas cosas?’, y la verdad que sí, todavía es necesario. Hace poco hice un personaje en una novela en la que hacía de gay y era increíble la cantidad de mensajes homofóbicos que recibí, me decían que sentían asco porque siendo madre actuaba en una tira así.

-¿Te quita ganas que sucedan esas cosas?

-Al contrario, pienso qué bueno tener el canal para hablar de esas cosas, y no podría estar más orgullosa de que me hija vea eso y que sea el ejemplo que yo le doy, de un amor libre de cualquier género. La de mi hija es una generación que va a ver a las personas como personas, ya sin género.

-A la hora de elegir papeles ¿pensás en tu hija?

-No siempre se puede elegir, porque hay que sobrevivir. Pero cuando te dan la chance de elegir algo que te representa ideológicamente o que toca algún tema que es importante hablar, claro que pienso en cuando Nina lo vea, cuando sea más grande, es una responsabilidad darles el ejemplo desde el amor, por más que después pifies o tu hijo busque por otro lado.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Sensible al mundo.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy alegre, busco las cosas positivas en todo.

-¿UN DEFECTO?

-Soy ansiosa, extremista, ciclotímica. Debería trabajar en ver más mis virtudes.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Tengo una imagen, no es una estampita, pero está plastificada, que encontré en un cajón de mi papá, que falleció cuando tenía 10 años. Siempre la guardé sintiendo que me acompaña.

-UN LIBRO.

-”El camino del artista”, de Julia Cameron.

-¿UN PASATIEMPO?

-Me gusta la fotografía, la pintura. Hoy con Nina investigo juegos nuevos para sorprenderla.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-”I love you, Porgy”, de Ella Fitgerald y Louis Armstrong. Es tan hermosa que nunca la canté porque tengo miedo de arruinarla.

-UN REFERENTE.

-Mis ocho hermanos. Estoy empapada de cada uno de sus colores.

Con su pareja, Germán Tripel también los une el escenario.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Puedo cambiarles el humor hasta a las personas más idiotas que pueda cruzarme.

-COMIDA FAVORITA.

-La polenta de mi mamá, sólo la de ella.

-¿Y BEBIDA?

-El trago Old Fashion.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Costillitas de cerdo con barbacoa.

-UN MIEDO.

-A que se pase la vida y no pueda hacer todo lo que quiero.

-UNA FORTALEZA.

-Afrontar mis miedos.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Nina, la comida rica.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Que me cambien los planes. Y dejar un chocolate en la heladera y que se lo coman.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-En familia, las que son locas e imprevistas.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-La comunicación, es la única manera de poder ser uno, de construir con el otro.

.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”Diario de una pasión”, es la más goma de la historia. Y para recomendar, “El experimento”.

-¿Y SERIE?

-”Six feet under”.

-UN CONSEJO.

-No preocuparse, sí ocuparse. Si te preocupás no disfrutás de nada.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-El alcohol.