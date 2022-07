Flavia Palmiero es una figura destacada dentro de los medios hace décadas. Sin embargo, todavía quedan desafíos por cumplir en su amplio recorrido como tomar un rol como actriz de doblaje. La artista multifacética forma parte del elenco de "La Gallina Turuleca", una película animada donde le pondrá voz al personaje de Isabel, una señora amable y muy cercana a la protagonista del filme. Además, compartirá el reparto con Guillermo Francella y Sofi Morandi en la producción que se estrenará en cine el viernes 14 de julio. "Son experiencias nuevas que uno dice ya hice de todo y siempre falta algo. Es alucinante. A muchos actores los veía hacer doblaje y yo pensaba en hacerlo, ahora me tocó", comenta con entusiasmo.

Además, la película tiene un doble valor para ella ya que trabajó a la par de Luis Scalella, su novio hace ya diez años. El director de cine es el productor de la cinta que se verá la luz en pocos días en las salas, algo que la muestra motivada a Flavia. "El proyecto nos encuentra juntos y estamos muy contentos de compartirlo. Siento que él tuvo su sacrificio y él también lo ve de mi parte, ambos somos muy parecidos. Amamos lo que hacemos", completó.

.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en doblaje?

Fue la primera vez, es divino. Tenés que enganchar en el dibujo la voz y tenés que actuar desde ese lugar, además del lenguaje neutro. Es un trabajo interesante porque tiene mucha observación, la voz dice mucho. No tener la cara ni el cuerpo fue diferente, además de ponerle la intención de los textos. Será una bomba porque nuestra gallina turuleca es algo que conocemos hace muchos años, desde nuestra niñez.

Flavia Palmiero se prepara para el estreno de "La Gallina Turuleca".

Tras pasar por "MasterChef Celebrity", ¿volverías a estar en un reality?

Esperemos que no, no me gustan los realities ahora. Respeto muchísimo a los que participan pero yo no la paso bien, me encanta la tele pero es una situación que a mí me cuesta. No me siento cómoda pero nunca digas nunca, pero lo he pasado. MasterChef ha sido muy lindo el aprender a cocinar y la relación que entablás con tus amigos y tu familia. Amé la reconexión con el público que tuve, además de que el formato Masterchef es casi ideal por el hecho de hacer algo productivo en tu vida. El tipo de reality de convivencia no me gusta para nada.

Llevás diez años junto a tu pareja, ¿cuál fue la clave que encontraron?

Vivimos juntos pero no, nos vemos todo el tiempo pero a veces él se va a su casa. Tenemos mucho compañerismo entre nosotros, además de que nos gustan las mismas cosas. Las relaciones van cambiando y transformando, algunas para bien y otras para mal, nosotros para bien.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Fuerte y frágil a la vez.

- ¿UNA VIRTUD?

- Ser auténtica.

- ¿UN DEFECTO?

- Me cuesta relajarme.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Puede ser una escena que sale o levantarme y escuchar música.

Flavia Palmiero participó en "MasterChef Celebrity".

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Las injusticias.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Las redes sociales y la moda.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Creo que ya se enteraron de todo. (risas)

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cuando me siento cómoda pero no busco lucirme.

- COMIDA FAVORITA.

- Asado y los mariscos.

- ¿UNA SERIE?

- Borgen.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería diseñadora de indumentaria.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Julia Roberts.

- UNA CANCIÓN.

- “Cold Heart” de Dua Lipa y Elton John.

Flavia Palmiero junto a Luis Scalella, su pareja.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La comunicación.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mí.

- ¿UN MIEDO?

- Que haya otra pandemia.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Me gusta ir a la playa pero no en un lugar que sea tan desconectado.

- UN PLACER CULPOSO.

- Las pastas.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- El de multiplicarme por tres o cuatro para poder descansar un poquito.