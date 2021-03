@perez_daro

El lunes 1° de febrero las siete de la mañana arranca "La primera", nuevo noticiero matutino de Crónica HD que estará conducido por Flavio Azzaro, y que junto a un gran equipo ofrecerá a la audiencia una mañana recargada de energía con un combo de información, primicias y mucha buena onda.

El conductor, debutante en el canal, es conocido por su carisma y peculiar energía en cámara y está feliz de arribar al canal y no sólo eso, sino que explica que era obvio que llegaría esta oportunidad por un motivo en particular: "Siento que Crónica y yo somos hermanos separados al nacer. Nos volvimos a encontrar de grandes y tenemos muchas cosas en común".

"Somos iguales a pesar de no haber trabajado nunca hasta ahora. Me siento un tipo muy de la onda de Crónica, del pueblo, de la calle, de hablar sin tapujos, de decir las cosas como se sienten", continúa.

Y luego habla de una dificultad y las facilidades que tendrá en este nuevo desafío: "Lo más difícil va a ser levantarme a las cinco de la mañana, todo lo demás se va a dar naturalmente porque tengo un gran equipo y el canal me dio toda la confianza".

Hablando específicamente sobre lo que los televidentes se encontrarán al encender el televisor a la siete, el periodista describe: "Va a ser un noticiero distinto. Basta de relatar muertes, de que todo está mal. Se puede contar la realidad sin que la gente tenga ganas de quedarse encerrada en su casa, que todo sea una tragedia".

Desarrollando su intención y la de todo el staff, indica: "La vida tiene cosas lindas y cosas malas. No tenemos que decirle a la gente apenas se levanta que su vida es una mier... Vamos a tratar de hacer un programa para todo público y no para el círculo rojo".

Flavio se describe como un tipo carismático, y a pesar de que su estilo peculiar puede parecer una composición para mostrarse en cámara, él aclara que cuando se apagan las luces no deja de ser el mismo: "No me cambió la tele. Mi esencia, mi forma de ser es muy parecida en la vida real a lo que se ve en la televisión. Siempre fui de llamar la atención, soy extrovertido, y quise ocupar un espacio de liderazgo. También siempre fui discutidor, toda la vida fui en mi espacio un pibe que no pasaba inadvertido".

Y muy consciente de lo que genera y la gente opina de él, Azzaro reflexiona: "Me llena de alegría que en la promo del programa digan 'con su estilo' para hablar de mí porque eso quiere decir que tengo una impronta y no es fácil conseguirlo en este mundo, donde todos más o menos consumimos lo mismo, escuchamos lo mismo. Ser diferente o tener una impronta en un mundo que te obliga a que seamos todos tan parecidos es un orgullo".

Aunque está muy ligado al fútbol y es reconocido como periodista deportivo, insiste en que no es nuevo para él meterse de lleno en la realidad por fuera del deporte y lo declara con su currículum: "Hace un tiempo que es un camino que vengo recorriendo. El año pasado estuve viajando por el mundo con 'Azzaro mundial', un programa en el que hablaba con futbolistas pero era mucho más que un ciclo de fútbol. Antes de irme conduje cuatro años un magazine, 'Azzaro al horno', en Radio Latina, y mi participación en 'Polémica en el bar' sale de la lógica del análisis y la información de fútbol".

Y prosigue: "También estuve en 'Gran Hermano' como panelista, en 'Desayuno americano'. De hecho en canales de fútbol es donde menos trabajé. Tengo más años en canales de aire y señales de noticias más que los que tuve en TyC Sports".

En ese orden de situación, el animador, que estará al frente de "Fútbol outsider" los domingos a las 23, también por Crónica HD, indica luego que "no es salir del fútbol, es entender la vida como un todo. Cuando sos periodista lo sos de todo, no periodista deportivo solamente. No vas saliendo o entrando, es todo en paralelo. No creo que las personas tengamos que ser una sola cosa. Si bien el fútbol es una pasión, también es una pasión la realidad, contar lo que les pasa a las personas".

Por M.P