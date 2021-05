@perez_daro

Los 36 años de carrera de Fidel Nadal tuvieron de todo, para todos los gustos. En charla con DiarioShow.com, el artista festeja su trayectoria adelantando el disco "El negro sigue en guerra". Y el primer single es una reversión de "Te robaste mi corazón", que hizo junto a Los Caligaris.

Esperando las colaboraciones que hizo con Los Ángeles Azules, Los Auténticos Decadentes, Pablo Lescano y otros artistas que se unieron a este cumpleaños, cuenta que "es un proyecto que nunca esperé que suceda, pero el paso del tiempo lo hizo posible. La idea que al principio me pareció remota. Pero fue tomando forma, con participaciones de artistas amigos. Ahí se me hizo entretenido y entré como un caballo".

Fidel fue influencia musical de muchos artistas, tanto en su carrera con Todos tus muertos, como en su etapa solista. Más allá de la música, por su bagaje cultural, Fidel también fue un letrista comprometido con sus raíces, con la historia y la reivindicación de los pueblos.

Sobre ser un referente en términos serios al enviar un mensaje duro, explica: "Queriendo o sin querer, tener ese mensaje directo pasó desde el momento uno. Me viene a la cabeza el tema 'No más apartheid", o 'Mandela', canciones de fines de los 80 que hablaban de cosas que nadie conocía por esos años".

Fidel cuenta esos 36 años desde los primeros ensayos con Todos tus muertos y aquella banda mítica y de culto es la primera parte de su historia. "La banda aportaba cultura, una perspectiva, historia, filosofía, un estilo de vida. Creo que hoy no funcionaría, seríamos vistos como locos".

"Creo que Jimi Hendrix, Janis Joplin, y Beethoven, hoy se hubiesen cag... de hambre. Nadie les hubiese dado bola".

Y también diferencia aquellas épocas del presente: "No contábamos números, y hoy las cifras son todo. Toda esa postura... yo le sacaba más provecho la gente, creo que generaba más cambios. Creo que Jimi Hendrix, Janis Joplin, y Beethoven, hoy se hubiesen cag... de hambre. Nadie les hubiese dado bola".

Y concluye: "Quizás este momento de números sea el nacimiento de otra cosa, o la simplificación acerca de algo, pero es probable que no sea algo bueno para el arte. ¿Es muy alarmista decir que el arte murió?".

Disruptivo

Aunque es una figura reconocida en la música, siempre fue una persona rupturista no solo en su mensaje sino en sus acciones artísticas, ya que recibió el desprecio de sus fans cuando se apartaba de su estado de confort.

"Siempre me dejé llevar por lo que quería hacer porque no concibo la música de otra forma que no sea por mis emociones. Necesitás aceptación, pero tenés que tener un margen para aceptar el rechazo. Si no podés aceptar el fracaso, no podés laburar. Vos tenés que seguir y en definitiva mejorar", comenta.

Es amigo del cantante de cumbia villera desde hace 20 años.

En el 99 se largó como solista: "Pensé que iba a ser fácil porque ya era conocido. Suponía que no iba a empezar de cero. Y no, empecé menos 20. En el primer show, había 20 personas que no entendían lo que pasaba porque mi propuesta era otra".

Y por esos tiempos, entre cierto rechazo de su propio público y el arranque de su nueva etapa, quiso conocer a Pablo Lescano: "Se empezó a escuchar 'Laura' por todos lados. Me enloquecí con el término 'cumbia villera'".

Editó junto a el líder de Damas Gratis "Vamos a robar" y se transformó en su amigo. A 21 años de aquel momento, recuerda cómo cambiaron las cosas: "Ya todos los punks me habían dado la espalda, y después salgo con un tema como el de 'Laura, se te ve la tanga'. Era inadmisible".

"Pablo era el rey en la cumbia, pero fuera de ese circuito todo el mundo odiaba la cumbia y mucho más la cumbia villera. La combinación con él fue el colmo, me odiaron por cantar con él. La misma gente que me decía 'con Pablo no'. hoy lo aman", finalizó.