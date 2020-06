@perez_daro

La cuarentena lo encontró volviendo de un campeonato de esgrima y con el sueño de competir en el mundo, que se celebrará en octubre en Croacia. Entrenando, con ansiedad, pero tratando de disfrutar su tiempo libre, Fernando Lúpiz atraviesa el aislamiento y asegura que le interesa hablar para ayudar a que se viralice el mensaje de quedarse en casa.

-¿Cómo te sentís en cuarentena?

-Yo me siento bien, pero, a pesar de que tengo mucha salud, estoy en edad de riesgo, así es que no tengo que salir. Acato las órdenes del Presidente y cualquiera que tenga dos centímetros de sentido común lo haría. Creo que solo nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, y muchos tontos salen sin tener una obligación laboral o de otro tipo. Nos falta mucha educación, hace muchos años, somos realmente un país emergente.

"Acato las órdenes del Presidente y cualquiera que tenga dos centímetros de sentido común lo haría"

-¿Pasaste algún momento complicado?

-Estaba entrenando para ir al mundial de esgrima en Croacia. Estaba compitiendo y se paró todo. Trato de mantenerme, a pesar de todo, y hago los ejercicios por una conducta que tuve toda la vida, pero el entrenamiento específico de esgrima no lo puedo hacer. No sabés qué va a pasar, pero siempre es bueno estar en acción. Siempre tuve un físico privilegiado, porque le he dado mucho al deporte.

.

-¿Cómo pasás el tiempo libre?

-Hago un curso online de dibujo, estoy muy metido en eso. Soy autodidacta y hago cosas del taller, manualidades. Me había anotado con una maestra antes de la cuarentena y ahora lo sigo vía digital.

-¿Sos pesimista con esta situación?

-Para nada, tenemos gente buena y un país que es maravilloso. Lo podemos sanear, siento que es posible. Por eso me interesa hacer la nota, para decir estas cosas, porque en el deporte soy alguien y en el teatro he tenido mi cuarto de hora, que ya pasó hace rato.

"Me dediqué más tiempo al deporte y al teatro que a la televisión, que es lo que te da más exposición"

-¿Te sentís afuera del ámbito artístico?

-Tengo ganas de seguir produciendo y trabajando en lo que me gusta. Me gustaría crear una industria, yo ya protagonicé y tuve mi momento de fama, se podría decir. Ahora sólo me interesa disfrutar como un marrano. Sé que el tiempo de popularidad ya lo pasé. Disfruté mucho, pero a otra cosa. A otros les va muy bien en lo suyo y hacen películas cuando quieren. Yo en esa etapa no estoy.

-¿No te sentís famoso?