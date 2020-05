@AntoRavinale

La cuarentena obligatoria no frena a artistas como Fer Vázquez. El líder de " Rombai" aprovechó su aislamiento social para grabar el videoclip de su último tema, "Te va a doler", y gracias a su familia que lo ayudó obtuvo un gran resultado. Pero además el cantante de 26 años admitió que está componiendo temas para esta nueva etapa como solista.

Después de que cuatro cantantes femeninas hayan pasado por la banda, el artista uruguayo decidió continuar solo con su camino y enfrentar los próximos desafíos. "Hasta yo estoy perdido con ' Rombai'. Hicimos un montón de cambios. Fueron etapas y aprendí con cada persona que pasó", le confió el músico a DiarioShow.com en un vivo de Instagram.

"Me siento preparado para esta nueva experiencia de cantar solo y afrontarlo solo. La etapa de cantar en dúo y tríos ya terminó. Ahora es un desafío pero estoy feliz", sostuvo.

Pero, ¿seguirá cantando bajo el nombre de " Rombai" o el de Fer Vázquez? "Mantengo el nombre de Rombai porque lo hicimos con tanto amor que quedó y lo venimos trabajando hace tiempo", aseguró.

El líder de " Rombai" se aventura en su camino como solista.

Además, comentó que de todas las artistas que pasaron por la banda volvería a trabajar con Megamy Bowles: "Megu, que fue la última que se fue, porque es con la que tuve mejor relación a nivel laboral y personal. Nos llevamos súper bien y nos divertíamos mucho".

Consultado por si quedó algún vínculo con Agustín Casanova, ex líder de Marama, Fer manifestó tajante: "No quedó más relación, con los conflictos que tuvimos no quedó relación". En la misma línea, señaló que su ex socio le había iniciado una demanda laboral de un millón y medio de dólares. "La sacó la demanda", aclaró.

"Es una pena (todo lo que pasó con Agustín) porque la situación se puso difícil por los mánagers. No sé si le saqué la careta. A él lo confundieron. Nuestros ex mánagers jugaron con nosotros porque eramos unos pendej... bolud...", admitió Vázquez.

Por otro lado, hizo referencia a Emilia Mernes, ex integrante de " Rombai" con quien tuvo un romance. Cuando este portal le preguntó qué tan verdad era que ella llegó a donde está hoy gracias a él, indicó: "No sé si gracias a mí. Cuando la conocimos no había arrancado y la llevamos a Miami. Siento que la ayudamos un montón y fue con mucho amor".

"No me hecho todas las flores a mí, pero lo hice porque así lo sentía. Si uno hace las cosas porque las siente está bien. Frente a lo profesional la ayudé un montón y porque tenía sentimientos para ella. Y en lo personal somos ex porque no nos entendimos en ese sentido. No es difícil trabajar con un ex, pero hay algunas personas que en algún punto no te entendés y deja de haber una relación. Tengo miles de amigos que dejamos de hablar porque la vida nos separó. Igual en los laburos con muchos te terminas encariñando, o terminan siendo amigos o novios. Pero la vida te va separando y son etapas", argumentó.

¿Y haría alguna colaboración con la intérprete de "Recalienta"? "No sé, por ahora creo que no porque siento que la ayudé un montón, ella agarró su camino por su lado musical y yo por el otro. Sería como puro chusmerío, no lo siento. Si en algún momento lo siento lo hago pero por ahora no. Es mi ex novia, no deja de ser mi ex novia y no me siento con ganas", explicó. De todos modos, confiesa que escucha cada vez que ella saca un tema pero nunca se le pasó por la cabeza felicitarla con un mensaje: "No es que soy un fan de su música. Se cortó el vínculo, como la ley del ex. No nos mandamos mensajes".

Los cantantes se enamoraron en " Rombai"

Si se trata de elegir una colaboración soñada, Sebastián Yatra sería uno de los artistas con quien le gustaría trabajar. Al novio de Tini Stoessel lo conoció en 2015 y de esa ocasión recuerda una divertida anécdota con él. "No puedo decir que somos amigo,s pero salimos en varias oportunidades. En Buenos Aires y en Miami. Lo conocí en Mar del Plata cuando vino a tocar por primera vez. Cuando lo conocí me tiró el celular y me rompió la pantalla", finalizó entre risas.