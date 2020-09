@Perez_daro

Durante la cuarentena, Fena Della Maggiora llegó a estrenar su single "Muerde su labio", que estaba proyectado para ser el primero de cuatro temas de un nuevo EP. Pero su plan se vio fraguado, más que por las restricciones en sí, por su propia personalidad ya que él no siente que la música deba ser concebida a la distancia. En charla con DiarioShow.com, el músico, conductor y, como él mismo se denomina, divulgador de música latinoamericana, habló de esta extraña realidad y de sus inquietudes artísticas en general.

"La cuarentena no me pegó de manera creativa como a otros artistas. Me siento un poco atado por no tener contacto social, no poder ensayar, no ir a un estudio. Es extraño pensar en que nuestra actividad va a ser de las últimas que se puedan hacer, y más aún cuando ves que otros países ya hubo shows con distancia social, es un término que detesto. Acá, donde hacemos el pogo más grande del mundo, es irreal pensar en un show así", dijo en sincronía con muchos músicos y gran parte del público, todavía reticentes a la nueva normalidad.

Sin embargo, apuesta al valor artístico del streaming, y por ello hará un show el 25 de septiembre a través de la página de Tickethoy, aunque tiene incertidumbre. "Voy a hacer el show, con protocolos, declaraciones juradas, que me sigue pareciendo extraño. Muchas cosas que te hacen pensar en qué realidad tan triste hay que vivir, como una guerra nuclear producida por un microbio", reflexionó.

Actualmente conduce su programa "La clave" por Radio Nacional, dedicado a difundir la música de toda América. Siempre aclara a sus entrevistados que es músico y no periodista, algo que él revela es una llave para llegar a grandes figuras: "Siempre entré a los personajes que más se te ocurran de esa manera. Primero, porque conozco la raza. Si viene un periodista a querer hacerme un retrato que ocupa cinco días de rodaje, lo voy a pensar si soy Silvio Rodríguez o Caetano Veloso, porque a ellos no les hace falta prensa. Yo tengo que llevar a tipos grosos, como los que nombré, también a Armando Manzanero, Rubén Blades, gente que no es de fácil acceso".

Durante toda su vida, Fena navegó en aguas que parecen tener distinta temperatura y espesor: los medios y la música. Sobre esas facetas que conviven en él, analizó: "Este es un país que tiene una barrera muy grande con respecto al multirrubro. El público y cierto gueto periodístico tiene prejuicios inauditos. Si estás en la tele, no podés ser músico o seguro tu música es mala. Si sos músico, no podés estar en la tele. Es una cosa rara, acá resta, cuando en otros lugares siempre suma. Entonces siempre me atajé con esas cuestiones".

En los 90 pasó por "Videomatch", haciendo los memorables "Raporteros", algo que también le valió un gran conflicto: "La popularidad en relación con un programa como 'VideoMatch', era parte de un nicho. A mí no me sumó con la música. Si bien lo que hacíamos con los raporteros era bastante diferente al resto, porque tenía música también y una crítica social, no me sumó porque el público que consumía eso seguramente no consume mi música. Incluso saqué un disco en esa época y recibí una crítica mala leche de alguien, que se pasó en VideoMatch para valorarla".

También se refirió a la chance de volver a hacer este dúo de rap: "Muchos raperos de la actualidad me dicen que yo fui uno de los primeros que vieron hacer rap, es muy loco. Fue una experiencia interesante, y ya me amigué con ese pasado. Me volvieron a llamar para que lo hagamos, pero en este momento estoy en otra. Pasaron 17 años, estoy en otro lugar".

