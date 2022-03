@perez_daro

El Teatro Gran Rex era la segunda casa de Sandro. Tocó tantas veces, batiendo récords de funciones y audiencia en ese mítico espacio de la Calle Corrientes, que se convirtió en un lugar especial para cualquier fan. Y el fuego del Gitano volverá a encenderse una vez más gracias a Fernando Samartín, que en la piel del ídolo se reunirá con sus "Nenas" y todos sus seguidores para una nueva velada.

El cantante e imitador cantará, acompañado por quienes fueron sus músicos, el viernes 8 de abril. También estarán presentes Matías Santoianni, amigo del Gitano, como maestro de ceremonias, y Clara Ballestero, cantautora y nieta de Oscar Anderle, histórico mánager de Sandro y co autor de todos sus hits, que abrirá el concierto. En charla con DiarioShow.com, Fernando habla de este momento tan especial: "Para mí el Gran Rex es como como estar en Tierra Santa. Es una gran responsabilidad por todo lo que significa para el mundo Sandro", comienza diciendo con gran emoción por lo que se viene.

Aunque no se trata de un debut, ya que hizo un espectáculo similar en 2014, Samartin revela cómo vive este regreso al Rex y adelanta qué podrá ver el público: "Después de la pandemia todos cambiamos, yo disfruto el doble de las cosas que puedo hacer, entonces me genera un poco más de ansiedad. Todavía no terminé de definir todo el repertorio, porque quiero estrenar algunas cosas, pero tampoco puedo dejar de lado algunos clásicos. Es un juego que está bueno pero es cansador porque yo soy demasiado perfeccionista, y me cuesta mucho elegir".

Mencionando la perfección, para un artista que tributa a un ídolo pareciera que no hay margen de error. Al respecto, Fernando aclara: "Estamos creando la ilusión de que Sandro está en escena, hay una sobre exigencia, sobre todo cuando nos ponemos en la piel de de este tipo de ídolos y este tipo de de gente tan escuchadas y tan consumidas".

Fernando Samartín hace un tributo a Sandro.

"Tenemos la vara mucho más alta, hay menos tolerancia al error para quienes nos dedicamos a esta carrera. De parte de nosotros y del público, porque estamos poniéndonos en las botas de otra persona", reflexiona. Es una gran responsabilidad, pero también el apoyo de fans significa mucho: "Es motivo de felicidad, que a veces no lo pienso porque uno se queda en en algún error, o en que todo salga perfecto, estás muy pendiente de que el recital sea perfecto. Pero me emociona contar con el apoyo y el amor de toda esa gente que viene a ver el espectáculo sabiendo que entra en un juego por dos horas en el que ellos van a ver a Sandro y yo lo interpreto".

Finalmente, Samartin analiza el significado de sus shows para los seguidores, pensando en críticas o alguna inquietud artística que pueda tener por fuera de Sandro: "Entiendo que mi lugar hoy dentro de lo que yo brindo con mi arte es jugar con la gente a que Sandro está un ratito más y hay mucha gente a la que le interesa ese juego. Entonces, ¿por qué me voy a correr de ahí si hay gente a la que le interesa el juego y a mí me divierte todavía? Pero no me puedo comparar con un artista original. La gente me dice 'sos un genio' y yo me corro de ese lugar porque genio era Roberto".

¿Entonces, qué rol siente Fernando que ocupa en la actualidad?: "Mi trabajo es que Sandro sea más querido y más respetado. Es una labor que sé que nadie me pidió, pero desde mi lugar, porque sé que la música en vivo llega de otra manera, trato de hacerlo. Y que la música de Sandro siga sonando, con los mismos músicos de Sandro, en un teatro grande, con su gente, hace que yo pueda ser la puerta de entrada al mundo Sandro, y me enorgullece poder hacerlo".