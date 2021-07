@perez_daro

Fernanda Metilli, para todos conocida como “Fer” debido a la cercanía que provoca la comedia en la vida de su grupo de trabajo, está al frente de “Las chicas de la culpa” junto con varias compañeras. Con Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Balarini generaron un espacio humorístico, primero online durante la cuarentena y ahora también en vivo los viernes de julio a las 21 en el Complejo Paseo La Plaza, con un show que se puede disfrutar en sala o vía streaming.

-¿La comedia te acerca de otra forma a la gente?

-Sí, está bueno generar eso. Te saludan como si ya te conocieran. Con “Las chicas de la culpa” nos pasó algo así durante la cuarentena, porque era muy difícil vernos, y empezamos haciendo videítos, funcionó, pasamos a YouTube y empezó a hacer un programa semanal. Fuimos mutando y adaptándonos.

Con Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini hacen "Las chicas de la culpa".

-¿Cambió tu forma de hacer humor a través de los años?

-Si bien todas cambiamos, yo nunca me paré en el lugar de cómo somos las mujeres versus como son los hombres, pero porque nunca lo vi así. El humor depende de dónde ponés la lupa. Obviamente, todas tuvimos que cambiar algo, porque es parte del trabajo de hacer humor, y para mí está buenísimo tener que modificar algo porque ya está mal decirlo.

-Los viernes en “ShowMatch” hicieron humor durante un tiempo, pero en una mesa masculina. ¿Las invitaron?

-Sí, nos llamaron a todas para participar de un sketch, pero no para participar del elenco. Por mi parte, ni escuché la propuesta, porque estoy trabajando para Telefé, entonces no podía. Pero sí, nos llamaron como invitadas.

-¿Cómo ves esos grupos unisex?

-Sentís que le falta algo, porque faltan mujeres. Por suerte, está Fátima Flórez, que para mí es la “uno”, pero es cierto que falta la mirada femenina. No porque haya sí o sí una mujer, porque podés poner una mujer y que haga el mismo humor que un hombre, que sea, sin querer, más machista que el hombre. Después, va más allá de la propuesta, ninguna dijo que sí a la invitación, pero esto es un camino de cambio.

-¿En qué, precisamente?

-Está buenísimo poder elegir en cuanto a la propuesta del chiste, poder agradecer la invitación adonde sea. Me ha pasado con programas que adoro tener que decir que no porque me parecía que nos estábamos riendo de alguien o lo que sea. El humor siempre va a ser político, porque inevitablemente va a estar rodeado del entorno, desde el contexto social en el que estés. Nos tenemos que adaptar, no puedo decir un chiste de piropos ahora como lo hubiese hecho hace diez años. Tengo que poner algún tipo de denuncia o dejar en claro que no me gusta.

-Estás en pareja con Agustín “Soy Rada”. ¿Es recomendable mezclar trabajo y amor?

-Nosotros tomamos la decisión de no laburar en todo juntos, porque no queremos ser un producto. Sabemos que, como pareja, como producto va muy bien, pero preferimos preservar el vínculo, por ahora, porque nos gusta laburar juntos, pero en periodos cortos. Estamos muy acostumbrados a ser independientes y cada uno tiene su equipo. Es totalmente placentero desde las ganas y el amor, pero no querríamos que sea sólo negocio.

También hace videos en las redes con su pareja, Soy Rada.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Alegre, ciclotímica, amiga.

-¿UNA VIRTUD?

-Ver el lado positivo.

-¿UN DEFECTO?

-Ser cambiante.

-TU OBJETO FAVORITO.

-Carteras/ bolsos.

-UN LIBRO.

-”Cuentos macabros” de Edgar Allan Poe.

-¿UN PASATIEMPO?

-Andar en bici.

-¿CANCIÓN FAVORITA?

-Hoy vamos con “Todo el mundo está feliz”, de Xuxa.

-UN REFERENTE.

-Mis viejos.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Pinto piedras muy bien. Sí, piedras.

-COMIDA FAVORITA.

-Papas fritas.

-¿Y BEBIDA?

-El fernet.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

-El puré.

-UN EJEMPLO A SEGUIR.

-Los perros.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Natalia Oreiro.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-También los perros.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La espera en las filas.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Cualquiera con Agus y Bianca (la hija de su pareja).

.

-¿LO PRIMORDIAL EN TU PAREJA?

-La risa, y decir todo.

-¿SERIE FAVORITA?

-Prefiero películas. Más corto.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”El gran pez”.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Dormir la siesta. A cualquier hora.